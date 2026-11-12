Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Bizarní telefonáty na Vysočině. Neznámý muž do nemocnic jen funěl a vzdychal

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jihlavští policisté v těchto dnech šetří případy obtěžování po telefonu. Cílem zatím neznámého pachatele se staly dvě nemocnice na Vysočině. Konkrétně ta v Jihlavě a také v Třebíči.
Bizarní telefonáty na Vysočině. Neznámý muž do nemocnic jen funěl a vzdychal

Bizarní telefonáty na Vysočině. Neznámý muž do nemocnic jen funěl a vzdychal

Zdroj: Pexels
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 07:31

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Fotogalerie: Jihlavou prošel svatý Martin, na náměstí byli akrobaté s ohněm
Fotogalerie: Jihlavou prošel svatý Martin, na náměstí byli akrobaté s ohněm
RODÁCI Z VYSOČINY: Z Třebíčska až na Miss Universe. Jitka Boho dnes slaví 35 let
RODÁCI Z VYSOČINY: Z Třebíčska až na Miss Universe. Jitka Boho dnes slaví 35 let

Zpěvačka, moderátorka, Česká Miss 2010 a bývalá modelka Jitka Boho má kořeny na Vysočině. Pochází z obce...

Jihlavou prošel svatomartinský průvod, akce vyvrcholila ohňovou akrobatickou show
Jihlavou prošel svatomartinský průvod, akce vyvrcholila ohňovou akrobatickou show

Do ulic krajského města se dnes v podvečer vydal svatý Martin na bílém koni, kterého doprovázelo na dvě stě...

Chystá se rozsáhlá modernizace onkologického pracoviště v jihlavské nemocnici
Chystá se rozsáhlá modernizace onkologického pracoviště v jihlavské nemocnici

Nemocnice Jihlava má hotovo projektovou dokumentaci pro nové ozařovny, které jsou důležitou součástí...

Agresor v Jihlavě napadl svoji přítelkyni i neznámého mladíka v autobusu
Agresor v Jihlavě napadl svoji přítelkyni i neznámého mladíka v autobusu

Hned dvakrát se v září a říjnu dopustil protiprávního jednání jednačtyřicetiletý muž. Své přítelkyni...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.