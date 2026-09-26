Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Hanka Gelnarová prohrála teprve druhý profesionální zápas. Šéf KSW chválí talent, vadí mu ale její klub

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na turnaji KSW 121 podlehla Hanka Gelnarová Polce Małgorzatě Popowicz. Sportovní ředitel největší polské organizace pak veřejně pojmenoval, kde česká bojovnice podle něj ztrácí, a nezůstal u obecných frází o zkušenostech.
Hanka Gelnarová prohrála teprve druhý profesionální zápas. Šéf KSW chválí talent, vadí mu ale její klub

Hanka Gelnarová prohrála teprve druhý profesionální zápas. Šéf KSW chválí talent, vadí mu ale její klub

Zdroj: Foto: Lingerie Fighting Championships - licence CC BY-SA 4.0
Reklama
Další články z Centrum Extra: MMA
Legenda UFC složila opilce v klubu jedinou ranou. Pocit vítězství ji přešel hned, z klubu raději zmizela
Legenda UFC složila opilce v klubu jedinou ranou. Pocit vítězství ji přešel hned, z klubu raději zmizela
Novotný tvrdí, že OKTAGON dává bojovníkům skoro polovinu příjmů: UFC podle soudních spisů dávalo 16 procent
Novotný tvrdí, že OKTAGON dává bojovníkům skoro polovinu příjmů: UFC podle soudních spisů dávalo 16 procent

Spolumajitel OKTAGONU Ondřej Novotný v podcastu MMA Letem Světem přestal mluvit o gážích za jednotlivé...

Gordon Ryan přiznal steroidy a obětoval by 20 let života. Ve 30 letech končí kariéru jako napůl mrtvý
Gordon Ryan přiznal steroidy a obětoval by 20 let života. Ve 30 letech končí kariéru jako napůl mrtvý

Nejúspěšnější grappler planety natočil třicetiminutové video, ve kterém bez omluv popsal svou historii s...

Doktorka přírodní medicíny s tělem šampionky: Natalia Coelho má dva tituly Olympia a jedenáct startů
Doktorka přírodní medicíny s tělem šampionky: Natalia Coelho má dva tituly Olympia a jedenáct startů

Na jednom instagramovém profilu se vedle sebe vejde doktorský titul a nejtvrdší ženská kulturistická...

Leží na zádech a ukončí zápas jedním kopem: upkick se ale mění ve faul, jakmile soupeř dá koleno na zem
Leží na zádech a ukončí zápas jedním kopem: upkick se ale mění ve faul, jakmile soupeř dá koleno na zem

Bojovník na lopatkách vypadá jako ten, kdo už jen přežívá. Jeden přesně načasovaný kop vzhůru přitom dokáže...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: MMA

Aktuality, výsledky a příběhy ze světa MMA a bojových sportů. Profily zápasníků, zákulisí organizací, rozbory důležitých duelů i vše, co se děje před zápasem a po něm.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: MMA
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.