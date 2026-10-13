Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Gudas odseděl na lavici trest a odehrál ze všech obránců nejméně minut. Kulichovo Buffalo porazilo Floridu 5:3

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Radko Gudas odehrál v Buffalu jen 12:27, nejméně ze všech obránců Floridy. Panthers prohráli 3:5, Jiří Kulich byl u výhry Sabres bez bodu.
Gudas odseděl na lavici trest a odehrál ze všech obránců nejméně minut. Kulichovo Buffalo porazilo Floridu 5:3

Gudas odseděl na lavici trest a odehrál ze všech obránců nejméně minut. Kulichovo Buffalo porazilo Floridu 5:3

Zdroj: Florida Panthers
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 18:01

Reklama
Další články z SportyŽivě
Trenér vyhrál 13:0 a zapsal se do historie klubu. Vedení ho stejně vyhodilo, důvod překvapí i fotbalové znalce
Trenér vyhrál 13:0 a zapsal se do historie klubu. Vedení ho stejně vyhodilo, důvod překvapí i fotbalové znalce
Otec jí spadl ze střechy a ona sama utrpěla bodnou ránu břicha. Olympijská šampionka Shiffrinová popsala své démony
Otec jí spadl ze střechy a ona sama utrpěla bodnou ránu břicha. Olympijská šampionka Shiffrinová popsala své démony

Ve slalomu v Cortině vyhrála o 1,50 sekundy. Mikaela Shiffrinová ale toto zlato poměřuje šesti lety, ve...

Trpišovský varoval před soupeřem z Baku a přirovnal ho k Barceloně. Pak ale prozradil, čím ho chce překonat
Trpišovský varoval před soupeřem z Baku a přirovnal ho k Barceloně. Pak ale prozradil, čím ho chce překonat

Sabah z Baku je v evropském klubovém žebříčku až 244. Trpišovský ho přesto přirovnává k Barceloně a...

Agent odletěl s českým fotbalistou do Kambodže a nestačil se divit. Plat je srovnatelný s českou ligou, přiznal
Agent odletěl s českým fotbalistou do Kambodže a nestačil se divit. Plat je srovnatelný s českou ligou, přiznal

Daniel Bareš je prvním Čechem v nejvyšší kambodžské lize. Z rakouské druhé ligy přestoupil do Phnom Penh...

Kindl hrál v Detroitu po boku Lidströma a Jágra. Dnes mu klub nabízí novou roli, ale manželka má jiný plán
Kindl hrál v Detroitu po boku Lidströma a Jágra. Dnes mu klub nabízí novou roli, ale manželka má jiný plán

Jakub Kindl v dubnu slavil s Bordeaux první francouzský titul v historii klubu. Teď si ho zpátky stahuje...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.