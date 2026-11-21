"Projekt Bezpečné Vánoce obsáhne sérii různorodých aktivit i speciální program pro nejmenší. Kromě osvětového působení však navýšíme i počet strážníků na frekventovaných místech. V návaznosti na aktuální bezpečnostní situaci jsme připraveni uskutečnit i další kroky, například na vytipovaných místech v centru města byly preventivně rozmístěny technické prostředky, city bloky proti vjezdu vozidel," popsal primátor Ostravy Richard Vereš (ANO).
Akce Bezpečnější Vánoce odstartuje příští v sobotu v obchodním centru Avion Shopping park v Ostravě-Zábřehu. Do dalších vytipovaných nákupních center a obchodních řetězců vyrazí preventisté každý adventní víkend a vybrané středy.
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"Aby si každý mohl sváteční atmosféru užít s pocitem klidu a bezpečí, posilujeme naše hlídky všude tam, kde se schází více lidí. Občané tak strážníky uvidí na trzích, v obchodních centrech i ve vánoční tramvaji, kde budou dohlížet na veřejný pořádek a zároveň lidem předávat užitečné rady, jak ve vánoční tlačenici ochránit své osobní věci," potvrdil ředitel Městské policie Ostrava Miroslav Plaček.
Návštěvníci vánočních trhů na Masarykově náměstí v centru města se budou moci s preventisty městské policie setkat každý adventní pátek, vybrané úterky pak budou na náměstích v Ostravě-Hrabůvce a Ostravě-Porubě. Každý adventní pátek budou rovněž na Jiráskově náměstí, kde na nejmenší návštěvníky čeká vyhřátý stan s tvořivými dílničkami.
Na co si dát pozor
Pachatelům situaci nejčastěji usnadňují běžné chyby jako taška v nákupním vozíku, peněženka v zadní kapse, všechny cennosti v kabelce pohromadě, pootevřený batoh, mobil volně v ruce nebo PIN uložený na lístečku u karty. Riziko představují i věci ponechané v zaparkovaných vozidlech u nákupních center a trhů a také chvilková nepozornost, kdy lidé odkládají kabelky či cenné věci mimo svůj dohled, například při ukládání dárků do vozidla nebo dětí do autosedaček.
"Aby vzpomínky na předvánoční čas zůstaly příjemné, postačí pár drobností, jako rozdělit hotovost a karty do různých, nejlépe vnitřních kapes, připevnit mobil šňůrkou na zápěstí či krk a věci ve vozidlech ponechat v zavazadlovém prostoru," nabádá preventistka Barbora Závadová.