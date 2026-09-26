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Diesely čeká tvrdý rok 2030: limit pro NO₂ spadne na polovinu a Praha je nad ním o víc než 80 procentPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Evropská města budou muset srazit koncentrace oxidu dusičitého na úroveň, kterou dnes nesplňuje ani Stuttgart po letech dieselových zákazů. Samotná unijní norma přitom o naftových autech nemluví a volbu opatření nechává na radnicích.
Diesely čeká tvrdý rok 2030: limit pro NO₂ spadne na polovinu a Praha je nad ním o víc než 80 procent
Zdroj: Foto: Spielvogel - licence CC BY-SA 4.0
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