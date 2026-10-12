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Volkswagen ukázal elektrický Tiguan, ten nahradí ID.4

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ID.4 a ID.5 končí. Volkswagen představuje jejich nástupce a vsadil na jméno, které zná opravdu každý. Elektrický Tiguan nabídne delší dojezd, ostřejší vzhled, vlastní displej...
Volkswagen ukázal elektrický Tiguan, ten nahradí ID.4

Volkswagen ukázal elektrický Tiguan, ten nahradí ID.4

Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 11:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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