Panoptikum Města pražského: Znělku nazpíval Pavel Zedníček, zazněl jazyk podsvětí a uvidíme i autentické záběry

V kriminálním seriálu Panoptikum Města pražského z roku 1988 se objevuje hudební motiv, který diváci dobře znají z úplně jiného projektu. Melodie z hospody totiž o čtrnáct let později posloužila jako úvodní znělka pro Četnické humoresky. Hlas navíc v první epizodě propůjčila herečce Nadě Konvalinkové její kolegyně Hana Talpová.
Nastupuje nový policejní rada
Na přelomu 20. a 30. let dopadají na společnost těžkosti hospodářské krize, pražská galerka ale své aktivity nepřerušuje. Na oddělení staré „čtyřky“ přitom dochází k zásadní změně, protože po zesnulém panu radovi Vacátkovi přebírá vedení nový policejní rada Korejs, kterého hraje Jiří Adamíra. Společně s detektivy Boušem a Brůžkem v podání Josefa Vinkláře a Josefa Bláhy se pouští do vyšetřování místních zločinů. Pomáhá jim k tomu také penzionovaný detektiv Mrázek s tváří Františka Filipovského a mladý koncipista doktor Souček, jehož ztvárnil Ondřej Havelka.
Tvůrci hned v prvním díle vzdali hold původnímu šéfovi pražské mordparty, kterého v předchozích příbězích ztvárnil herec Jaroslav Marvan. Zesnulý rada Vacátko byl na obrazovce slavnostně pochován na Vinohradském hřbitově. Do své role pingla Evžena z Jedové chýše se ze staršího seriálu naopak plynule vrátil herec Oldřich Velen.
Píseň pro herce a vypůjčený hlas
Titulní píseň celého projektu s charakteristickým refrénem nazpíval herec Pavel Zedníček. Ten se před kamerou objevil také osobně, když si v epizodě s názvem Potkat anděla zahrál postavu Vendelína Kuby. O hudební překvapení se postarali muzikanti hned v prvním dílu odehrávajícím se v Jedové chýši. Jejich hospodské hudební téma o čtrnáct let později rozvedl skladatel Ivan Kurz a použil ho jako hlavní znělku seriálu Četnické humoresky od roku 2001.
Úvodní díl skrývá ještě jeden zvukový detail, který souvisí s hudebním vystoupením jedné z postav. Když v závěru epizody zpívá Agnes v podání Nadi Konvalinkové, diváci ve skutečnosti slyší hlas herečky a zpěvačky Hany Talpové.
Autentické záběry vorařů a konec jedné pily
Tvůrci si dali záležet na dobové atmosféře, k čemuž přispěly i měnící se historické fotografie v úvodních titulcích, jež vždy odpovídají ději konkrétního dílu. Na natáčení se tehdy jako asistent režie podílel pozdější dokumentarista Igor Chaun. V epizodě Děvče od vody filmaři sáhli po existujícím dokumentu Nový příběh staré řeky z roku 1962, ze kterého použili barevné záběry pracujících vorařů.
Samotné natáčení probíhalo na mnoha reálných místech včetně Malé Strany, pražského Hlavního nádraží, Žižkova nebo přístavu v Holešovicích. Záběry z prostředí zpracování dřeva vznikaly na skutečné pile v Řevničově u Nového Strašecí. Tento provoz vydržel fungovat ještě dlouho po televizní premiéře a jeho činnost skončila až v roce 2013. Obraz s jezdci, který se objevuje ve třetím díle, zase ukazuje jezdecké závodiště na Císařském ostrově v Bubenči, jež bylo zřízeno v roce 1927.
Jazyk podsvětí a detaily v interiérech
Seriál bohatě využívá dobový slang pražské galerky, který si často půjčoval výrazy z jiných jazyků. Běžně užívané slovo „love“ pro peníze pochází z romštiny, pojem „galerka“ odkazuje na loď s veslujícími vězni a výraz „šíbr“ pro překupníka má kořeny v německém označení posunovače. Z němčiny vychází i „auslág“ původně znamenající výkladní skříň nebo „šmuk“ pro šperk. Diváci zaslechnou i počeštěné pojmy „holzplatz“ a „firhaňky“, u kterých autoři pravděpodobně čerpali z německých slov, případně oblíbený pozdrav „servus“, jenž představoval úslužné oslovení a pocházel z latiny.
Výprava dbala i na vybavení bytů a dobové rekvizity. Postava Lojzičky, kterou ztvárnila Simona Stašová, má doma pověšený skutečný obraz The Judgement of Paris od nizozemského malíře Adriaena van der Werffa. V tomtéž díle sehraje důležitou roli takzvané boa, tehdy oblíbený dlouhý šátek z peří či kožešiny nošený přes ramena.
Epizoda Letní přeháňka navíc upozorňuje na limity tehdejší soudní medicíny. Smrt bleskem nebo vysokým napětím zanechává na těle specifické popáleniny či obrazce, někdy ale tělo nese jen velmi drobné stopy. Přesná příčina úmrtí se proto dala určit jen díky velmi pečlivé prohlídce šatů a okolí mrtvého.
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