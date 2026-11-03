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Jedna z nejdůležitějších PC her historie se nemůže vrátit. Její osud komplikuje pět držitelů práv

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Legendární Dune 2 položila základy moderních strategií a inspirovala Warcraft i Command & Conquer. Přesto se dodnes nedočkala moderního oficiálního vydání. GOG nyní vysvětlil, proč její návrat komplikuje hned několik držitelů práv.
Jedna z nejdůležitějších PC her historie se nemůže vrátit. Její osud komplikuje pět držitelů práv

Jedna z nejdůležitějších PC her historie se nemůže vrátit. Její osud komplikuje pět držitelů práv

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 05:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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