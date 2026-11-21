Na letošní Coachelle vystoupila Sabrina Carpenter, která si na jeviště pozvala Madonnu. Slovenská zpěvačka Adéla nazpívala píseň o Nicole Kidman a tuto americkou herečku do svého videoklipu nedávno obsadil také Troye Sivan. Charli xcx zase na obal svého alba umístila tři výrazné osobnosti světové kultury. Na první pohled jde o nesourodá spojení. Ve skutečnosti mají společného mnohem více, než by se mohlo zdát. Všechna totiž zapadají do fenoménu, který se označuje jako
motherbombing. Co je motherbombing a odkud pochází?
Motherbombing zpopularizoval letos v září magazín Dazed, který upozornil na rostoucí počet podobných spojení v popkultuře. Pojem označuje situace, kdy mladší umělci přivádějí do centra pozornosti zavedené kulturní ikony a zapojují je do vlastní prezentace. Mohou se společně objevit na pódiu, ve videoklipu, na sociálních sítích, nebo třeba na obalu alba.
Nejde ale o každou mezigenerační spolupráci. Podstatné je, že starší osobnost dostává výrazné místo v propagaci a příběhu mladší hvězdy. Zatímco dříve se vzájemná inspirace a mentorství odehrávaly často spíše v zákulisí, dnes se samotné spojení stává součástí veřejné prezentace umělce.
Samotné slovo
mother má své kořeny v queer ballroom kultuře. Za jednu z jejích průkopnic je považována Crystal LaBeija, černošská transgender žena, která se v 60. letech minulého století postavila proti rasismu a diskriminaci v tehdejší drag scéně a v roce 1972 založila House of LaBeija, jeden z prvních ballroom houses.
Tyto takzvané domy sdružovaly především queer a trans lidi, kteří často nenacházeli přijetí ve vlastních rodinách. V jejich čele stála „mother“, která ostatním členům poskytovala podporu, vedení, ochranu a pocit sounáležitosti. V současném internetovém slangu se pak označení používá také pro ženu, která je ikonická, vlivná a má výrazný kulturní status.
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Ačkoliv se označení „mother“ používá především pro ženy, neomezuje se pouze na ně. Ukazuje to například Charli xcx, která na obal svého alba
Music, Fashion, Film umístila Martina Scorseseho, Marca Jacobse a Johna Calea. Zpěvačka tím vzdala hold třem výrazným osobnostem filmového, módního a hudebního světa. A nešlo jen o symbolické gesto. Magazín Variety informoval o tom, že se zpěvačka objeví v menší roli v Scorseseho připravovaném snímku What Happens at Night. Propojení s kulturními legendami tak může mladším umělcům otevřít dveře i do dalších tvůrčích prostředí. Spojení s legendami propůjčuje mladším umělcům kulturní status
Právě na těchto příkladech se dobře ukazuje, k čemu
motherbombing mladším hvězdám slouží. Spojení s někým, kdo má za sebou desítky let úspěšné kariéry, dodává mladému umělci prestiž a pomáhá mu získat část kulturního statusu zavedené ikony.
Podstatu tohoto vztahu vysvětluje sociolog Ellis Cashmore, autor knihy
Celebrity Culture. Podle něj nejde o jednosměrné předávání slávy. „Kapitál celebrity není neměnným dědictvím, může proudit oběma směry. Zavedená hvězda si půjčuje mládí, novost a současnou relevanci mladšího umělce. Mladší celebrita získává kulturní kapitál, zatímco zavedená osobnost kulturní obnovu,“ říká.
Na sociálních sítích lze získat pozornost poměrně snadno, složitější ovšem je si ji udržet. Mladá hvězda může přes TikTok, Instagram nebo virální moment získat obrovský dosah. Jenže ten může během několika týdnů zmizet. Spojení s někým, jehož jméno je součástí kulturní historie, proto může fungovat jako určitá pojistka pozornosti. Zavedená ikona totiž přináší něco, co se nedá získat jedním úspěšným příspěvkem: dlouholetou kariéru, známé jméno a kulturní odkaz.
Z propojení s mladším umělcem ale těží také kulturní legendy. Dostávají se k novému publiku, ukazují, že stále patří do současného kulturního prostoru, a připomínají, že mají co nabídnout i další generaci.
Motherbombing, který by vám neměl uniknout
Mezigenerační spojení se v minulosti projevovala zejména společnými duety a projekty. Už v roce 2003 se fanoušci dočkali společného vystoupení Madonny, Britney Spears a Christiny Aguilery. Společné hudební projekty byly možné zaznamenat také u Miley Cyrus a její kmotry Dolly Parton, Dua Lipy a Eltona Johna nebo Lady Gaga a Tonyho Bennetta. Ne všechna tato spojení lze označit přímo za
motherbombing. Ukazují ale, že vzájemná inspirace a spolupráce mezi různými generacemi umělců nejsou ničím novým.
Současné mladé hvězdy staví starší ikony přímo do centra své propagace a vlastní umělecké identity, a právě v tom spočívá rozdíl oproti minulosti. Jedním z výrazných příkladů je Troye Sivan, který pro natáčení videoklipu k písni
She's the Best získal samotnou Nicole Kidman. Australská herečka se v něm objevuje jako hollywoodská ikona, kterou zpěvák obdivuje. Podobný odkaz na hudební legendu najdeme také v jeho skladbě Party, která využívá sampl Madonnina hitu Music. Ve videoklipu navíc zaznívá hlas britského herce Iana McKellena.
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Další oblíbenou „mother“ i po více než dvaceti letech zůstává Madonna. Ze spolupráce mezi Charli xcx a Madonnou vznikla píseň
Danceteria Afterhours a společné vystoupení Sabriny Carpenter a Madonny na letošní Coachelle předznamenalo vydání skladby Bring Your Love.
Zajímavý příklad představuje také slovenská zpěvačka Adéla, která vydala píseň
Nicole Kidman. Ve videoklipu odkazuje na ikonické filmové momenty australské herečky a přenáší její vizuální identitu do vlastní tvorby. Nejde sice o skutečnou spolupráci obou žen, ale o vědomé přihlášení se k odkazu osobnosti, která se stala součástí filmové historie, ano.
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Motherbombing může fungovat také bez živé spolupráce a sloužit jako odkaz na zesnulé ikony. Příkladem je Kim Kardashian a šaty Marilyn Monroe, které si oblékla na Met Gala v roce 2022, případně Taylor Swift a její skladba Elizabeth Taylor. V těchto případech sice nemůže docházet k oboustranné výměně pozornosti, mladší umělci ale prostřednictvím slavných jmen odkazují na osobnosti, jejichž místo v kulturní historii je již pevně dané.
Motherbombing tak není jen další marketingový trik. Je to výměna kulturního kapitálu mezi generacemi. Mladé hvězdy si od legend půjčují historii, prestiž a dlouhověkost, zatímco ikony minulosti od mladších umělců získávají současnost. V kultuře posedlé novinkami se totiž stále cennější komoditou stává schopnost zůstat relevantní. Zdroje: Dazed, Time, Variety, Instagram, YouTube