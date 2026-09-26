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Verstappen byl blíž konci kariéry než přestupu. Šéf Red Bullu teď vysvětlil, co ho přesvědčilo

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Ještě letos to vypadalo, že čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen opustí Red Bull, nebo rovnou formuli 1. Nakonec podepsal do roku 2030. Šéf týmu Laurent Mekies teď pro francouzský AutoMoto popsal, jaké pochybnosti musel Nizozemec překonat.
Verstappen byl blíž konci kariéry než přestupu. Šéf Red Bullu teď vysvětlil, co ho přesvědčilo

Verstappen byl blíž konci kariéry než přestupu. Šéf Red Bullu teď vysvětlil, co ho přesvědčilo

Zdroj: Oracle Red Bull Racing
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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