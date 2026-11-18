Přiznejme si to – běžná bezpečnostní kamera je nuda. Visí v rohu, kouká jedním směrem a nikdo si jí nevšímá. Enabot EBO Mini na to jde úplně jinak: je to malý robot s kamerou, který jezdí po bytě, mrká očima a baví celou rodinu. Hlídací kamera, hračka pro mazlíčky a domácí parťák v jednom. Jenže dá se něco takového brát vážně?
Zdroj: Dotekomanie.cz
Láska na první pohled
Řeknu to rovnou: robůtek EBO Mini je subjektivně neskutečně roztomilý. Je to malá „koulička“ o rozměrech necelých 10 cm a s váhou kolem 290 gramů, s velkýma výraznýma očima, které umí měnit výraz. Robot díky nim působí nesrovnatelně „živěji“ než obyčejná kamera na poličce. Testování jsem si prostě užil já i naše ratolesti.
Výsledek? Děti ho doma okamžitě adoptovaly a zbožňují ho. Perfektně doplnil i jejich hrátky s pejskem, je obrovská zábava to všechno sledovat! A důležitá poznámka: naživo je ještě mnohem roztomilejší, než na obrázcích.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Technické parametry
|Parametr
|Hodnota
|Kamera
|2K (2304 × 1296), úhel záběru 137°
|Noční režim
|Ano
|Zvuk
|Obousměrné audio
|Baterie
|2 450 mAh, výdrž 4–7 hodin
|Nabíjení
|2–3 hodiny, aut. návrat do doku
|Úložiště
|microSD až 256 GB
|Wi-Fi
|2,4 a 5 GHz, podpora Wi-Fi 6
|Hlučnost
|61 dB
|Rozměry / Hmotnost
|95 × 95 × 89 mm / cca 290 g
Kamera, která přijede za vámi
Hlavní výhoda proti statické kameře je jasná: EBO Mini se po domě pohybuje, takže nemá slepá místa. Přes aplikaci ho ovládáte jako autíčko na dálkové ovládání a díváte se jeho kamerou. Ta nabízí u tohoto modelu 2K rozlišení, široký úhel záběru 137°, noční režim a čtyři obrazové filtry. Díky obousměrnému audiu můžete na dálku mluvit s rodinou nebo zkontrolovat, co dělá pes. A pokud zrovna nechcete mluvit, napíšete vzkaz do aplikace a robot ho doma přečte nahlas.
Hezky je vymyšlená i situace, kdy vám doma někdo nebere telefon – prostě s robotem vyjedete a podíváte se, co se děje. Je u nás jeden člen rodiny, u kterého jsem za tuhle funkci obrovsky vděčný. Nikoho nejmenuji, ale šance, že moje žena zvedne telefon, je zhruba stejná jako šance na výhru v loterii…
Když baterie dochází, EBO Mini si sám najde cestu zpátky do nabíjecího doku: pamatuje si trasu, kterou přijel, a na posledních centimetrech se navádí infračerveně.
Aby bylo úplně jasno: když mluvím o pohybu po domě, myslím tím patro, ve kterém robot zrovna je. Schody nahoru pochopitelně nezvládne a vidět, jak se po nich kutálí dolů, opravdu nechci… Takže pokud bydlíte ve více patrech, jsou zkrátka místa, kam se nepodíváte.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Parťák pro děti i mazlíčky
Kromě hlídání umí EBO Mini hlavně bavit. Má interaktivní laserové ukazovátko, za kterým se moc rádi honí hlavně pejsci (nebo kočky naší kamarádky), a speciální tříminutový režim náhodného ježdění po místnosti, který má zvíře rozpohybovat. Výsledek se obvykle dostaví téměř okamžitě.
Na co myslet
Aby nedošlo k mýlce: EBO Mini není autonomní strážce, který by sám objížděl byt podle plánu – většinu času ho řídíte vy přes aplikaci. Oči svítí jen jednou barvou a pohon s klasickým kartáčovým motorkem není úplně nejtišší (61 dB). Je to takové příjemné bzučení, ale slyšet je. Pokud vám tohle vadí, nabízí Enabot dražší verzi EBO Mini Sport, která má výrazně tišší bezkartáčový motor, a k tomu i 12 barevných variant očí.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Dojmy? Zkušenosti? Doporučení?
Co mě nadchlo:
- Neodolatelně roztomilý design a výrazné oči.
- Děti ho zbožňují.
- Mobilní kamera bez slepých míst.
- Hlasové vzkazy a automatický návrat do doku.
Co se mi nelíbilo:
- Bez automatického hlídkování.
- Ne úplně tichý chod.
- Pohyb jen v rámci jednoho patra.
Enabot EBO Mini určitě není dokonalá bezpečnostní kamera – a ani se o to nesnaží. Je to roztomilý rodinný parťák, který umí pohlídat domácnost, zabavit mazlíčky a hlavně vykouzlit úsměv na tváři dětem. Za 4 890 Kč dostanete „gadget“, který doma nezapadne v šuplíku. Pokud chcete tišší chod, oči ve dvanácti barvách a umělou inteligenci, která rozpozná lidi a zvířata a sama třídí záznamy, sáhněte po verzi EBO Mini Sport za 6 190 Kč. Pokud si ale toužíte vyzkoušet roztomilého společníka pro celou rodinu, základní Mini je trefa do černého.
Za poskytnutí robota Enabot EBO Mini děkuji společnosti TYGOTEC.