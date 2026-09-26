V září nasypte do záhonu lžíci skořice a kurkumy smíchané s kefírem. Na jaře sklidíte násobně víc než sousedi, kteří to neudělali

V září nasypte do záhonu lžíci skořice a kurkumy smíchané s kefírem. Na jaře sklidíte násobně víc než sousedi, kteří to neudělaliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jak na nejlepší kompost v okolí: Důležité je založit ho ve stínu
Aby byly petunie a surfinie opravdu krásné až do příchodu chladného počasí, musíte je právě teď správně...
Dopřejte svým muškátům vitamín B, po kterém touží, a sledujte, jak pod vaší péčí velkolepě vykvetou!
Virální trik z TikToku slibuje oloupat vejce natvrdo za pár vteřin, stačí prý kus balicí pásky. Několik...
Čerstvá studie v časopise LWT odhalila, že banány vydrží nejdéle při 14 °C, tedy teplotě, kterou běžná...
Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →