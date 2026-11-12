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Fotogalerie: Jihlavou prošel svatý Martin, na náměstí byli akrobaté s ohněm

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Ani včerejší deštivé počasí neodradilo tisíce přihlížejících, kteří přišli do ulic, aby mohli sledovat tradiční svatomartinský průvod a následnou ohňovou akrobatickou show.
Fotogalerie: Jihlavou prošel svatý Martin, na náměstí byli akrobaté s ohněm

Fotogalerie: Jihlavou prošel svatý Martin, na náměstí byli akrobaté s ohněm

Zdroj: Tomáš Kaser
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 05:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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