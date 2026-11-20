Energii se dnes podařil vstup do utkání. Po 74 sekundách se trefil zpoza levého kruhu pod horní tyč Egle. V 5. minutě mohli Ostravané odpovědět, ale Cienciala únik dvou hostujících hráčů na Frodla po přihrávce Hladonika nezakončil a bekhendový pokus po následné otočce karlovarský gólman bez problémů kryl. V polovině úvodní části na druhé straně projel před Hrachovinu Bambula, vítkovický gólman mu ale nedal prostor, aby jej mohl bekhendovým zakončením překonat.
Na přelomu první a druhé třetiny domácí odolali při Tomkově vyloučení. Ve 27. minutě Karlovy Vary při vyloučení exkarlovarského Šíra využily početní výhodu. Egle uvolnil na levé straně Jonese, který z úhlu zamířil do odkryté branky. Na druhé straně Frodl vyrazil nebezpečný bekhendový pokus Maciase a k zakončení se před ním nedostal dorážející Nellis. Na druhé straně nevyužil příležitost Brickley a ve 32. minutě trefil Sapoušek levou tyč.
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Vítkovice nezužitkovaly ani další početní výhodu při Sapouškově trestu z konce druhé části. Ve 42. minutě se ocitl sám před Frodlem polský útočník Macias, ale neuspěl. Před Hrachovinou neměl přesnou mušku kapitán Energie Černoch. V čase 44:21 už to ale bylo 3:0. Tomek si vyměnil puk s Eglem a z pravého kruhu zamířil k protější tyči.
Ostravané se ale brzy vrátili do hry. Ve 49. minutě zužitkoval Hladonik v přečíslení Šírův pas a o 119 sekund později se bývalý hráč Energie prosadil i podruhé v utkání. Po Zbořilově přihrávce vystřelil z pozice mezi kruhy a puk si nešťastně srazil do vlastní branky Eronen.
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Vyrovnat mohli Stránský a Abdul, ale Frodla nepřekonali. Poté, co domácí neuklidnil Brickley, byl blízko vyrovnání v 59. minutě Zbořil. Jeho tečovaná střela při power play ale skončila na horní tyčce. Energie tak těsnou výhru udržela.
BYD Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Branky a nahrávky: 2. Egle (Mamčics, Jones), 27. Jones (Egle, P. Tomek), 45. P. Tomek (Egle) - 49. Hladonik (Šír, Holland), 51. Hladonik (J. Zbořil). Rozhodčí: Ondráček II, Pilný - Maňák, Ondráček I. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 5809 (vyprodáno).
Sestava Karlových Varů: Frodl - M. Kočí, Brickley, Mamčics, Winberg, Eronen, Josef Myšák, Dyk - O. Beránek, Jiskra, Minárik - Bambula, Jones, Šťastný - Egle, Černoch, P. Tomek - Koffer, Sapoušek, T. Redlich. Trenér: Patera.
Sestava Vítkovic: Hrachovina - Holland, J. Zbořil, Demel, T. Pavelka, Port, Leahy, Brůna - Š. Stránský, Hrivík, Lacka - Kalus, Nellis, Abdul - Bernovský, Hladonik, Cienciala - Petr, Šír, Macias. Trenér: Y. Treille.