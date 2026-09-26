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Češka si u moře postěžovala na tablety u cizích stolů: sešlo se skoro 170 komentářů a nejvíc lajkované byly proti ní

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Na dovolené popsala, jak její dítě u jídla vydrží bez obrazovky, a dodala, že je na sebe pyšná. Odpovědi, které jí pod příspěvek dorazily, se ale točily kolem něčeho jiného: kolem toho, co od vedlejšího stolu nikdo nevidí.
Češka si u moře postěžovala na tablety u cizích stolů: sešlo se skoro 170 komentářů a nejvíc lajkované byly proti ní

Češka si u moře postěžovala na tablety u cizích stolů: sešlo se skoro 170 komentářů a nejvíc lajkované byly proti ní

Zdroj: Foto: Intel Free Press - licence CC BY-SA 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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