Jedna z nejdůležitějších PC her historie se nemůže vrátit. Její osud komplikuje pět držitelů práv

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Dune 2 by historie počítačových strategií pravděpodobně vypadala úplně jinak. Legendární titul studia Westwood Studios z roku 1992 pomohl definovat pravidla žánru real-time strategií a inspiroval pozdější hity jako Warcraft nebo Command & Conquer. Přesto si tuto herní klasiku dnes nelze jednoduše koupit v moderním digitálním obchodě. GOG by ji rád vrátil mezi hráče, jenže narazil na překážku, kterou nevyřeší žádný programátor. Práva ke hře totiž tvoří mimořádně komplikovanou síť licencí.
Marcin Paczynski, senior manažer pro rozvoj obchodu a partnerství společnosti GOG, v rozhovoru pro GamesRadar+ označil Dune 2 za jeden ze svých osobních vysněných titulů, které by chtěl znovu zpřístupnit. Podle jeho vysvětlení však do případného vydání zasahují práva nejméně pěti různých subjektů.
Nejde přitom o zapomenutou hru bez historického významu. Dune II: The Building of a Dynasty, známá také jako Battle for Arrakis, přinesla systém výstavby základen, těžby surovin, výroby jednotek a vojenských střetů v reálném čase. Hráči se ujímali jednoho ze tří rodů, Atreidů, Harkonnenů nebo Ordosů, a bojovali o kontrolu nad pouštní planetou Arrakis.
Ačkoli Dune 2 nebyla první real-time strategií, její herní principy se staly vzorem pro celé generace dalších titulů. O to paradoxnější je, že právě tuto zásadní kapitolu herní historie dnes brzdí vlastnické vztahy.
Jednu hru musí řešit hned několik vlastníků práv
Na první pohled by se mohlo zdát, že stačí kontaktovat Electronic Arts. Americký vydavatel totiž v roce 1998 koupil Westwood Studios a podle Paczynského vlastní zdrojový kód, grafické podklady a další materiály spojené s
Dune 2.
Samotná hra ovšem využívá značku Dune, ke které Electronic Arts nemá všechna potřebná práva.
Situaci komplikuje skutečnost, že původní strategie vycházela z filmové adaptace Duny z roku 1984, kterou natočil David Lynch, nikoli přímo z knih Franka Herberta. Do licenčních vztahů proto vstupuje Universal Pictures a také práva spojená s filmovým producentem Dinem De Laurentiisem. Ten v roce 2010 zemřel a příslušná práva nyní náležejí jeho právním nástupcům.
Dalším důležitým subjektem je Herbert Foundation, která zastupuje práva k širšímu univerzu Duny. Tím však seznam nekončí.
Do celé záležitosti vstupuje také Legendary Pictures, držitel práv souvisejících s novými filmovými adaptacemi. Společnost poskytla studiu Funcom licenci na vývoj her ze světa Duny, díky níž vznikla survival hra Dune: Awakening.
Právě tato smlouva podle Paczynského obsahuje také určitý stupeň exkluzivity. Zatím však není jasné, zda a jak by mohla omezit opětovné vydání původních strategií od Westwood Studios.
Problém se navíc nemusí týkat pouze Dune 2. Podobné komplikace mohou čekat také na Dune 2000 a Emperor: Battle for Dune.
Obrovské firmy rozhodují o hře za pár dolarů
Celá situace má ještě jeden pozoruhodný rozměr. Ekonomicky totiž nemusí dávat smysl absolvovat složitá jednání mezi několika velkými společnostmi kvůli vydání více než třicet let staré strategie.
Paczynski uvedl orientační příklad, podle kterého by obnovené vydání mohlo prodat přibližně 50 až 100 tisíc kopií za cenu 5,99 až 9,99 dolaru. Nešlo o oficiální obchodní prognózu, ale o ilustraci možného ekonomického rozsahu.
Při těchto hodnotách by hrubé tržby dosahovaly přibližně 300 tisíc až jednoho milionu dolarů. Z této částky by se přitom musely pokrýt náklady na přípravu hry, distribuci a případné licenční poplatky. Pro společnosti s miliardovými rozpočty nemusí být takový obchod dostatečně atraktivní, aby věnovaly čas komplikovanému vyjednávání.
GOG se přitom dlouhodobě snaží staré hry uchovávat prostřednictvím svého Preservation Programu. U vybraných titulů zajišťuje kompatibilitu s moderními počítači, technickou podporu a možnost uchovat si instalační soubory bez DRM.
V případě Dune 2 však technické možnosti nejsou hlavním problémem. Ani dokonale připravená verze pro současný Windows by automaticky nevyřešila oprávnění k jejímu prodeji.
Fanouškovské projekty a komunitní úpravy sice pomáhají udržovat zájem o původní strategii, nejsou však plnohodnotnou náhradou za oficiálně licencované vydání. Samotná technická hratelnost totiž ještě neznamená, že má někdo právo hru komerčně distribuovat.
Případ Dune 2 tak odhaluje nepříjemný problém digitální herní historie. Hra může zásadně ovlivnit celé odvětví, její zdrojové materiály mohou stále existovat a zájem o její zachování také. Přesto nemusí být možné dostat ji zpět do legálního prodeje.
GOG zatím žádný termín návratu Dune 2 neoznámil. Jedna z her, které pomohly vytvořit podobu moderních strategií, tak nadále čeká na dohodu držitelů práv.
Zdroj:
https://www.gamesradar.com/games/real-time-strategy/rts-games-wouldnt-exist-without-this-classic-dune-game-but-despite-gogs-best-efforts-its-trapped-in-5-way-licensing-hell-that-reaches-all-the-way-to-dune-awakening
https://www.gog.com/en/gog-preservation-program