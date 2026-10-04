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Gumička, sáček a sklenice: Trik, který pomůže v kuchyni

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Otevřené sáčky s moukou, rýží, těstovinami či různými semínky dokážou v kuchyňské skříňce rychle vytvořit nepořádek. Obsah se může vysypávat, sáčky se převracejí a po každém použití je potřeba řešit, jak je znovu uzavřít. Přitom stačí několik běžných věcí, které máte doma.
sklenice

sklenice

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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