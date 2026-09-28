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Nové ovládání v aplikaci Zprávy: Google upravuje gesta
Po uvedení Vivo Watch 6 zde máme konkurenční model Oppo Watch S2, který se snaží nalákat na tenký design a...
Spánkem trávíme podstatnou část života, přesto jeho kvalitu často začneme řešit až ve chvíli, kdy nás...
Máme za sebou další týden plný technologických novinek, představených zařízení i aktualizací. Níže najdete...
Modelová řada Surface od firmy Microsoft se rozrůstá o dva nové přírůstky, které na trh přicházejí ve druhé...
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