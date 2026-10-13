Vlasta Peterková slaví 80 let. S Hanou Zagorovou rozhazovaly peníze na mejdanech, pak jedly hrachové bujony

Vlasta Peterková dnes slaví osmdesáté narozeniny. Její kariéra obsáhla desítky televizních seriálů včetně Doktorů z Počátků či Četnických humoresek a řadu velkých divadelních i muzikálových rolí. Zásadní vliv na její život mělo hluboké přátelství se zpěvačkou Hanou Zagorovou, se kterou prožila bouřlivá studia v Brně i první herecké úspěchy.
Osmdesátiny bez nejlepší kamarádky
13. října uplynulo přesně osmdesát let od chvíle, kdy se ve Zlíně narodila Vlasta Peterková. Rodiče z ní původně chtěli mít ekonomku, její kroky ale nakonec vedly na brněnskou Janáčkovu akademii múzických umění. U přijímacích zkoušek tehdy uspěla a hned na škole se potkala s Hanou Zagorovou. Obě se narodily ve stejném roce, usedly do stejné lavice a staly se z nich nejbližší přítelkyně.
Studentský život na kolejích přinesl i typické finanční těžkosti. Během měsíce spolužačky často rychle utratily všechny vydělané peníze. „Živily jsme se hrachovými bujony, protože jsme utratily peníze do půlky měsíce. To se na zdraví podepsalo,” prozradila Peterková Blesku. Oslavy letošního jubilea si Vlasta Peterková dlouho dopředu plánovala právě s Hanou Zagorovou. Zpěvačka ale v srpnu roku 2022 zemřela.
„Kdyby tady byla, oslavily bychom to šampíčkem, jak jinak. Mrzí mě, že nemůžeme slavit spolu. Dneska se určitě Hanička bude dívat shora, bude držet všem palce a bude šťastná,“ uvedla Peterková letos v září pro Super.cz na premiéře muzikálu Biograf láska 2. Zpěvačka jí podle jejích slov velmi chybí a myslí na ni každý den.
Moravské divadlo a muzikály v Karlíně
Po absolutoriu nastoupila v roce 1968 do Státního divadla v Brně. Na moravské scéně zůstala třináct let a zahrála si řadu velkých rolí. Postupně se začala objevovat také v Praze, kam definitivně přesídlila v roce 1981. Začátky v hlavním městě nebyly jednoduché a právě v té době jí Hana Zagorová dodávala ztracené sebevědomí.
„Vždycky, když jsem měla nějaké trápení, když jsem přešla z Brna do Prahy, mi psychicky nesmírně pomáhala. Vždycky říkala: Hele, Vlastičko, každý nemá takové štěstí, a ty jsi dobrá,“ zavzpomínala herečka.
V Praze strávila deset let v Divadle ABC a poté získala angažmá v Hudebním divadle Karlín. Od klasické činohry plynule přešla k muzikálům a objevila se v představeních My Fair Lady nebo Chicago, přestože se zpěvu nikdy profesionálně nevěnovala. Nabídku na operní dráhu dříve z vlastního rozhodnutí odmítla. Třináct let herečka působila v Divadle Kalich s loni zesnulým Jiřím Bartoškou ve hře Moje hra.
„On v té rakvi, než se sundalo víko, ležel osmnáct minut. Jako klaustrofobička jsem ho obdivovala. A pak jediný pohyb, který mohl udělat, byl, že si trochu pokrčil nohu,“ popsala hercovu výdrž.
Televizní seriály a rodinný život
Filmoví fanoušci si jí mohli všimnout ve snímku Kočky neberem nebo ve filmech Copak je to za vojáka a Trhala fialky dynamitem. Televizní diváci ji znají především díky populárním seriálům. Zahrála si ve Slovácku sa nesúdí a v Četnických humoreskách ztvárnila kuchařku Blaženku. Později přibyly role v Doktorech z Počátků, Krejzových, Slunečné nebo v seriálu Chlap. Úspěchy sbírala i v dabingu a za rok 1996 získala nominaci na Cenu Františka Filipovského.
V osobním životě našla vztah s hercem Jaroslavem Kaňkovským, kterého proslavila role traktoristy Pepy Tichého z Plechové kavalerie. Manželství skončilo rozvodem, dvojice si ovšem zůstala blízká a herečka bývalého manžela pravidelně navštěvovala v nemocnici i před jeho úmrtím. Její další partner měl problémy s alkoholem a choval se agresivně.
S Jaroslavem Kaňkovským má herečka syna Ondřeje. Ten hereckou dráhu nezvolil a věnuje se podnikání s vínem na španělské Mallorce.
Sprostá slova na jevišti a odpočinek u moře
Herecká práce pro ni nekončí ani ve věku osmdesáti let. Vlasta Peterková dále působí v Divadle Verze, kde účinkuje například ve hře Rozptýlení. Tam její postava hned v úvodu používá velmi nevybíravý slovník.
„Já v soukromí sprostě vůbec nemluvím. Tedy s jedinou výjimkou, a to je řízení auta, to mi občas ujede. První věta v té hře je: Já se po*eru! Lidi se tomu smějí, protože to nečekají,“ vysvětlila reakce publika.
Když herečka zrovna nestojí na jevišti, nejraději tráví čas se svým vnukem, který studuje na mezinárodní škole v Londýně. Volné chvíle a energii ráda čerpá také u moře, například na dovolené na ostrovech Fidži.
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