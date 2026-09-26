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Tímto banálním zlozvykem si do myčky vyžerete díru. Rozsypaná sůl na dně funguje jako agresivní žíravina

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Mnoho domácností přestane do myčky sypat regenerační sůl s přesvědčením, že moderní vícevrstvé tablety vše obstarají samy. Tento omyl však vede k trvalému zničení změkčovače vody, nevratnému zašednutí sklenic a ucpání ostřikovacích ramen.
Otevřená myčka nádobí s čistým umytým nádobím a sklenicemi v kuchyňské lince.

Otevřená myčka nádobí s čistým umytým nádobím a sklenicemi v kuchyňské lince.

Zdroj: Shixart1985 / Wikimedia CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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