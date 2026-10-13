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Google experimentuje s HDR emoji: Smajlíci, kteří budou na displeji doslova zářit

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Dennívýzva
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Fotky a videa v HDR už asi nikoho nepřekvapí. Napadly by vás však HDR emoji? Google totiž ano. Brzy se tak dost možná dočkáme jasnějších...
Google experimentuje s HDR emoji: Smajlíci, kteří budou na displeji doslova zářit

Google experimentuje s HDR emoji: Smajlíci, kteří budou na displeji doslova zářit

Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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