Pinball z Windows XP se může vrátit zpět do PC. Šéf Windows to nevyloučil a zařadil hru na seznam k posouzení

Kdo v roce 2001 seděl u školního počítače s Windows XP, nejspíš si pamatuje charakteristický zvuk odpalu kuličky ve hře 3D Pinball: Space Cadet. Hra zmizela z Windows před více než dvaceti lety a Microsoft ji od té doby nikdy oficiálně nevrátil. Teď se ale objevilo něco, na co fanoušci dlouho čekali: nejvýše postavený člověk zodpovědný za Windows veřejně připustil, že návrat hry není vyloučený. Pavan Davuluri, výkonný viceprezident Microsoftu pro Windows a zařízení, reagoval na dotaz fanouška v první epizodě podcastu Inside Windows slovy, že jde o „dobrou připomínku“, a zařadil 3D Pinball na interní seznam nápadů k posouzení. Není to příslib ani plán vydání. Je to ale signál, že vedení Windows tentokrát hru veřejně nesmetlo ze stolu.
Kdo je „šéf Windows“ a proč jeho slova váží
Davuluri není řadový produktový manažer. Microsoft v březnu 2026 oznámil organizační změny, po nichž Davuluri jako výkonný viceprezident v rámci divize Experiences + Devices reportuje přímo generálnímu řediteli Satjovi Nadellovi. Když takový člověk řekne, že nápad „přidá na seznam“, má to jinou váhu než komentář komunitního manažera na Redditu. Zároveň je důležité zdůraznit, co přesně neřekl: nezmínil tým, který by na Pinballu pracoval, termín vydání ani způsob distribuce. Výrok zazněl v epizodě zveřejněné koncem května 2026, tedy před více než čtyřmi měsíci, a od té doby se neobjevily žádné další konkrétní informace. Ani velká akce Windows and Surface 7. října 2026 nepřinesla žádné oznámení týkající se Pinballu.
Proč Pinball z Windows vlastně zmizel
Příběh zmizení 3D Pinballu je překvapivě technický a dobře zdokumentovaný. Raymond Chen, dlouholetý vývojář Microsoftu a autor blogu The Old New Thing, popsal hlavní problém: při portování Windows na 64bitovou architekturu začal míček v Pinballu propadávat překážkami „jako duch“. Detekce kolizí přestala fungovat správně. Chen později vyslovil hypotézu, že příčinou mohl být odlišný výchozí režim zaokrouhlování v C runtime na 64bitové platformě, případně chyba kompilátoru.
Oprava ale nebyla jednoduchá. Zdrojový kód nepocházel od Microsoftu: hru vyvinula společnost Cinematronics a Microsoft ji měl pouze licencovanou. Kód byl prakticky bez komentářů, logika detekce kolizí se obtížně analyzovala a vývojáři současně řešili náročný úkol převést miliony řádků kódu celého systému na 64bitovou platformu. Rozhodnutí bylo pragmatické: hru z Windows vyřadit.
Licenční past, která komplikuje jednoduchý návrat
I kdyby chtěl Microsoft Pinball vrátit už zítra, mohl by narazit na právní překážku. Chen v textu z roku 2018 výslovně uvedl, že stará licenční smlouva s Cinematronics nepovolovala vydat hru jako samostatný produkt. Umožňovala pouze její přibalení k Windows a jejich nástupnickým verzím. To je zásadní rozdíl oproti hrám Solitaire nebo Minesweeper, které Microsoft dnes nabízí přes Microsoft Store v rámci balíku Microsoft Casual Games a jejichž práva vlastní.
U Pinballu tak není jasné ani to, zda staré ustanovení o „nástupnických produktech Windows“ automaticky zahrnuje Windows 11, nebo zda by Microsoft musel práva znovu vyjednat. Z veřejně dostupných zdrojů to nelze jednoznačně určit. Představa, že Microsoft hru jednoduše přidá do Storu, je tedy naivnější, než se na první pohled zdá.
Proč téma vyplulo na povrch právě teď
Davuluriho výrok nezazněl ve vzduchoprázdnu. Microsoft v roce 2026 výrazně změnil způsob komunikace o Windows. Spustil podcast Inside Windows, zavedl pravidelná setkání s Insidery, otevřel diskusní setkání věnovaná zpětné vazbě a celkově se posunul od jednosměrných poznámek k vydáním k průběžnému dialogu s komunitou. Pinball se do debaty vrátil nikoli proto, že by Microsoft oznámil technické řešení starého problému nebo novou licenční dohodu, ale proto, že nový formát komunikace dává prostor i nostalgickým fanouškovským přáním. A tentokrát na ně odpovídá přímo šéf celé divize.
Podle nás je právě tohle nejdůležitější signál. Neznamená to, že se Pinball určitě vrátí, ale ukazuje to, že Microsoft podobným přáním naslouchá a nechává si otevřenou možnost jejich realizace místo okamžitého zamítnutí. Pokud by se návrat skutečně připravoval, první náznaky by se mohly objevit v testovacích sestaveních Windows 11 pro Insidery nebo v nabídce Microsoft Storu.
Kulička zatím zůstává na stole. Jestli ji Davuluri odpálí, nebo nechá propadnout, dnes nevíme. Po více než dvaceti letech je ale flipper alespoň znovu ve hře.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda