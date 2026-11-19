Brože se vracejí z babiččiných šperkovnic do každodenní módy
Brože patří mezi
doplňky, které v roce 2026 zažívají výrazný návrat. Dlouho byly spojované především s formálnějšími outfity, kostýmky nebo slavnostními příležitostmi. Na přehlídkách podzimní a zimní sezóny se však objevují v mnohem rozmanitějších podobách. Zdobí saka, kabáty, svetry i šály a dokazují, že jejich využití zdaleka nekončí u klasické klopy.
Výrazné brože se objevily například v kolekcích Chanel, Giorgio Armani, Ralph Lauren nebo Simone Rocha. Zatímco některé módní domy vsadily na květinové motivy a zdobné kameny, jiné pracovaly se zvířecími figurami, abstraktními tvary nebo textilními ozdobami. Zajímavý je také návrat broží s osobní symbolikou, které mohou připomínat rodinný šperk nebo drobný talisman. Právě osobitost a možnost vyprávět prostřednictvím doplňku vlastní příběh patří k důvodům, proč se tento tradiční šperk znovu dostává do popředí.
Výhodou broží je také univerzálnost. Vedle klasického zlatého a stříbrného provedení zaujmou barevné kameny, perly, květinové motivy nebo geometrické tvary. Nemusí přitom jít o skutečně starožitný předmět. Podstatné je, aby brož měla vlastní charakter a dokázala se stát výrazným prvkem outfitu.
Pokud přemýšlíte, kam brož připnout, nemusíte se omezovat na tradiční umístění na klopě saka. Velmi dobře vypadá také na rameni svetru, u límečku košile, na hrudi kabátu nebo v blízkosti kapsy. Zajímavým detailem může být i brož připnutá na šálu či šátek. Na přehlídkách se objevily také kombinace několika ozdob, které společně vytvářely drobnou kompozici. Podobný přístup můžete vyzkoušet i doma. Stačí zvolit dvě nebo tři brože, které spojuje barevnost, materiál nebo motiv.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: BARVY, OBJEM I KREATIVITA: PRONIKNĚTE DO TAJŮ DOPLŇKŮ, KTERÉ VLÁDNOU ROKU 2026, A VYJÁDŘETE KONEČNĚ NAPLNO SVÉ JÁ Masivní prsteny dokazují, že méně nemusí být vždy více
Vedle broží si pozornost zaslouží také výrazné prsteny. V roce 2026 se prosazují především modely, které fungují téměř jako malé sochařské objekty. Charakterizují je nepravidelné organické tvary, široké kovové obroučky, výrazné barevné kameny nebo plastické detaily. Místo několika nenápadných šperků tak někdy stačí jediný dominantní kousek.
Výrazné prsteny se dobře kombinují s oblečením, které samo o sobě nepoutá příliš pozornosti. Černý rolák, jednoduchá košile, klasický trenčkot nebo monochromatický outfit jim poskytnou dostatek prostoru. Pokud máte rádi odvážnější styling, můžete na jedné ruce kombinovat několik prstenů různých velikostí. Zajímavě působí například spojení hladkého kovu s kamenem nebo lesklého povrchu s matnou strukturou.
Nemusíte přitom dodržovat pravidlo, že všechny prsteny musí být ze stejného kovu. Kombinace zlata a stříbra už dávno nepředstavuje módní přešlap – naopak může dodat celému stylingu uvolněnější charakter. Pokud se chcete vyhnout příliš nahodilému výsledku, hledejte společný prvek, například podobný tvar, strukturu nebo opakující se barevnost.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: FRANCOUZKY DOBŘE VĚDÍ, NA KTERÉ ŠPERKY NESMÍ DÁT DOPUSTIT, A VY SE TO OD NICH MŮŽETE NAUČIT Foto: Tonya Matyu / CPHFW Vintage šperky přinášejí do moderního šatníku příběh
Kromě výrazných nových doplňků se do popředí dostávají také
šperky s odkazem na minulost. Vintage estetika se promítá do náhrdelníků, medailonků, broží i prstenů a nabízí zajímavou možnost, jak propojit různé módní epochy se současným oblečením.
Za pozornost stojí především rozdíly mezi jednotlivými obdobími. Šperky inspirované art decem zaujmou geometrickými liniemi a výraznou symetrií, viktoriánské motivy zase romantickými detaily, medailonky a zdobnými kameny. 70. léta přinášejí větší objemy, přírodní motivy a výraznější barevnost, zatímco 90. léta jsou spojována s jednoduššími kovovými tvary a minimalističtějším pojetím.
Je přitom dobré rozlišovat mezi skutečnými vintage šperky a novými kousky, které se pouze inspirují historickým designem. První skupina může mít nejen estetickou, ale i osobní či sběratelskou hodnotu. Starý medailonek po babičce nebo brož nalezená v rodinné šperkovnici navíc často nesou příběh, který žádný nový doplněk nedokáže napodobit. Moderní interpretace historických motivů zase umožňují vyzkoušet tento styl bez nutnosti hledat autentické starší kousky.
Vintage náhrdelník s výrazným přívěskem dokáže oživit jednoduchý svetr, zatímco zdobná brož dodá současnému saku nečekanou eleganci. Medailonky můžete nosit samostatně na delším řetízku nebo je kombinovat s jemnějšími náhrdelníky. Právě kontrast mezi starší estetikou a moderním oblečením vytváří styling, který nepůsobí jako kostým z jiné doby.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: KROK ZA KROKEM KE KAPSULOVÉ SBÍRCE ŠPERKŮ, KTERÁ VYDRŽÍ ROKY A NIKDY NEZEVŠEDNÍ Foto: Tonya Matyu / CPHFW Jak kombinovat výrazné šperky s minimalistickým outfitem Jeden dominantní doplněk dokáže změnit celý vzhled
Minimalistické oblečení představuje ideální základ pro výraznější šperky. Jednoduché střihy, neutrální barvy a absence zbytečných ozdob totiž nechávají vyniknout doplňky, které by v komplikovanějším outfitu snadno zanikly.
Zkuste spojit například bílou košili, rovné džíny a masivní zlatý prsten. Klasické černé sako zase může získat úplně jiný charakter díky výrazné broži na klopě. Pokud dáváte přednost elegantnějšímu stylu, jednoduché pouzdrové šaty doplňte náhrdelníkem s barevným kamenem.
V sezóně 2026 se navíc prosazuje přístup, při kterém nemusíte kombinovat velké množství drobných doplňků. Jeden výrazný šperk může fungovat jako hlavní bod celého outfitu. Inspiraci najdete například v kolekcích Saint Laurent nebo Chanel, kde se pozornost soustředí na výrazné tvary, objem a práci s kovem. Nemusíte přitom měnit celý šatník. Stačí pracovat s tím, co už máte, a vybrat doplněk, který jednoduchému oblečení dodá nový rozměr.
Vrstvení šperků vyžaduje cit pro rovnováhu
Pokud dáváte přednost bohatšímu zdobení, můžete vyzkoušet také vrstvení. Několik řetízků různých délek, kombinace prstenů nebo spojení drobných náušnic s výrazným náhrdelníkem vytvoří zajímavou kompozici. Důležité je ale pracovat s proporcemi a nenechat jednotlivé doplňky soupeřit o pozornost.
Dobře funguje například kombinace kratšího náhrdelníku s delším řetízkem a výrazným přívěskem. U prstenů můžete zase spojit několik různě širokých modelů, které mají podobný charakter. Pokud chcete upozornit na ruce, nechte ostatní doplňky spíše v pozadí. Jestliže je dominantou náhrdelník, náušnice mohou zůstat jednodušší.
Zlato a stříbro už nemusí být oddělené
Současná móda stále méně trvá na tom, aby spolu všechny doplňky dokonale ladily. Zlato se může potkat se stříbrem, hladké povrchy s výraznou strukturou a moderní design s vintage estetikou. Kombinování různých kovů tak představuje další způsob, jak dát šperkům osobitější charakter.
Začít můžete například stříbrným prstenem a zlatým náramkem nebo náhrdelníkem, který oba odstíny přirozeně propojuje. Zajímavě působí také kombinace kovu, perel a barevných kamenů. Pokud si nejste jistí výsledkem, zkuste zachovat podobnou estetiku jednotlivých doplňků, například organické tvary nebo jemně nepravidelné povrchy. Díky tomu bude celek působit promyšleně, aniž by všechny šperky musely pocházet ze stejné kolekce.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: NEJEN DETAILY, ALE PODSTATNÁ SOUČÁST OUTFITU: VYBERTE SI DOPLŇKY, KTERÉ MOHOU ZMĚNIT CELÝ VÁŠ VZHLED Foto: Bryndis Thorsteinsdottir / CPHFW Šperky jako osobní podpis, který nepodléhá sezónním trendům
Výrazné brože, masivní prsteny a vintage náhrdelníky ukazují, že doplňky nemusí být pouze nenápadnou tečkou za hotovým outfitem. V sezóně 2026 dostávají mnohem výraznější roli a často se stávají jeho hlavním prvkem. Vedle aktuálních
trendů přitom zůstává důležitá také individualita a schopnost kombinovat nové kousky s těmi, které už mají vlastní historii.
Nemusíte kopírovat přehlídkové stylingy do posledního detailu ani investovat do celé nové kolekce šperků. Začněte jedním doplňkem, který vás skutečně osloví. Může jít o starou brož z rodinné šperkovnice, výrazný prsten nebo náhrdelník s neobvyklým přívěskem. Právě takový detail může dát obyčejnému oblečení osobitost a současně se stát součástí vašeho vlastního
stylu. Zdroje: British Vogue, Vogue, Marie Claire