Vosgröne nechápe, co z něj udělalo hvězdu. Žiju v alternativní realitěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vosgröne nechápe, co z něj udělalo hvězdu. Žiju v alternativní realitě
Jaime Cordero na OKTAGONu 94 ve Frankfurtu zastavil Roberta Pukače a prodloužil vítěznou sérii. Pukač...
Na stadionu Deutsche Bank Park právě běží OKTAGON 94 před desítkami tisíc diváků. Za jediným večerem stojí...
Tamerlan Dulatov ani v šestém profesionálním zápase nepotřeboval druhé kolo. Na OKTAGONu 94 porazil Nikolu...
Michael Obodozie na OKTAGONu 94 poslal Oskara Staszczaka tvrdě k zemi, jenže rozhodčí zápas nezastavil....
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →