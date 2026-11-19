Google vydal Android 17 dne 16. června 2026. Nejprve se aktualizace dostala na vlastní telefony Pixel, postupně pak i na zařízení dalších značek. Jenže podle přehledu aktivních zařízení k 19. říjnu 2026, tedy přibližně čtyři měsíce po vydání, běžel nový systém pouze na jednom procentu telefonů, které během příslušného sedmidenního období kontaktovaly Google Play. Údaj pochází z distribučních dat dostupných prostřednictvím Android Studia, na která odkazují technologická média. Google totiž podobné přehledy už nezveřejňuje tak přímočaře jako dříve. A co je oním „odvěkým problémem Googlu“? Fragmentace. Jde o situaci, kdy firma vydá novou verzi systému a okamžitě ji zpřístupní pro vlastní hardware, zatímco zbytek trhu čeká týdny až měsíce na úpravy, testování a certifikaci u jednotlivých výrobců a operátorů. Tento scénář se opakuje s každou novou verzí Androidu už více než deset let.
Jedno procento v kontextu: co vlastně měříme
Než se začneme rozčilovat nad jedním procentem, je fér vysvětlit, co tato hodnota skutečně znamená. Nejde o podíl mezi „všemi telefony na světě“.
Google definuje distribuční přehled jako vzorek aktivních zařízení, která během konkrétního sedmidenního období navštívila Google Play. Pokud velcí výrobci, jako jsou Samsung nebo Xiaomi, v dané době ještě nezahájili plošné aktualizace většiny svých modelů, projeví se to v datech okamžitě.
A přesně to se stalo. Samsung spustil širší distribuci nadstavby One UI 9, postavené na Androidu 17, v Česku až v září 2026, tedy tři měsíce po vydání systému. Jako první se aktualizace dočkala řada Galaxy S26. Xiaomi má zase zveřejněný globální harmonogram, podle kterého mají hlavní vlny aktualizací na stabilní verzi HyperOS 4 začít až v listopadu a prosinci 2026. V říjnovém přehledu tak Android 17 zastupovaly především telefony Pixel a menší počet nejnovějších modelů Samsungu.
Pro srovnání: Android 16, vydaný 10. června 2025, dosáhl ve stejném říjnovém přehledu, tedy po více než šestnácti měsících, podílu 25,4 %. Ani on se tak nikdy nepřiblížil většinovému zastoupení. Podle
Android Authority vypadala říjnová distribuce následovně:
Verze Podíl Android 16 25,4 % Android 14 15,3 % Android 15 14,7 % Android 13 11,8 % Android 11 10,5 % Android 17 1,0 %
Žádná jednotlivá verze systému tedy trhu jednoznačně nedominuje. Ten je rozdělený mezi šest a více generací Androidu, z nichž každá má dvouciferný nebo téměř dvouciferný podíl.
Proč fragmentace odmítá zmizet
Google se problém snaží řešit už řadu let. Projekt Treble oddělil části systému závislé na konkrétním výrobci od základního systému Androidu, aby výrobci nemuseli při každé aktualizaci upravovat celý software od začátku. Project Mainline umožnil aktualizovat vybrané systémové komponenty přímo prostřednictvím Google Play, bez čekání na výrobce. Generic Kernel Image zase pomohl oddělit obecné jádro systému od částí závislých na konkrétním zařízení. Z technického hlediska se situace výrazně zlepšila.
Přechod na novou hlavní verzi Androidu však stále probíhá prostřednictvím aktualizačních služeb jednotlivých výrobců, nikoli přes Google Play. Project Mainline navíc nepřináší nová API a nenahrazuje rozsáhlou aktualizaci celého systému. A právě tu uživatel vnímá jako okamžik, kdy „má nový Android“.
Motorola na svých stránkách podpory otevřeně vysvětluje, proč aktualizace trvají tak dlouho. Kvůli velkému počtu modelů, regionů a distribučních kanálů musí testovat stovky softwarových verzí. Zohlednit přitom musí také požadavky místních operátorů a dalších partnerů. Samsung je na tom díky menšímu počtu hlavních produktových řad o něco lépe, přesto mu pokrytí celého portfolia zabere měsíce. Xiaomi má pod značkami Xiaomi, Redmi a POCO desítky modelů a aktualizace proto plánuje ve vlnách, které pokračují až do konce roku.
Google tedy dokázal fragmentaci z technického hlediska omezit, ale obchodní a logistickou stránku aktualizací nemá plně pod kontrolou. Odpovídá za telefony Pixel a modulární systémové komponenty. Zbytek závisí na výrobcích, kteří mají vlastní priority, nadstavby i tempo vydávání aktualizací.
Kdy se Češi dočkají: konkrétní harmonogramy
Pro české uživatele záleží především na značce jejich telefonu:
Google Pixel – Android 17 byl dostupný už v den vydání, tedy 16. června 2026, pro modely Pixel 6 až Pixel 10a. Telefony Pixel se v Česku oficiálně prodávají prostřednictvím Google Store. Samsung – One UI 9 se nejprve dostalo na modely Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 a Z Flip8. V Česku Samsung oznámil zahájení aktualizací v září pro Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra. Další modely se přidávají postupně. Přesný termín pro konkrétní zařízení doporučuje Samsung sledovat v aplikaci Samsung Members. Xiaomi v Veřejný globální harmonogram HyperOS 4 počítá s první vlnou aktualizací od začátku listopadu 2026 pro řady Xiaomi 17 a 17T. V polovině listopadu mají následovat modely Xiaomi 15 a 15T. V prosinci pak přijdou na řadu Xiaomi 14T, 14T Pro, 13T a 13T Pro. Ostatní značky – Google potvrzuje partnerské beta programy pro HONOR, iQOO, Lenovo, OnePlus, OPPO, realme, Sharp a vivo. Většina těchto výrobců však zatím nezveřejnila konkrétní termíny vydání stabilní verze pro český trh. Apple a věčné srovnání
Srovnání s iOS je pro Google nepříjemné, ale zároveň dobře ukazuje rozdíly mezi oběma platformami. Apple na svých vývojářských stránkách uvádí, že k 7. červnu 2026 běžel iOS 26 na 79 % všech iPhonů a na 86 % zařízení uvedených na trh během posledních čtyř let. Nejde sice o zcela srovnatelné období jako u Androidu 17, rozdíl je ale zřejmý.
Apple má pod kontrolou hardware i software, aktualizace distribuuje přímo a nemusí čekat na prostředníky. Google takovou výhodu nemá a pravděpodobně ji ani nezíská, pokud nezmění samotný model fungování Androidu.
Historicky nic nového
Pomalý nástup nové verze Androidu není výjimečnou událostí roku 2026. Lollipop měl na začátku února 2015 podíl pouhých 1,6 %. Oreo v lednu 2018 dosahovalo dokonce jen 0,7 %. Android 17 s jedním procentem po čtyřech měsících tak do této dlouholeté tradice přesně zapadá. Není to historicky nejhorší výsledek, ale ani žádný výrazný pokrok.
Při současném tempu se může stát, že Android 17 začne z trhu vytlačovat až jeho nástupce, Android 18, aniž by sám někdy získal většinový podíl. Kdo chce mít nový systém hned v den vydání a dlouhodobou podporu v podobě pravidelných aktualizací, má v podstatě jednu jistotu: Pixel.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman