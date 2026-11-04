Aragorn měl Prsten moci na dosah. Pak udělal něco, co z něj dělá skutečného krále

Foto: Magnific
Aragorn v Pánovi prstenů poráží nepřátele, vede vojska do beznadějných bitev a nakonec usedá na gondorský trůn. Přesto možná nejdůležitější okamžik jeho příběhu přichází ve chvíli, kdy nemusí tasit meč ani pronášet velkolepý proslov. Stačí mu několik slov a rozhodnutí, které by jiného člověka mohlo stát veškerou odvahu.
Peter Jackson ve filmové trilogii vytvořil řadu nezapomenutelných scén. Fanoušci si vybaví Aragornův útok u Černé brány, jeho proslov před bitvou na Pelennorských polích nebo slavné shromáždění armády mrtvých. Jenže existuje mnohem komornější moment, který o budoucím králi prozrazuje možná ještě více.
Odehrává se na konci prvního filmu Pán prstenů: Společenstvo prstenu z roku 2001. Frodo právě přežil střet s Boromirem, kterého touha po Jednom prstenu přiměla pokusit se mu jej násilím sebrat. Společenstvo se rozpadá a hobit začíná chápat, že pokračování společné cesty může ohrozit všechny jeho přátele.
Když se následně setkává s Aragornem, nedokáže si být jistý ani jeho úmysly. Prsten totiž dokáže pokoušet i ty, kteří se původně vydali bojovat proti Sauronovi.
Aragorn
Foto: Magnific
Jediná věta, která o Aragornovi říká všechno
Aragorn Frodovi připomíná svůj slib, že ho bude chránit. Hobit však pokládá otázku, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. Dokáže ho Aragorn ochránit i před sebou samým?
V tu chvíli Frodo otevře dlaň a ukáže mu Prsten. Aragorn stojí před stejným pokušením, jakému před několika okamžiky podlehl Boromir.
Potomek dávných králů by mohl získat moc, o které ostatní pouze sní. Prsten by mu zdánlivě nabídl prostředek k porážce Saurona, ochraně Gondoru i naplnění jeho vlastního osudu. Aragorn však ví, že takové vítězství by mělo strašlivou cenu.
Místo toho Frodovu dlaň s Prstenem zavře a pronese slova, která patří k nejkrásnějším v celé trilogii:
„Šel bych s tebou až do konce. I do samotných ohňů Mordoru.“
Právě tato věta, uvedená zde ve volném českém překladu, vystihuje Aragornovu skutečnou velikost. Nejde o slib vítězství ani o sebevědomé prohlášení budoucího panovníka. Aragorn pouze potvrzuje, že by Froda neopustil ani na nejnebezpečnějším místě Středozemě.
Zároveň však dokáže přijmout jeho rozhodnutí pokračovat bez ostatních. Nepřesvědčuje ho, aby zůstal, nepokouší se převzít velení nad jeho osudem a především nevyužije příležitosti získat Prsten pro sebe.
Frodo jeho slova přijímá s prostým vědomím, že Aragorn mluví pravdu. Než odejde, požádá ho, aby se postaral o ostatní, především o Sama.
Je to pozoruhodný kontrast. Boromir chtěl Prsten získat, protože věřil, že jeho prostřednictvím zachrání svůj lid. Aragorn odmítá stejnou moc právě proto, že chápe její nebezpečí.
Skutečný král nepotřebuje moc za každou cenu
Na celé scéně je fascinující ještě jeden detail. V Tolkienově knižním Společenstvu prstenu se tento rozhovor v podobě známé z filmu vůbec neodehrává. Po střetnutí s Boromirem Frodo odchází a před opuštěním Společenstva už Aragorna nepotká.
Filmové zpracování tak dává Aragornovi příležitost projevit charakter způsobem, který divák okamžitě pochopí. Zatímco Boromir podlehl touze po moci, Aragorn ji dokáže odmítnout, přestože má pro její získání zdánlivě ušlechtilé důvody.
Jeho rozhodnutí navíc nepředstavuje konec věrnosti Frodovi. Aragorn se společně s Legolasem a Gimlim vydává zachránit unesené Smíška a Pipina. V dalších dílech bojuje za přežití Rohanu a Gondoru, ale nikdy neztrácí ze zřetele, že skutečná naděje na porážku Saurona spočívá v hobitově úkolu.
To nejlépe dokládá závěr Návratu krále. Aragorn před Černou branou riskuje všechno, aby odvedl Sauronovu pozornost od Froda a Sama. Jeho slavné „Pro Froda“ těsně před útokem tak vlastně navazuje na slib, který dal na Amon Henu.
První film ukázal, že je ochoten Froda doprovázet až do Mordoru. Poslední dokazuje, že je připraven za jeho úspěch položit život, i když stojí stovky kilometrů od něj.
Aragornova cesta ke koruně proto není jen příběhem válečníka, který získává zpět dědictví svých předků. Je především příběhem člověka, který se učí přijímat odpovědnost a chápe, že skutečné vůdcovství nespočívá v ovládání ostatních.
A právě proto jeho nenápadné rozloučení s Frodem dokáže zapůsobit silněji než leckterá velkolepá bitva. Aragorn se v něm ještě nestává králem Gondoru, ale ukazuje, že má všechno potřebné, aby se jím jednou stal.
Zdroj:
https://www.imdb.com/title/tt0120737/quotes/?item=qt0445946