Verstappen byl blíž konci kariéry než přestupu. Šéf Red Bullu teď vysvětlil, co ho přesvědčiloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Verstappen byl blíž konci kariéry než přestupu. Šéf Red Bullu teď vysvětlil, co ho přesvědčilo
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Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...Všechny články tohoto autora →