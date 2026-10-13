Strojvedoucí z rychlíku, který havaroval u Zlivi, čelí obvinění. Hrozí mu až osm let vězen

Vyšetřování loňské vlakové nehody u Zlivi na Českobudějovicku dospělo k dalšímu důležitému kroku. Českobudějovičtí kriminalisté po několika měsících shromažďování důkazů a výslechů zahájili trestní stíhání strojvedoucího rychlíku. Podle policie nezastavil před návěstidlem, které zakazovalo další jízdu, a vjel do cesty protijedoucímu osobnímu vlaku.
„Kriminalisté vyslechli desítky osob, vyhodnocovali zajištěné důkazy a výsledky znaleckých zkoumání,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. Na základě shromážděných podkladů vyšetřovatelé dospěli k závěru, že za srážkou stojí jednání strojvedoucího rychlíku.
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Vlaky se střetly za ranní špičky
Nehoda se stala 20. listopadu loňského roku krátce po šesté hodině ranní. Rychlík R 658 mířil z Českých Budějovic do Plzně, zatímco osobní vlak číslo 8053 jel v opačném směru z Dívčic do Českých Budějovic. Jejich cesty se střetly v úseku mezi Zliví a Dívčicemi, kde se kvůli poruše na trati v té době jezdilo pouze po jedné koleji.
Podle dosavadních zjištění strojvedoucí rychlíku chybně vyhodnotil situaci a pokračoval v jízdě, přestože měl před zastavit. Vjel tak do cesty protijedoucí soupravě a obě soupravy se střetly. Podle své tehdejší výpovědi se domníval, že může pokračovat dál.
Při nehodě utrpěly zranění desítky cestujících. Záchranáři po srážce ošetřili 47 lidí, jihočeské nemocnice přijaly 35 pacientů. Ve vlacích cestovalo dohromady přibližně pět desítek osob. Poškození se nevyhnulo lokomotivám ani železničním kolejím.
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Škoda přesáhla 80 milionů korun
Následky srážky byly značné také z hlediska materiálních škod. Policie uvádí, že dosáhly více než 80 milionů korun. Drážní inspekce ve své závěrečné zprávě vyčíslila celkovou škodu na 85,2 milionu korun.
Nehoda zároveň na několik hodin ochromila železniční dopravu na trase mezi Českými Budějovicemi a Plzní. Vlaky na tomto úseku nejezdily téměř osm hodin, než se podařilo obnovit provoz.
Drážní inspekce uzavřela vyšetřování nehody letos v září. Také podle jejích závěrů srážku zavinil strojvedoucí rychlíku, který projel návěstidlo zakazující jízdu. Policie nyní na základě vlastního prověřování přistoupila k trestnímu stíhání.
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Hrozí mu až osm let vězení
Kriminalisté strojvedoucího narozeného v roce 1993 obvinili z přečinu obecné ohrožení z nedbalosti. Pokud se jeho vina prokáže před soudem, může mu hrozit až osmiletý trest odnětí svobody. V současnosti je stíhán na svobodě.
Nehoda zároveň znovu upozornila na otázku zabezpečení železničních tratí. Na trase z Českých Budějovic do Plzně není zaveden evropský zabezpečovací systém ETCS, který dokáže vyhodnocovat jízdu vlaku a v případě nebezpečí zasáhnout, pokud strojvedoucí nereaguje. Jeho zavedení na této trati se podle dříve zveřejněných informací očekává po roce 2030 v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí.
Problém s projetím návěstidel zakazujících jízdu přitom není ojedinělý. Drážní inspekce od začátku letošního roku do konce srpna evidovala 130 takových případů, po nichž následovala srážka nebo vykolejení. Za celý loňský rok jich zaznamenala 122.