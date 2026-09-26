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OKTAGON 94: Dulatov dál ničí soupeře. Ani Janković ho nedostal do druhého kola

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Tamerlan Dulatov ani v šestém profesionálním zápase nepotřeboval druhé kolo. Na OKTAGONu 94 porazil Nikolu Jankoviće a prodloužil svou neporazitelnost na šest výher.
OKTAGON 94: Dulatov dál ničí soupeře. Ani Janković ho nedostal do druhého kola

OKTAGON 94: Dulatov dál ničí soupeře. Ani Janković ho nedostal do druhého kola

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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