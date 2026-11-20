Operace v kamionu. Speciální pracoviště pomáhalo školit ostravské lékaře
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Operace v kamionu. Speciální pracoviště pomáhalo školit ostravské lékařeZdroj: Fakultní nemocnice Ostrava
Článek byl publikován 20.11.2026 15:23
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Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →