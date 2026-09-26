Tímto banálním zlozvykem si do myčky vyžerete díru. Rozsypaná sůl na dně funguje jako agresivní žíravina

Mnoho domácností přestane do myčky sypat regenerační sůl s přesvědčením, že moderní vícevrstvé tablety vše obstarají samy. Tento omyl však vede k trvalému zničení změkčovače vody, nevratnému zašednutí sklenic a ucpání ostřikovacích ramen.
Když se v regálech obchodů objevily první vícevrstvé tablety a gelové kapsle s označením „All in 1“ (vše v jednom), pro miliony uživatelů to vypadalo jako definitivní konec otravného doplňování soli a leštidla. Reklamy slibují dokonalou čistotu, oslnivý lesk skla a plnohodnotnou ochranu před vodním kamenem v jediné kompaktní kostce. Mnoho lidí proto červenou kontrolku znázorňující dvě propletené šipky na panelu myčky jednoduše ignoruje, případně ji přelepí neprůhlednou páskou.
Zpočátku se zdá, že vše funguje bez problémů. Po několika měsících provozu však začnou ze spotřebiče vycházet sklenice pokryté mléčným, zašedlým povlakem, který nelze smýt houbičkou ani octem. Nerezové příbory ztrácejí lesk, na dně myčky se tvoří bílá mapa a mycí ramena se ucpávají. Důvodem není špatný mycí prášek, ale fatální konstrukční nepochopení toho, k čemu regenerační sůl v myčce slouží a kde přesně se v přístroji nachází její skutečný cíl.
Lidé ničí své kávovary kvůli špatné chemii. Kyselina citronová v horkém termobloku vytvoří betonovou zátku Jak funguje iontoměnič a proč je srdcem myčky
Aby mycí prostředky fungovaly a nádobí zůstalo beze skvrn, musí být voda vstupující do mycího prostoru dokonale měkká. Většina českých domácností je však napojena na vodovodní řad s vodou středně tvrdou až velmi tvrdou, která obsahuje vysoké koncentrace rozpuštěných kationtů vápníku (Ca
2+) a hořčíku (Mg 2+).
Z tohoto důvodu má každá moderní myčka nádobí hned na vstupu napouštěcího traktu zabudovanou speciální filtrační komoru naplněnou syntetickou pryskyřicí. Drobné kuličky pryskyřice mají na svém povrchu navázány ionty sodíku ($Na^+$). V okamžiku, kdy přes ně protéká tvrdá voda, dochází k iontové výměně: pryskyřice do své struktury pevně zachytí vápník s hořčíkem a do vody na oplátku uvolní neškodný sodík. Do mycí vany tak vtéká upravená voda o tvrdosti blízké nule, která netvoří vodní kámen a neotupuje účinek enzymů.
Vícevrstvé mycí tablety obsahují složky na změkčení vody, ale iontoměnič v myčce nezregenerují. Fyzikální past: Proč sůl v tabletě iontoměnič nikdy nezachrání
Kapacita iontoměniče není neomezená. Po odčerpání zhruba 20 až 40 litrů tvrdé vody se všechna vazebná místa na pryskyřici nasytí vápníkem a proces změkčování se zastaví. V tu chvíli musí nastoupit
regenerace nasyceným solným roztokem (solankou). Myčka si automaticky natáhne slanou vodu ze spodního zásobníku se solí, propláchne iontoměnič, vysoká koncentrace sodíku vytěsní nahromaděný vápník a ten odteče do odpadu. Katex je znovu nabit a připraven pracovat.
A právě zde tkví zásadní omyl uživatelů tablet typu All-in-One:
Tableta se vkládá do dávkovače ve dveřích a otevírá se až uprostřed mycího cyklu přímo do vnitřního prostoru myčky. Složky na změkčení vody obsažené v tabletě (obvykle fosfonáty nebo polykarboxyláty) působí pouze chemicky na vodu, která už v myčce cirkuluje, aby se v ní lépe rozpouštěly nečistoty. Do napouštěcího iontoměniče se roztok z tablety fyzicky nikdy nedostane. Nemá kudy, protože voda proudí z iontoměniče do vany, nikoli naopak.
Pokud do zásobníku na dně myčky nedosypáváte sůl, iontoměnič v napouštěcím okruhu zůstává po vyčerpání trvale zanesen vápníkem. Dochází k jevu, kdy kuličky pryskyřice vápníkem doslova zkamení a ztratí schopnost iontové výměny natrvalo. Jakmile k tomu dojde, nepomůže ani dodatečné nasypání soli. Změkčovací jednotka je zničená a oprava v servisu vyjde na 3 000 až 5 000 Kč.
Co na to říkají nezávislé testy a servisní technici
Na marketingové limity tablet dlouhodobě upozorňují nezávislé laboratoře. Multifunkční tablety dokážou
kompenzovat tvrdost vody pouze do zhruba 14 až 21 °dH (středně tvrdá voda). V regionech s tvrdou a velmi tvrdou vodou jsou samotné tablety zcela bezmocné a přítomnost soli v zásobníku je pro ochranu skla a vnitřních komponentů naprosto nezbytná.
Stejný postoj zaujímají i přední výrobci domácích spotřebičů. Přesné
nastavení tvrdosti vody v servisním menu myčky a pravidelné doplňování speciální regenerační soli je základní podmínkou pro zachování záruky a prevenci koroze vnitřního nerezového pláště. Zašedlý povlak na sklenicích vzniká při selhání iontoměniče v oblastech se středně tvrdou vodou. Proč do myčky NIKDY nesypat běžnou kuchyňskou sůl
Když majitelé zjistí, že sůl do zásobníku patří, někteří se pokusí ušetřit tím, že do nádržky nasypou kilo běžné kuchyňské jedlé soli za pár korun. Z chemického hlediska jde v obou případech o chlorid sodný, přesto je kuchyňská sůl pro myčku likvidační z těchto důvodů:
Jemná zrnitost: Kuchyňská sůl je jemně mletá. Po nasypání do vody na dně zásobníku okamžitě vytvoří hustou, nepropustnou krustu připomínající beton. Voda přes ni nedokáže protékat, solanka se nevytvoří a dávkovací ventily se zanesou nerozpuštěnou kaší. Protispékavé látky (E535 a E536): Aby stolní sůl nehrudkovala, přidává se do ní hexakyanoželeznatan sodný nebo draselný. Tyto chemické přísady nevratně ucpávají mikroskopické póry katexové pryskyřice a chemicky ji znehodnocují. Jód a fluor: Obohacující minerály v jedlé soli způsobují oxidaci a korozi vnitřních snímačů vodivosti, které řídí proces regenerace.
Speciální regenerační sůl do myček je naopak tvořena čistým chloridem sodným bez jakýchkoliv aditiv a je slisována do velkých, hrubých granulí. Ty se rozpouštějí rovnoměrně a pomalu, čímž zajišťují stabilní nasycený roztok bez rizika ucpání systému.
Podzimní mytí fasády a dlažby vapkou může napáchat škody za statisíce. Proč vysoký tlak před zimou ničí omítku i podklad Přehled tvrdosti vody a nastavení dávkování
Tvrdost vody Německé stupně (°dH) Koncentrace (mmol/l) Účinnost samotných tablet All-in-One Nutnost regenerační soli v zásobníku Velmi měkká až měkká 0 až 7 °dH 0 až 1,3 mmol/l Plně dostačují bez pomoci Doporučeno minimální nastavení (stupeň 1) Středně tvrdá 8 až 14 °dH 1,4 až 2,5 mmol/l Hraniční (sklo začíná postupně matnět) Nutná (nastavení stupně 2 až 3) Tvrdá 15 až 21 °dH 2,6 až 3,7 mmol/l Zcela selhávají (tvorba usazenin) Naprosto nezbytná (nastavení stupně 4 až 5) Velmi tvrdá nad 21 °dH nad 3,8 mmol/l Rychlá devastace spotřebiče i nádobí Kritická nutnost (nastavení na maximum) Zlaté pravidlo pro dosypávání soli: Pozor na korozi nerezu
Při doplňování soli do zásobníku dodržujte jedno klíčové bezpečnostní pravidlo servisních techniků:
Sůl dosypávejte VŽDY bezprostředně před spuštěním hlavního mycího programu.
Když do plného zásobníku vsypete sůl, vytlačíte z něj na nerezové dno myčky vysoce koncentrovaný solný roztok. Solanka v kombinaci se vzduchem a vlhkem působí na austenitickou nerezovou ocel jako žíravina. Pokud necháte rozsypanou sůl nebo přeteklou solanku na dně myčky ležet do druhého dne, slaná voda dokáže v tenkém nerezovém plechu vyžrat mikroskopické otvory (důlkovou korozi). Výsledkem je neopravitelná díra ve vaně myčky a vytopená kuchyň. Okamžitě spuštěný mycí cyklus přeteklou sůl bezpečně spláchne a neutralizuje.
Chyby v údržbě myčky často začínají už před samotným zavřením dvířek. Mnoho lidí netuší, že například
oplachování talířů před vložením do myčky zbytečně plýtvá vodou a mate optické senzory znečištění, kvůli čemuž myčka zvolí příliš slabý program. A vliv tvrdosti vody se neprojevuje jen u nádobí – podobně v prádelně platí, že v tvrdé vodě vystačí prací gel na podstatně méně dávek a vyžaduje přesné odměření.
Balení hrubozrnné regenerační soli stojí v drogerii okolo třiceti korun a vydrží na několik měsíců provozu. Tato zanedbatelná investice je tím nejlepším pojištěním, které udrží vaše sklenice průzračné a prodlouží životnost drahé myčky o mnoho let.
Zdroje fotografií ciste_nadobi_mycka_kuchyn: Shixart1985 / Wikimedia CC BY 2.0 tablety_do_mycky_kapsle_detergent: Elke Wetzig / Wikimedia CC BY-SA 4.0 sklenice_kos_mycka_ciste_sklo: Sander van der Wel / Wikimedia CC BY-SA 2.0