Datacentra pro AI nevysávají jen trh s pamětmi. Doplatí na to i levné televize

AI začíná zdražovat i televizory. Nejde přitom o nové chytré funkce nebo integraci chatbotů do systému. Problém vzniká mnohem hlouběji v dodavatelském řetězci. Prudká poptávka datových center po pamětech a dalších polovodičích zvedla jejich ceny natolik, že se u některých televizorů poprvé změnil poměr výrobních nákladů.
Podle dat analytické společnosti Omdia se to týká především menších LCD televizorů, například 32palcových HD modelů a televizí s úhlopříčkou 40 až 43 palců a Full HD rozlišením. U nich může být základní deska s elektronikou ve druhé polovině roku 2026 dražší než samotný LCD panel.
Paměti zdražily během jediného roku několikanásobně
Změna je dobře vidět na 32palcovém televizoru. Ještě ve druhém čtvrtletí roku 2025 připadalo na desku zpracovávající obraz a zvuk něco přes deset procent nákladů na komponenty. Ve třetím čtvrtletí letošního roku se její podíl dostal téměř k 50 procentům.
Jedním z hlavních důvodů jsou samozřejmě ceny pamětí. Běžná DRAM se podle údajů Omdie v srpnu dostala přibližně na 25 dolarů, což představuje 4,4násobek ceny před rokem. NAND flash vystoupala na 30,50 dolaru - téměř na devítinásobek.
Na základní desce televizoru přitom není jen paměť. Nachází se zde hlavní procesor zajišťující zpracování obrazu a zvuku, řadiče displeje, obvody pro správu napájení a další elektronika. Zdražení několika těchto položek současně proto výrobní cenu dokáže změnit velmi rychle.
Problém už není omezený jen na malé televize
Tlak je patrný také u 55palcových 4K LCD televizorů. Cena elektroniky včetně DRAM, NAND a Wi-Fi modulu dosáhla podle Omdie ve třetím čtvrtletí 118,20 dolaru. Před rokem to bylo 33,90 dolaru.
Pro srovnání, nejlevnější 55palcový UHD panel stál přibližně 116 dolarů a průměrná cena panelu byla kolem 123 dolarů. Elektronika televizoru se tak cenově dostala prakticky na úroveň jeho obrazovky.
Největší problém mohou mít výrobci levných televizorů. Samsung, LG a další značky mají v této kategorii mnohem menší prostor pro zvýšení ceny než u prémiových OLED nebo velkých Mini LED modelů. Výsledkem proto nemusí být jen zdražování. Výrobci mohou začít šetřit na paměti, konektivitě nebo dalších parametrech.