Hráči mažou Dead by Daylight. Jeden dárek streamerovi spustil pořádný skandál

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Vývojáři populární hororové hry
Dead by Daylight čelí ostré kritice vlastní komunity. Během halloweenského víkendu totiž jeden z jejich zaměstnanců poskytl známému streamerovi zdarma rozsáhlý placený obsah. Následovala vlna rozhořčení, výzvy k bojkotu a příspěvky hráčů, kteří tvrdí, že hru odinstalovali. Studio Behaviour Interactive nakonec přiznalo chybu a veřejně se omluvilo. Tím ale kontroverze neskončila.
Všechno začalo během živého vysílání streamera vystupujícího pod přezdívkou TheBurntPeanut. Tento populární tvůrce, který používá animovanou podobu arašídu, se rozhodl vyzkoušet Dead by Daylight. Během hraní zjistil, že mu někdo zpřístupnil placené postavy a další obsah, který běžní hráči získávají postupným hraním nebo za peníze.
Nešlo přitom o předem veřejně oznámenou spolupráci. Přístup k obsahu zajistil zaměstnanec Behaviour Interactive a streamer si z celé situace dokonce dělal legraci. Mluvil o výhodách, které mají známé internetové osobnosti.
Jeden komentář rozpoutal mnohem větší problém
Samotné rozdávání herního obsahu influencerům není v herním průmyslu ničím neobvyklým. Vývojáři tím podporují propagaci svých titulů a umožňují tvůrcům představit divákům obsah, ke kterému by se jinak dostávali postupně.
Tentokrát ale hráče rozčílilo především to, komu výhody připadly a jak studio reagovalo na první kritické komentáře.
TheBurntPeanut patří mezi kontroverzní streamery. Část internetové komunity mu dlouhodobě vyčítá nevhodný slovník a některé projevy během vysílání. Kritici rovněž upozorňují na chování části jeho fanoušků. Samotný streamer však odmítl některá obvinění, která se po incidentu objevila.
Situaci ještě zhoršila reakce z oficiálního účtu
Dead by Daylight na Twitchi. Když streamer naznačil, že by mohl darovaný obsah vrátit, přišla odpověď, kterou lze přeložit jako: „Kritiku ustojíme! Obsah si nechte.“
Právě tato slova se začala rychle šířit po sociálních sítích. Někteří dlouholetí hráči je vnímali jako důkaz, že studio jejich připomínky nebere vážně.
Do diskuse se zapojili také lidé, kteří upozorňovali na rozdílný přístup k jednotlivým tvůrcům. Zatímco někteří menší streameři usilují o zapojení do oficiálních partnerských programů, známá internetová osobnost získala mimořádné výhody prakticky okamžitě.
Na sociálních sítích se následně objevily příspěvky o odinstalování hry i žádostech o vrácení peněz. Rozsah protestu však není možné spolehlivě vyčíslit. Neexistují veřejně ověřené údaje, které by potvrzovaly masový odchod hráčů.
Vývojáři přiznali chybu. Omluva však rozdělila komunitu ještě více
Behaviour Interactive zveřejnilo 1. listopadu 2026 prostřednictvím komunitního účtu DbD Pulse oficiální vyjádření. Studio potvrdilo, že zaměstnanec poskytl streamerovi herní obsah a měnu bez potřebného schválení.
Současně vysvětlilo, že zpřístupňování obsahu tvůrcům samo o sobě neporušuje běžnou praxi společnosti. Problém spočíval v konkrétním rozhodnutí a následné komunikaci.
Vývojáři přiznali, že měli připomínky komunity prověřit, nikoliv je odmítnout. Chování dotyčného zaměstnance podle jejich vyjádření neodpovídalo hodnotám, které chce Dead by Daylight zastávat.
Studio se hráčům omluvilo a oznámilo zahájení kontroly interních postupů. Současně odsoudilo výhrůžky zaměstnancům, které se během vyhrocené diskuse objevily.
Ani tato omluva však všechny neuspokojila. Někteří fanoušci požadují konkrétnější vysvětlení a chtějí vědět, zda společnost vyvodí personální důsledky. Kritiku vyvolal také způsob zveřejnění omluvy. Místo hlavního účtu Dead by Daylight se objevila na menším komunitním profilu.
Zajímavé je, že kontroverze mezitím zasáhla i opačnou část publika. Příznivci TheBurntPeanut začali kritizovat samotnou omluvu, protože podle nich studio ustoupilo nátlaku hlasité skupiny uživatelů.
Podle magazínu Kotaku se konflikt projevil také v uživatelských hodnoceních na Steamu. Negativní recenze začali zveřejňovat lidé z obou táborů, přestože jejich důvody byly zcela odlišné. Jedni kritizovali původní podporu streamera, druzí následný postoj vývojářů.
Pro Behaviour Interactive tak vznikla nepříjemná situace. Původně jednoduché marketingové gesto přerostlo ve spor, v němž společnost čelí kritice z několika stran současně.
Zatím není jasné, zda streamerovi darovaný obsah zůstane a jaké konkrétní změny studio zavede. Potvrzené nejsou ani případné personální postihy.
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