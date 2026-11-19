Funguje to jednoduše: český uživatel Revolutu si v aplikaci založí měnový účet v polských zlotých, takzvaný Polish Pocket, převede na něj peníze a získá přístup k šestimístnému kódu BLIK. Ten následně zadá při platbě v polském e-shopu, na pokladním terminálu v kamenném obchodě nebo ho použije při výběru hotovosti z bankomatu v Polsku. Nepotřebuje k tomu polský bankovní účet ani další aplikaci. Stačí Revolut, dostatečný zůstatek ve zlotých a potvrzení transakce v telefonu. Česko podle komunikace Revolutu, na kterou odkazují sekundární zdroje, patří mezi země první vlny zavádění služby. Nejde tedy pouze o příslib do budoucna, ale o funkci, která je již dostupná.
Co je BLIK a proč ho Poláci milují
BLIK je polský mobilní platební systém, který se stal jednou z nejpoužívanějších platebních metod v zemi, zejména při online nákupech. Místo zadávání údajů z platební karty vygenerujete v aplikaci jednorázový šestimístný kód, zadáte ho do platební brány a transakci potvrdíte v telefonu. Celý proces trvá jen několik sekund. BLIK přijímají polské e-shopy, pokladní terminály v kamenných obchodech i více než 20 tisíc bankomatů po celém Polsku.
Čísla mluví jasně. Podle oficiální
tiskové zprávy BLIKu zaznamenal systém ve třetím čtvrtletí roku 2026 více než 822 milionů transakcí a měl 21,9 milionu aktivních uživatelů. Revolut integroval BLIK pro polské klienty už 18. listopadu 2024. Od té doby přes něj proběhlo více než 60 milionů plateb a aktivně ho v Revolutu využívají přes 3 miliony lidí. Právě jeho masivní rozšíření vedlo k rozhodnutí zpřístupnit BLIK také klientům mimo Polsko. Služba může být užitečná nejen pro statisíce Poláků žijících v zahraničí, ale také pro všechny, kteří v Polsku nakupují nebo cestují. Jak si BLIK aktivuje český uživatel krok za krokem
Celý proces začíná v aplikaci Revolut a nevyžaduje nic víc než osobní účet a ověření totožnosti. Postup je následující:
Založení účtu v PLN – v aplikaci přejděte na Domů → Účty → Přidat nový → Měnový účet a vyberte PLN. Polský zlotý patří mezi podporované měny Revolutu v české verzi aplikace. Dobití zůstatku – převeďte si koruny na zloté přímo v Revolutu. Směnný kurz a případné poplatky se řídí vaším tarifem. U bezplatného tarifu Standard je směna ve všední dny bez přirážky do stanoveného měsíčního limitu 25 000 Kč. Po jeho překročení se účtuje poplatek 1 %. O víkendech se uplatňuje přirážka 1 %. Aktivace BLIKu – v aplikaci přijměte podmínky služby BLIK. Vygenerování kódu – při platbě v polském e-shopu, na pokladním terminálu nebo při výběru z bankomatu vygenerujete šestimístný kód a následně potvrdíte transakci v aplikaci Revolut.
Důležité upozornění: BLIK v Revolutu není dostupný pro účty Kids & Teens ani pro firemní účty Pro. Ve veřejných podmínkách se naopak neuvádí, že by byl nutný placený tarif. Podle
českých podmínek služby by měl stačit osobní účet s aktivním Polish Pocket. Kolik to stojí a kdy se vyplatí karta víc
Platby prostřednictvím BLIKu v obchodech a na internetu Revolut nabízí zdarma. Poplatek se ale týká výběrů hotovosti z bankomatů pomocí BLIK kódu. V takovém případě zaplatíte 2 % z vybírané částky, minimálně však 5 PLN (přibližně 30 Kč). Vlastní poplatek si navíc může účtovat také provozovatel bankomatu.
Pro srovnání: klasické výběry z bankomatu platební kartou Revolut se u tarifu Standard řídí měsíčním limitem pro výběry bez poplatku (typicky 6 000 Kč). Po jeho překročení se rovněž účtuje poplatek 2 %. Pokud tedy jedete do Polska a plánujete vybírat hotovost, vyplatí se předem porovnat obě možnosti.
BLIK kód Karta Revolut Platba v obchodě / online Zdarma Zdarma Výběr z bankomatu 2 %, min. 5 PLN Zdarma do limitu tarifu, pak 2 % Směna CZK → PLN (Standard, pracovní den) Do 25 000 Kč/měsíc zdarma Do 25 000 Kč/měsíc zdarma Směna o víkendu +1 % +1 %
BLIK se nejvíce vyplatí při online nákupech v polských e-shopech. Často jde o preferovanou platební metodu a některé obchody ji nabízejí jako alternativu ke kartě. Při platbě na terminálu v kamenném obchodě je rozdíl minimální, protože obě možnosti jsou zdarma. U bankomatů naopak zpravidla vychází lépe klasická karta, pokud se vejdete do měsíčního limitu pro výběry bez poplatku.
Pro koho je to v Česku relevantní
Revolut v Česku podle vyjádření společnosti z března 2026 používá přibližně 1,2 až 1,3 milionu lidí. Počet měsíčně aktivních zákazníků přitom meziročně vzrostl o 33 %. Kolik z nich bude službu BLIK Global skutečně využívat, zatím není veřejně známo. Prakticky jde především o dvě skupiny uživatelů: Čechy, kteří pravidelně cestují do Polska za nákupy, na dovolenou nebo pracovně, a lidi, kteří nakupují v polských e-shopech, kde je BLIK často jednou z hlavních platebních metod.
Je také důležité správně chápat, co znamená, že služba funguje „v celém Polsku“. BLIK lze použít tam, kde ho přijímají obchodníci nebo bankomaty zapojené do jeho akceptační sítě. Nejde o univerzální platební metodu, kterou byste mohli používat kdekoli na světě. Mimo Polsko BLIK kód jednoduše nezadáte. Pro platby v Německu, Rakousku nebo jiných zemích proto zůstává vhodnější klasická karta Revolut.
Za zmínku stojí také regulatorní kontext:
Česká národní banka v září 2026 potvrdila, že Revolut Bank UAB je z pohledu českého práva zahraniční bankou z jiného členského státu EU. Vklady českých klientů tak podléhají evropskému systému pojištění vkladů, což je důležitá informace pro každého, kdo chce u Revolutu držet peníze v polských zlotých.
BLIK Global nepředstavuje revoluci v tom, jak Češi platí doma. Jde ale o významné rozšíření možností při nákupech a cestování v Polsku. Poprvé se tak polský platební systém otevírá také zahraničním zákazníkům Revolutu, aniž by potřebovali polské občanství, účet u tamní banky nebo další aplikaci.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík