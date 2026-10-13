Trenér vyhrál 13:0 a zapsal se do historie klubu. Vedení ho stejně vyhodilo, důvod překvapí i fotbalové znalce

V sobotu večer v Arrasu padl gól za gólem a vyprodaná tribuna s 1 200 diváky sledovala, jak se přepisuje klubová historie. V pondělí ráno vydalo vedení Valenciennes FC stručné komuniké: Bloisovi byla s okamžitou platností „odebrána odpovědnost za první tým“. Bez zdůvodnění a bez poděkování za rekord. Na první pohled to vypadá jako absurdní trest za vítězství. Při bližším pohledu je ale jasné, že o Bloisově osudu nerozhodovala sobota v poháru, ale devět předchozích ligových kol. Rekordní výhra nebyla důvodem konce. Byla jen poslední světlou epizodou trenéra, jehož čas už vypršel jinde.
Sobota v Arrasu, pondělí v kanceláři
Časová osa je krátká a výmluvná. Zápas 5. kola Francouzského poháru mezi CS Habarcq a Valenciennes se hrál v sobotu 10. října 2026 v 18:00 na stadionu Degouve v Arrasu. Domácí ho kvůli kapacitě přesunuli z vesnice do nedalekého města. Skončil 0:13.
Valenciennes nevyhrálo díky jedné hvězdě. Branky dalo devět různých střelců. Luka Boiteau zaznamenal hattrick, Ekra a Maréchal přidali po dvou gólech, zbytek se rozložil po celé sestavě. Fanoušci Habarcqu přesto podle regionálního webu Les Olympistes povzbuzovali svůj tým i za dvouciferného stavu. Pro malý klub to byl večer, na který se bude vzpomínat.
O dva dny později, v pondělí 12. října, zveřejnil klub komuniké. Rozhodnutí platilo „od tohoto pondělí“. Tým dočasně převzal Samuel Goethals, asistovat mu bude Rudy Mater. Formulace je opatrná: nemluví o výpovědi ani o rozvázání smlouvy, jen o odebrání odpovědnosti za první mužstvo. Právní podobu rozchodu klub nerozvádí.
Fanoušci pod příspěvkem na síti X nešetřili slovy. Podle deníku La Dépêche psali o rozhodnutí „hanebném“ a „ubohém“, jiní ironicky glosovali, že klub mění trenéra právě po rekordu. Bloisovu veřejnou reakci se nám zatím dohledat nepodařilo.
Rekord, který se dá relativizovat
Výsledek 13:0 je pro Valenciennes skutečně historický. Podle zápasové zprávy klubu jde o nejvyšší vítězství v oficiálním zápase v dějinách Valenciennes. Klub tím překonal rekord 12:0 z roku 1979, kdy ve stejné soutěži porazil tahitský celek Papeete.
Jenže soupeř hraje okresní soutěž Départementale 1, v amatérské pyramidě francouzského fotbalu několik pater pod profesionální třetí ligou. Rozdíl v kvalitě, kondici i zázemí byl propastný. Právě proto vedení zjevně nepřikládalo výsledku velkou vypovídací hodnotu. Výhra nad vesnickým týmem ukázala, že hráči umějí proměňovat šance proti obraně, která jim nestačí. Neukázala, že umějí bodovat proti Amiens nebo Bastii.
Pro představu, jak relativní pohárové rekordy jsou: absolutní maximum Francouzského poháru drží RC Lens, který v roce 1942 porazil Auby-Asturies 32:0. Třináct gólů je tedy klubová, nikoli celofrancouzská mimořádnost.
Liga rozhodla dřív než pohár
Skutečný příběh se odehrával v tabulce Ligue 3. Valenciennes po devíti kolech figurovalo na 15. místě s osmi body. Bilance: dvě výhry, dvě remízy, pět porážek, skóre 9:14. Tedy osm bodů z 27 možných a tým, který dal v lize za devět zápasů méně gólů než za jediný večer v Arrasu.
Klub v komuniké důvod neuvedl, francouzská média však rozhodnutí shodně spojují právě s ligovou bilancí. A čísla mluví jasně. Podle Francouzské fotbalové federace má nově profesionalizovaná Ligue 3 celkem 18 klubů, hraje se 34 kol a poslední tři týmy sestupují. Patnáctá příčka je první nad propadlištěm.
O co se hraje, ukazuje federální rozpočet. Na podporu Ligue 3 jde zhruba 300 milionů korun, z toho 70 % přímo klubům, maximální pomoc pro jeden klub může dosáhnout asi 11 milionů korun. Soutěž navíc získala televizní pokrytí. Sestupujícím federace slibuje jen přechodnou náplast, přibližně 1,5 milionu korun v první sezoně a 750 tisíc ve druhé. Pád by tedy neznamenal jen sportovní ostudu, ale citelnou ránu do rozpočtu.
Pro Valenciennes by šlo o další schod dolů v dlouhém pádu. Klub ještě v roce 2014 hrál nejvyšší soutěž, po osmi sezonách v Ligue 1 ale skončil předposlední s 29 body. Následovalo devět let v Ligue 2, v roce 2023 převzetí investičním fondem Sport Republic a sezona 2023/24 jako hotový paradox: semifinále Francouzského poháru a zároveň sestup do třetí ligy. Od května 2024 klub prochází přestavbou. Pohárové úspěchy a ligové propady se tu střídají už podruhé za tři roky.
Vedení tak podle nás řeklo nahlas to, co si myslí většina sportovních ředitelů: rekord proti amatérům má menší cenu než riziko ztráty profesionální soutěže. Pondělní načasování nebylo trestem za sobotu. Spíš to vypadá, že rozhodnutí zrálo delší dobu a pohárový víkend jen oddálil jeho oznámení.
Trofej jako poslední tečka
Valenciennes není první klub, který s trenérem skončil krátce po velkém úspěchu. Nejznámější případ přišel v květnu 2016 z Manchesteru. Louis van Gaal dovedl United k vítězství v FA Cupu a o dva dny později byl odvolán. Ani trofej z nejstarší pohárové soutěže světa nepřebila nespokojenost s hrou a ligovou sezonou.
V roce 2003 Real Madrid den po zisku španělského titulu oznámil, že Vicentu del Bosquemu neprodlouží smlouvu. Nešlo o vyhazov během platného kontraktu, symbolika však byla podobná: úspěch neznamenal jistotu.
Přímý český ekvivalent, tedy rekordní výhru a konec po dvou dnech, se nám dohledat nepodařilo. Logika je ale stejná i u nás. Sparta odvolala v dubnu 2002 Jaroslava Hřebíka po katastrofálním výsledku a vedení mluvilo i o atmosféře v kabině, přestože s ním předtím zažila úspěšné večery v Lize mistrů. Zlín se v únoru 2018 rozloučil s Bohumilem Páníkem necelý rok poté, co s ním prožil nejúspěšnější období své historie s triumfem v MOL Cupu a účastí v Evropské lize. Klub tehdy otevřeně psal o neuspokojivých výsledcích.
Dá se čekat, že i český prvoligový klub ohrožený sestupem by uvažoval úplně stejně. Pohárová výhra nad divizním soupeřem by mu jako argument pro trenéra nestačila. Bloisův případ je výjimečný kombinací dvou krajností: nejvyšší vítězství v historii klubu a konec o dva dny později.
Co čeká Valenciennes teď
Goethals s Materem nedostali čas na adaptaci. První ligový test přichází v sobotu 17. října doma proti Amiens. Pak následuje cesta do Cannes 31. října, domácí zápas s Orléans 5. listopadu, výjezd do Quevilly-Rouen 21. listopadu a před Vánocemi souboje s Villefranche a Bastií.
V poháru pokračuje Valenciennes v 6. kole, los byl naplánovaný na čtvrtek 15. října. Ironií je, že právě soutěž, ve které Blois zapsal rekord, bude nyní pro jeho nástupce spíš vedlejší kolejí. Dlouhodobého trenéra klub zatím neoznámil, jde o dočasné řešení.
Na stadionu Degouve v Arrasu zůstane vzpomínka na večer, kdy Valenciennes nastřílelo třináct gólů a vesnický Habarcq zpíval až do konce. V tabulce Ligue 3 ale ten večer nemá žádnou váhu, a právě podle ní se ve Valenciennes rozhodovalo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner