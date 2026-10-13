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Panoptikum Města pražského: Znělku nazpíval Pavel Zedníček, zazněl jazyk podsvětí a uvidíme i autentické záběry

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Kriminální seriál Panoptikum Města pražského vzdal hold mrtvému Vacátkovi a jeho hudba o čtrnáct let později nečekaně ožila v Četnických humoreskách.
Panoptikum Města pražského

Panoptikum Města pražského

Zdroj: FOTO:© Jaromír Komárek, distr. Česká televice
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 17:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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