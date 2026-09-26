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Vosgröne nechápe, co z něj udělalo hvězdu. Žiju v alternativní realitě

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Ještě loni měl Frederic Vosgröne na Instagramu čtyři tisíce sledujících. Dnes jich má kolem 665 tisíc a před duelem s Karlosem Vémolou přiznává, že sám nechápe, proč jeho popularita tak rychle vyrostla.
Vosgröne nechápe, co z něj udělalo hvězdu. Žiju v alternativní realitě

Vosgröne nechápe, co z něj udělalo hvězdu. Žiju v alternativní realitě

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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