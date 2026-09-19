Historický kvíz o Marii Terezii: 10 otázek prověří znalosti každého, počet jejích dětí leckoho překvapí

Připravili jsme kvíz o Marii Terezii, jediné ženě, která skutečně vládla na českém trůnu. Kolik měla dětí? A které její reformy zasáhly do života milionů lidí? Deset otázek ukáže, co vám z hodin dějepisu zůstalo v hlavě.
Marie Terezie patří k nejvýraznějším panovníkům evropských dějin. Na habsburský trůn nastoupila v roce 1740 po smrti svého otce a rozhodně neměla jednoduchý začátek vlády. O své dědictví musela bojovat v několika válkách a čelit panovníkům, kteří odmítali přijmout, že rozsáhlému soustátí bude vládnout žena. Přesto se jí podařilo svou pozici uhájit a během čtyřiceti let vlády výrazně proměnit fungování monarchie.
Marie Terezie: panovnice, která vládla čtyřicet let
Marie Terezie nebyla významná pouze kvůli válkám a politice. Její jméno je dodnes spojováno především s rozsáhlými reformami. Proměňovala státní správu, armádu, hospodářství, daně i soudnictví a snažila se vytvořit silnější a lépe fungující stát. Zavedla také jednotnější systém měr a vah a podporovala rozvoj manufaktur. Řada změn přitom zasáhla přímo do každodenního života obyvatel.
Velkou pozornost věnovala také vzdělávání. Dne 6. prosince 1774 vydala Všeobecný školní řád, který položil základy nového systému školství. Děti ve věku od šesti do dvanácti let měly získávat základní vzdělání a postupně vznikala hustší síť škol. Na menších školách se vyučovalo především čtení, psaní a počítání, zatímco hlavní školy nabízely širší vzdělání. Neznamenalo to ovšem, že od té chvíle všechny děti skutečně seděly každý den ve školních lavicích. Především na venkově docházku komplikovala práce v hospodářství a ještě dlouho trvalo, než se školní povinnost prosadila v praxi.
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A pak je tu Marie Terezie jako matka. V tomto ohledu by ji jen málokdo překonal. S manželem Františkem Štěpánem Lotrinským měla mimořádně početnou rodinu a její děti se později objevily v nejvyšších evropských kruzích. Některé z nich usedly na trůny, jiné se staly součástí významných politických sňatků. Kolik potomků ale skutečně měla? Kdo po ní převzal vládu? A víte, které další reformy se s jejím jménem pojí? To už ukáže náš kvíz.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, ČTEdu, TimeTravelVienna, Pražský hrad
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