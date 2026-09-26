OKTAGON 94: Dulatov dál ničí soupeře. Ani Janković ho nedostal do druhého kolaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
OKTAGON 94: Dulatov dál ničí soupeře. Ani Janković ho nedostal do druhého kola
Norma Dumont si na poslední staredown s Ailín Pérez přinesla kondomy a bankovky. Provokace před UFC Vegas...
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Karlos Vémola začínal přípravu na 112 kilogramech a ještě v pondělí měl osm kilo nad limitem. André...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →