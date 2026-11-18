Pojďme si celý postup vysvětlit. „Bez iCloudu“ znamená, že se fotky nesynchronizují přes žádnou cloudovou službu a zůstávají uložené přímo na vašem počítači nebo externím disku. „Bez placení“ zase znamená, že se obejdete bez měsíčního předplatného iCloud+, které v Česku začíná na 25 Kč za 50 GB a u nejvyššího 12TB tarifu stojí 1 490 Kč měsíčně. Potřebujete pouze datový USB kabel, odemčený iPhone a počítač s dostatkem volného místa. Na Macu zvládnete celý přenos pomocí vestavěných aplikací Fotky nebo Přenos obrázků. Na Windows si navíc nainstalujete aplikaci Apple Devices z Microsoft Storu a samotný import provedete v aplikaci Microsoft Fotky. Za žádný další software nemusíte platit.
Jak na to na Macu: dvě cesty, obě zdarma
Připojte iPhone k Macu pomocí USB kabelu. Na displeji telefonu se zobrazí dotaz „Důvěřovat tomuto počítači?“. Potvrďte jej a zadejte kód pro odemknutí zařízení. Poté otevřete aplikaci Fotky, v postranním panelu vyberte připojený iPhone a zobrazí se vám náhled snímků a videí, které můžete importovat. Vyberte konkrétní soubory, nebo naimportujte všechny nové fotografie a videa najednou.
Pokud nechcete fotky ukládat do knihovny aplikace Fotky, máte ještě druhou možnost. Aplikaci Přenos obrázků najdete ve složce Aplikace. Umožňuje stáhnout soubory přímo do libovolné složky, například na externí disk. Pro dlouhodobou archivaci je to podle nás praktičtější řešení, protože výsledkem jsou běžné obrazové a video soubory v adresáři, nikoli data uložená uvnitř knihovny aplikace.
Windows: o krok navíc, ale stejný výsledek
Ve Windows je postup o jeden krok delší. Apple oficiálně doporučuje nejprve nainstalovat aplikaci Apple Devices z Microsoft Storu. Ta pomůže zajistit správnou komunikaci mezi iPhonem a počítačem. Poté připojte telefon kabelem, odemkněte ho a potvrďte, že počítači důvěřujete.
Samotný import fotografií provedete v aplikaci Microsoft Fotky. Klikněte na možnost Import, vyberte připojené zařízení, označte požadované snímky a určete cílovou složku. Praktické je především to, že si můžete sami zvolit, kam se soubory uloží. Fotky tak můžete rovnou směrovat například na druhý disk nebo do složky na síťovém úložišti NAS.
Pozor si dejte na formáty souborů. iPhone ve výchozím nastavení pořizuje fotografie ve formátu HEIF a videa ukládá pomocí kodeku HEVC. Windows s nimi nemusí bez dodatečných kodeků správně pracovat. Máte dvě možnosti: potřebné kodeky si doinstalovat, nebo v iPhonu přepnout fotoaparát do režimu „Nejkompatibilnější“ (Nastavení → Fotoaparát → Formáty). V takovém případě se fotografie ukládají ve formátu JPEG a videa používají kodek H.264.
Kabel není kabel: na čem záleží
Ne každý USB kabel dokáže přenášet data. Některé levné kabely, které koupíte například na čerpací stanici, slouží pouze k nabíjení. Pokud počítač iPhone nerozpozná, zkuste jiný kabel, ideálně ten, který jste dostali k telefonu. Novější iPhony od řady 15 používají konektor USB-C, zatímco starší modely, například iPhone 14, mají Lightning. Obě varianty umožňují přenos souborů. Důležité je pouze to, aby konkrétní kabel podporoval také datovou komunikaci.
Pokud nepomůže ani výměna kabelu, Apple doporučuje vyzkoušet následující kroky:
- Zkuste jiný USB port na počítači.
- Zkontrolujte konektor telefonu a případně jej opatrně vyčistěte od prachu a nečistot.
- Ověřte, zda máte aktuální verzi operačního systému iOS a systému Windows nebo macOS.
- Restartujte iPhone i počítač.
Proč to není totéž co iCloud, a proč to nevadí
iCloud funguje automaticky. Vyfotíte snímek a během několika sekund se může objevit také v cloudu, na iPadu nebo na Macu. Přenos pomocí kabelu je naproti tomu ruční záležitost. Musíte si na něj vzpomenout, připojit telefon k počítači a spustit import. Pokud to neuděláte, nové fotografie zůstávají pouze v iPhonu. Když o něj přijdete, můžete přijít i o všechny snímky, které jste dosud nepřenesli.
To je skutečná nevýhoda tohoto řešení. Má ale i druhou stranu. Lokální kopie na disku není závislá na internetovém připojení, změnách podmínek společnosti Apple ani na tom, zda příští měsíc zaplatíte předplatné. Pokud fotíte každý den, měli byste fotografie přenášet alespoň jednou týdně. Jestli telefon používáte k fotografování jen příležitostně, můžete zálohu provést například po každé dovolené nebo větší události.
Za zmínku stojí ještě jeden důležitý rozdíl: přenos fotografií z iPhonu do počítače a jejich nahrávání z počítače zpět do telefonu jsou dvě odlišné operace. Opačný směr na Windows řeší synchronizace v aplikaci Apple Devices, zatímco na Macu k tomu slouží Finder. Pokud chcete fotografie pouze bezpečně uložit mimo telefon, tento postup vůbec nemusíte řešit.
Dvacet pět korun měsíčně za nejlevnější tarif iCloud+ se nemusí zdát jako velký výdaj. Skutečná výhoda kabelového přenosu ale nespočívá jen v ušetřených penězích. Důležité je především to, že máte své fotografie uložené na místě, které sami kontrolujete a ke kterému máte přístup i bez cloudových služeb.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman