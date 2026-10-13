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Pinball z Windows XP se může vrátit zpět do PC. Šéf Windows to nevyloučil a zařadil hru na seznam k posouzení

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Šéf divize Windows v podcastu Inside Windows přiznal, že 3D Pinball zapíše do interního seznamu věcí k úvaze. Žádný termín ani plán vydání ale nepadl.
Pinball Windows XP hra

Pinball Windows XP hra

Zdroj: Microsoft
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 17:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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