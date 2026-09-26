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Diesely čeká tvrdý rok 2030: limit pro NO₂ spadne na polovinu a Praha je nad ním o víc než 80 procent

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Evropská města budou muset srazit koncentrace oxidu dusičitého na úroveň, kterou dnes nesplňuje ani Stuttgart po letech dieselových zákazů. Samotná unijní norma přitom o naftových autech nemluví a volbu opatření nechává na radnicích.
Diesely čeká tvrdý rok 2030: limit pro NO₂ spadne na polovinu a Praha je nad ním o víc než 80 procent

Diesely čeká tvrdý rok 2030: limit pro NO₂ spadne na polovinu a Praha je nad ním o víc než 80 procent

Zdroj: Foto: Spielvogel - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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