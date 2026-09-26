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V září nasypte do záhonu lžíci skořice a kurkumy smíchané s kefírem. Na jaře sklidíte násobně víc než sousedi, kteří to neudělali

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Nenechte nic náhodě a záhony před dalším použitím řádně dekontaminujte. Ušetříte si tak celou řadu možných potíží.
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Jak na nejlepší kompost v okolí: Důležité je založit ho ve stínu

Zdroj: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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