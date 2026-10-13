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Vlasta Peterková slaví 80 let. S Hanou Zagorovou rozhazovaly peníze na mejdanech, pak jedly hrachové bujony

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Herečka Vlasta Peterková slaví osmdesátiny. Během kariéry prošla brněnskou i pražskou scénou a objevila se v desítkách známých televizních seriálů.
Vlasta Peterková v říjnu 2026

Vlasta Peterková v říjnu 2026

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 18:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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