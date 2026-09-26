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Televizory jsou tenčí než krajíc chleba a vypadají skvěle. Problém je, že za zvuk si připlatíte víc než za samotný panel

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Horní část panelu Philips OLED807 měří pouhých 5 milimetrů. Prémiový soundbar Sonos Arc Ultra stojí v Česku 26 290 Kč, víc než celá 55″ OLED televize.
Ultra tenká televize LG

Ultra tenká televize LG

Zdroj: Šalamoun203 / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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