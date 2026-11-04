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Aragorn měl Prsten moci na dosah. Pak udělal něco, co z něj dělá skutečného krále

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Aragorn patří k největším hrdinům Pána prstenů, ale jeho nejsilnější okamžik nepřichází na bitevním poli. Krátký rozhovor s Frodem na konci Společenstva prstenu ukazuje, proč je právoplatným králem Gondoru.
Aragorn měl Prsten moci na dosah. Pak udělal něco, co z něj dělá skutečného krále

Aragorn měl Prsten moci na dosah. Pak udělal něco, co z něj dělá skutečného krále

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 10:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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