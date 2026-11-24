Beran (21. 3. – 20. 4.)
Nové zkušenosti a touha rozšířit si obzory budou v tomto týdnu silnější než obvykle. Slunce ve Střelci podporuje
cestování, studium i hledání inspirace mimo prostředí, ve kterém se běžně pohybujete. Úplněk v Blížencích 24. listopadu může přinést důležitou zprávu, rozhovor nebo rozhodnutí, které ovlivní vaše další plány. Pokud jste zvažovali kurz, pracovní cestu nebo nový projekt, právě nyní se mohou objevit informace, které vám pomohou vybrat správný směr. Mars ve čtvrtek vstoupí do Panny a zvýší nároky na organizaci každodenních povinností. Nezapomínejte proto, že ani sebelepší plány se neobejdou bez dobře nastaveného režimu. Býk (21. 4. – 21. 5.)
Společné
finance a otázka vzájemné důvěry si vyžádají větší pozornost. Úplněk v Blížencích může 24. listopadu přinést vyjasnění finanční záležitosti, která se týká také partnera nebo dalších blízkých lidí. Možná zjistíte, že některé výdaje potřebují nové rozdělení nebo že je čas otevřeně promluvit o dlouhodobějších závazcích. Slunce ve Střelci vás zároveň vybízí, abyste se nebáli podívat na situace, které jste doposud raději nechávali bez povšimnutí. Mars od čtvrtka podpoří kreativitu, romantiku a chuť věnovat se vlastním zájmům. Sobotní sextil Venuše s Jupiterem navíc přeje příjemným setkáním a může přinést zajímavou příležitost v oblasti společenského života. Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Úplněk ve vašem
znamení 24. listopadu bude jedním z nejvýraznějších momentů týdne. Může přinést důležité uvědomění, které se týká vaší identity, vztahů nebo dalšího směřování. Něco, co jste dosud odkládali, se dostane do popředí a vy budete mít příležitost rozhodnout se, jak s tím naložíte. Slunce ve Střelci zároveň zdůrazňuje partnerské vztahy, takže se může otevřít téma společné budoucnosti nebo rozdělení odpovědnosti. Ve středu si dejte pozor na nečekané reakce a nepředvídatelné změny plánů. Mars od čtvrtka vstoupí do vašeho rodinného sektoru a může vás přimět pustit se do úprav bydlení nebo řešení záležitostí, které se doma dlouho odkládaly.
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Každodenní povinnosti a pracovní tempo budou hlavními tématy posledního listopadového týdne. Úplněk v Blížencích 24. listopadu se odehraje ve vašem sektoru soukromí a může upozornit na únavu nebo potřebu uzavřít něco, co vám dlouhodobě bere
energii. Možná si uvědomíte, že jste v poslední době věnovali příliš mnoho času ostatním a na vlastní potřeby vám nezbývá dost prostoru. Mars od čtvrtka vstoupí do Panny a podpoří vyřizování administrativy, důležitých rozhovorů i praktických úkolů. Sobotní sextil Venuše s Jupiterem přeje vztahům a může přinést příjemnou chvíli s někým, s kým si dlouhodobě rozumíte. Dopřejte si také čas na odpočinek, aniž byste měli pocit, že musíte být neustále k dispozici. Lev (23. 7. – 22. 8.)
Přátelství, společenské kontakty a dlouhodobé plány se dostanou do popředí. Úplněk v Blížencích může 24. listopadu přinést vyjasnění vztahu v širším okruhu známých nebo důležitou informaci týkající se společného projektu. Možná zjistíte, že některé cíle už neodpovídají tomu, co skutečně chcete, případně že potřebujete změnit způsob, jakým spolupracujete s ostatními. Slunce ve Střelci vám přeje v oblasti romantiky, tvořivosti a osobního sebevyjádření. Sobotní sextil Venuše s Jupiterem může přinést příjemné překvapení v
lásce nebo příležitost strávit čas s lidmi, kteří vás inspirují. Mars od čtvrtka obrátí pozornost také k financím a způsobu, jakým nakládáte se svými prostředky. Panna (23. 8. – 22. 9.)
Profesní směřování a rodinné záležitosti mohou vyžadovat důležité rozhodnutí. Úplněk v Blížencích 24. listopadu zvýrazní
kariéru, pracovní výsledky a způsob, jakým vás vnímají ostatní. Můžete se dočkat zpětné vazby, dokončit významný úkol nebo si uvědomit, že potřebujete změnit dosavadní pracovní strategii. Ve středu si nechte dostatek prostoru na nečekané okolnosti a nesnažte se za každou cenu udržet všechno pod kontrolou. Významný posun nastane ve čtvrtek, kdy Mars vstoupí přímo do vašeho znamení. Přinese více energie, rozhodnosti a chuti jednat, zároveň ale může zvýšit netrpělivost. Využijte tento impuls k praktickým změnám, které jste dlouho odkládali.
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Nové informace mohou změnit váš pohled na záležitost, kterou jste dosud považovali za vyřešenou. Úplněk v Blížencích 24. listopadu podporuje studium, cestování, zahraniční kontakty i hledání odpovědí na otázky, které vás delší dobu zaměstnávají. Můžete se rozhodnout pro nový vzdělávací směr nebo začít plánovat cestu, která vám nabídne potřebný odstup od každodenní rutiny. Slunce ve Střelci zároveň přeje komunikaci a navazování kontaktů. Sobotní sextil Venuše s Jupiterem, který se odehrává mezi vaším znamením a Lvem, může přinést příjemnou společenskou událost, podporu od přátel nebo zajímavou příležitost ke spolupráci. Mars od čtvrtka vstoupí do vašeho sektoru soukromí, proto si hlídejte také dostatek času pro sebe.
Štír (24. 10. – 22. 11.)
Finanční jistoty a vlastní hodnoty budou tématy, která si zaslouží důkladnější pozornost. Úplněk v Blížencích 24. listopadu může přinést vyjasnění otázky společných
peněz, půjček nebo závazků, které sdílíte s dalšími lidmi. Pokud jste v poslední době odkládali důležitý rozhovor o financích, nyní může nastat vhodná chvíle otevřít ho. Slunce ve Střelci vás současně vybízí k přehodnocení vlastních příjmů a výdajů. Nejde jen o to, kolik peněz máte k dispozici, ale také o to, zda za svou práci a úsilí dostáváte odpovídající ocenění. Mars od čtvrtka podpoří společenské kontakty a týmové projekty. Sobotní sextil Venuše s Jupiterem může navíc přinést příjemnou zprávu spojenou s kariérou nebo člověkem, který vám profesně může pomoci. Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Slunce ve vašem znamení vám dodává energii a chuť začít znovu podle vlastních představ. Úplněk v Blížencích 24. listopadu se odehraje ve vašem partnerském sektoru a může přinést důležité vyjasnění v lásce nebo spolupráci. Některé vztahy mohou získat nový směr, zatímco u jiných si uvědomíte, že potřebujete změnit dosavadní pravidla. Ve středu a ve čtvrtek se snažte nepodléhat prvnímu impulzu a dopřejte druhým prostor vyjádřit vlastní pohled. Mars od čtvrtka vstoupí do vašeho kariérního sektoru a zvýší ambice i chuť prosadit se v práci. Sobotní sextil Venuše s Jupiterem přeje cestování, studiu a novým zkušenostem, které vám mohou otevřít zajímavé možnosti.
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Tento týden vás přiměje zaměřit se na
zdraví, pracovní návyky a každodenní povinnosti. Úplněk v Blížencích 24. listopadu může přinést vyústění situace v práci nebo upozornit na režim, který už pro vás není dlouhodobě udržitelný. Možná zjistíte, že některé úkoly zabírají zbytečně mnoho času, případně že potřebujete lépe rozdělit odpovědnost s ostatními. Slunce ve Střelci vám současně připomíná, že ne všechno musí být viditelné a že některé záležitosti potřebují nejprve dozrát v soukromí. Mars od čtvrtka podpoří vzdělávání, cestování a hledání nových zkušeností. Sobotní sextil Venuše s Jupiterem přeje finančním dohodám a může usnadnit rozhovor o společných závazcích. Vodnář (21. 1. – 20. 2.)
Tvořivost, romantika a osobní radost se dostanou do popředí. Úplněk v Blížencích 24. listopadu může přinést důležitý moment v milostném životě nebo dokončení projektu, do kterého jste vložili mnoho energie. Pokud jste v poslední době potlačovali vlastní zájmy kvůli povinnostem, nyní si můžete uvědomit, že potřebujete více prostoru pro sebe. Slunce ve Střelci podporuje přátelství a společenské aktivity, takže se vyplatí přijímat pozvání a trávit čas s lidmi, kteří vás inspirují. Mars od čtvrtka vstoupí do oblasti společných financí a intimních vztahů, což může přinést potřebu otevřeně řešit závazky nebo otázky důvěry. Sobotní sextil Venuše s Jupiterem přeje partnerství a příjemným společným zážitkům.
Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Domov, rodina a pracovní ambice se mohou dostat do vzájemného napětí. Úplněk v Blížencích 24. listopadu zvýrazní domácí záležitosti a může přinést rozhodnutí spojené s bydlením, rodinou nebo soukromým životem. Pokud jste v poslední době věnovali většinu energie práci, možná zjistíte, že je potřeba přehodnotit priority. Slunce ve Střelci totiž aktivuje oblast kariéry a veřejného působení, takže profesní cíle zůstávají důležité. Mars od čtvrtka vstoupí do vašeho partnerského sektoru a může zvýšit aktivitu ve vztazích, ale také vyvolat spory o rozdělení povinností. Sobotní sextil Venuše s Jupiterem vám přeje v každodenním životě a může zpříjemnit pracovní prostředí nebo přinést pomoc od někoho, na koho se můžete spolehnout. Zdroje: Cafe Astrology, Astrodienst, Astro.com