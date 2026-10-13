Gudas odseděl na lavici trest a odehrál ze všech obránců nejméně minut. Kulichovo Buffalo porazilo Floridu 5:3

Pondělní odpolední zápas v KeyBank Center, který sledovalo 19 070 diváků, dlouho připomínal přetahovanou: Buffalo třikrát vedlo, Florida třikrát srovnala. Rozhodla až třetí třetina, kterou domácí vyhráli 2:0 po gólech Noaha Östlunda v přesilovce a Tage Thompsona. Z českého pohledu měl zápas dva odlišné příběhy. Kulich odehrál přes třináct minut, skončil v plusu a čeká, až se v rotaci Buffala usadí natrvalo. Gudas se do statistik zapsal hlavně menším trestem, výraznější je ale jiné číslo: na ledě strávil o dvě minuty méně než kterýkoli jiný bek Panthers.
Trest, ze kterého Buffalo neskórovalo
Gudas šel na trestnou lavici v 17:01 první třetiny za zdržování hry, když vyhodil puk přes plexisklo mimo kluziště. Florida v tu chvíli prohrávala 1:2 a situace byla citlivá. Necelou minutu a půl předtím totiž Buffalo potrestalo vyloučení Dmitrije Kulikova: ten šel na trestnou lavici v 15:15 a kapitán Rasmus Dahlin v 15:55 přesilovku proměnil.
Druhá početní výhoda v rychlém sledu mohla Floridu srazit na lopatky. Nestalo se tak. Podle oficiálního záznamu průběhu utkání od NHL Sabres z Gudasova trestu neskórovali a Panthers se ještě před koncem utkání dvakrát vrátili do hry. Gudasovo vyloučení tak výsledek přímo neovlivnilo. Jeho bilance ze zápasu: dvě trestné minuty, nula střel, jeden blok a, pro hráče jeho pověsti nezvykle, nula hitů.
Šestý bek ze šesti
Čas na ledě je v tomto zápase výmluvnější než trest. Trenér Paul Maurice rozložil minuty v obraně takto:
|Obránce
|Čas na ledě
|Body
|Gustav Forsling
|24:10
|0
|Seth Jones
|23:55
|0+2
|Aaron Ekblad
|20:25
|0+1
|Niko Mikkola
|19:48
|0
|Dmitrij Kulikov
|14:32
|0
|Radko Gudas
|12:27
|0
Rozdíl mezi Gudasem a Forslingem dělá skoro dvanáct minut, tedy víc než polovinu třetiny čistého času. A nejde o výjimku. Podle zápasových statistik CBS Sports měl Gudas v pěti předchozích zápasech sezony postupně 10:45, 13:31, 15:47, 12:08 a 14:09. Po duelu v Buffalu mu vychází průměr přibližně 13:08 na zápas.
Proč hraje tak málo, Florida nevysvětlila. Klubová zpráva ze zápasu nezmiňuje zranění ani trenérskou výtku a nebyla zveřejněna ani žádná disciplinární dohra. Podle nás tedy nejde o krizi, ale o jasně vymezenou roli: obránce do třetí dvojice, bez velkého podílu na přesilovkách, nasazovaný na tvrdou práci u mantinelu. Jestli se z toho stane problém, ukáže až případná změna v sestavě. Zatím je to signál omezené role, nikoli doložené nespokojenosti.
Kulich: užitečný, ale méně vytížený než loni
Jiří Kulich byl na ledě 13:52, v oficiálních statistikách figuruje jako centr. Vyslal dvě střely na branku, rozdal jeden hit, zblokoval jednu střelu a skončil s hodnocením +1. Slabinou bylo vhazování, kde neuspěl ani jednou ze čtyř pokusů.
Mezi hlavní postavy výhry nepatřil. Tu nesli Östlund, který byl vyhlášen první hvězdou, dále Ryan McLeod a Jack Quinn, v obraně pak Owen Power. Kulich splnil zadání hráče ze spodní části útočné rotace: neprohrál svá střídání a přidal pohyb.
Zajímavější je srovnání s minulou sezonou. V ročníku 2025/26 odehrál podle StatMuse dvanáct zápasů, zapsal 3+2 a průměrně hrál 16:22. Letos mu po pěti startech vychází zhruba 12:21 na zápas. Duel s Floridou byl tedy nad jeho dosavadním sezonním průměrem, celkově ale hraje o čtyři minuty méně než loni. O místo si teprve říká.
Oba Češi se na ledě potkali. Podle záznamu byli společně při vhazování po Östlundově gólu ve 47:15, Gudas s číslem 6 za Floridu a Kulich s dvacítkou za Buffalo. Přímý souboj tělem záznam nedokládá.
Přesilovky, které se probudily, a brankáři, kteří odešli
Pro oba týmy byl zápas zlomový ve hře v početní výhodě. Buffalo do něj vstupovalo s bilancí 1/17, Florida dokonce 1/28, tedy s úspěšností 3,6 %. Sabres nakonec proměnili dvě z pěti přesilovek, Panthers dvě ze čtyř. Sam Reinhart dal dva góly a Brady Tkachuk si připsal první bod v dresu Floridy.
Střídali i brankáři. Floridský Jacob Markström po první třetině odstoupil, protože podle trenéra Mauriceho „zatuhl“. Vážnější zranění kouč nečekal. Na druhé straně Colten Ellis pustil dva góly z devíti střel a nahradil ho Ukko-Pekka Luukkonen, který zastavil 13 ze 14 pokusů.
Nejvíc může Buffalo bolet ztráta kapitána Dahlina. Ten odstoupil ve druhé třetině po zásahu pukem, podle NHL.com jde o zranění horní části těla. Trenér Lindy Ruff uvedl, že se jeho stav bude posuzovat ze dne na den. Dahlin necestoval s týmem a úterní zápas v Montrealu ho podle Ruffa pravděpodobně mine. Sabres dohrávali s pěti beky, Mattias Samuelsson odehrál 26:59 a Power 26:31.
Kdy hrají příště
Oba týmy čeká hned další den druhý zápas během dvou dnů:
- Florida v Columbusu: 14. října v 00:15 českého času
- Buffalo v Montrealu: 14. října v 00:30 českého času
Všechny zápasy jsou podle přehledu NHL dostupné na NHL.tv přes DAZN, vybrané duely vysílají Nova a Prima podle aktuálního programu.
Buffalo se výhrou dostalo na bilanci 3-3-0 a poprvé v sezoně vedlo o víc než jeden gól. Florida je na 2-2-2 a z posledních pěti zápasů vytěžila jedinou výhru. Pro Gudase z toho plyne jednoduchá rovnice: dokud bude Maurice skládat obranu kolem Forslinga a Jonese, minuty si musí vybojovat v té troše času, kterou dostane.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka