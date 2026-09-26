Andrea Růžičková z Vyprávěj doplatila na snahu o poctivost. Neuhrazená složenka skončila předžalobní výzvou

Začátky vlastního podnikání mohou přinést velmi nemilá překvapení. Herečka Andrea Růžičková se o tom před nedávnem přesvědčila na vlastní kůži. V dobré víře zareagovala na výzvu k úhradě běžně vyhlížejícího registračního poplatku. Dnes kvůli tomuto kroku čelí předžalobní výzvě od pochybné katalogové společnosti.
Úředně vyhlížející korespondence
Před dvěma lety si Růžičková zakládala živnost. Krátce po vyřízení nezbytných formalit našla ve schránce dopis od instituce nazvané Česká komora živnostníků. Zásilka působila jako zcela regulérní dokument spojený s administrativou nového podnikání.
„V tom dopise vás vyzývají k poplatku za zápis do České komory živnostníků. Následuje text, kde se odvolávají na různá nařízení, zákony a podobně,“ popsala herečka svou zkušenost na sociální síti Instagram. V touze mít veškeré papírování v naprostém pořádku požadovanou částku okamžitě uhradila.
Skryté podmínky ve smlouvě
Stejný scénář se opakoval o rok později. Poplatek odešel na účet odesílatele znovu. Až posléze Růžičková odhalila podstatu celé věci. Zmíněná organizace postrádá jakoukoli spojitost se státem nebo skutečným Živnostenským rejstříkem. Jde o ryze soukromou katalogovou firmu.
„Jenže tím, že to zaplatíte, tak podle jejich podmínek podepisujete to, že se stáváte členem České komory živnostníků, a že si to každý rok musíte platit,“ vysvětlila mechanismus celého problému. Pro třetí rok se proto rozhodla platbu ignorovat.
Obálka s červeným pruhem
Odmítnutí další úhrady vyvolalo okamžitou reakci. Společnost začala hrozit právními kroky a Růžičková obdržela předžalobní výzvu. Rozhodla se celou záležitost zveřejnit s cílem varovat ostatní začínající podnikatele. „Ano, jsem naivní. Na druhé straně jde o podvodnou firmu, která má už dost známé jméno a přitom stále dokola nachytává naivní začínající živnostníky,“ svěřila se na svém profilu.
Nyní celou věc konzultuje s právníky a odmítá se tlaku podvolit. „To, jak dopadne můj případ, nevím, ale doufám, že dobře. Nehodlám nic platit a hodlám se tomu postavit, i když se mi z toho třese celé tělo,“ dodala k nastalé situaci.
Dlouhodobé varování úřadů
Případ zapadá do mnohem širšího problému. Ministerstvo průmyslu a obchodu před praktikami podobných katalogových firem dlouhodobě varuje. Zápis do oficiálního státního Živnostenského rejstříku probíhá rovnou při založení živnosti. Samotné vedení v této evidenci je zcela bez dalších udržovacích poplatků. Pochybné společnosti přesto vytrvale rozesílají žádosti o platby za zařazení do bezcenných seznamů a spoléhají na neznalost lidí.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (instagram, rzp.gov).