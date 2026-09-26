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Andrea Růžičková z Vyprávěj doplatila na snahu o poctivost. Neuhrazená složenka skončila předžalobní výzvou

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Herečka Andrea Růžičková chtěla při zakládání živnosti postupovat poctivě. Zaplacení běžně vyhlížejícího poplatku ovšem odstartovalo velké problémy.
Andrea Růžičková s manželem

Andrea Růžičková s manželem

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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