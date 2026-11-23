Playful proportions dávají módě nový rozměr
Móda nemusí být vždy o hledání dokonalé rovnováhy, uhlazených linií a střihů, které co nejvěrněji kopírují lidskou postavu. Jedním z výrazných stylingových směrů podzimu a zimy 2026 jsou
playful proportions, tedy hravé proporce, objemem a tvarem jednotlivých oděvů. Jejich podstatou je záměrné narušování zažitých představ o tom, jak by měl outfit vypadat. Úzké se potkává s širokým, krátké s dlouhým a minimalistické kousky dostávají prostor vedle výrazných, architektonicky tvarovaných siluet.
Nejde přitom o jeden konkrétní střih nebo typ oblečení, ale o způsob, jakým jednotlivé kousky kombinujeme. Návrháři v kolekcích podzimu a zimy 2026 pracují s objemnými rukávy, výrazně modelovanými rameny, sníženým pasem i rozšířenými spodními částmi oděvů. Zajímavé kontrasty se objevují například v kolekcích Chanel, Celine nebo Stella McCartney.
Výsledkem je oblékání, které se nebojí vystoupit ze zavedených pravidel. Místo snahy opticky upravovat jednotlivé části postavy můžeme pracovat s tvary, které přitahují pozornost, mění celkový dojem ze siluety a dodávají každodenním kombinacím osobitější charakter.
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Jedním z nejvýraznějších způsobů, jak si pohrát s proporcemi, jsou objemné rukávy. Nabírané, balónové, zvonové nebo výrazně rozšířené varianty dokážou změnit charakter i jinak jednoduchých halenek, košil a šatů. Pozornost přitahují k ramenům a horní části těla, přičemž výsledný efekt se odvíjí také od toho, kde se objem soustředí.
Zatímco nabírané rukávy s výrazným objemem v oblasti ramen vytvářejí dramatickou siluetu, balónové varianty pracují s plnějším tvarem po celé délce. Zvonové rukávy zase rozšiřují oděv směrem k zápěstí a dodávají mu pohyb. Právě rozdíly v jejich konstrukci umožňují vybrat si variantu, která nejlépe odpovídá našemu stylu.
Pokud chceme nechat vyniknout samotný střih, můžeme halenku s výraznými rukávy doplnit rovnými džínami, jednoduchými kalhotami nebo minimalistickou midi sukní. Zajímavě ale funguje také kombinace se širší spodní částí. V takovém případě je dobré věnovat pozornost celkovému tvaru outfitu a případně zvýraznit pas, aby jednotlivé objemy nepůsobily nahodile.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: VRSTVENÍ NENÍ JEN O TEPLE: NAUČTE SE KOMBINOVAT OBLEČENÍ TAK, ABY OUTFIT ZÍSKAL NOVÝ ROZMĚR Foto: James Cochrane / CPHFW Balónové kalhoty přepisují pravidla každodenního stylingu
Pokud existuje jeden módní kousek, který dokáže proměnit celou siluetu, jsou to balónové kalhoty. Charakterizují je prostornější nohavice, které se směrem ke kotníkům zužují a vytvářejí zaoblený tvar. Blízké jsou jim také takzvané barrel-leg kalhoty, jejichž nohavice mají výrazně zakřivenou linii připomínající sud. Oba střihy pracují s objemem, liší se však jeho rozložením a celkovým tvarem.
Právě jejich neobvyklá silueta nabízí prostor pro zajímavé stylingové kombinace. Pokud chceme zdůraznit kontrast mezi horní a dolní částí těla, můžeme balónové kalhoty doplnit kratší bundou, přiléhavým tričkem nebo jednoduchým topem. Kratší vršek zároveň pomůže vytvořit jasnější linii pasu. Při vrstvení se nabízí také kratší svetr nebo kožená bunda, která nebude zbytečně zakrývat charakteristický tvar nohavic.
Balónové kalhoty navíc nemusíme vyhradit pouze pro ležérní kombinace s teniskami. V závislosti na materiálu a zpracování je můžeme nosit také s elegantními lodičkami, špičatými kotníkovými botami nebo výraznými mokasíny. Jemnější materiály a preciznější střih se hodí i do elegantnějších outfitů, zatímco denim nebo pevnější bavlna dodají výsledku uvolněnější charakter.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: BALÓNOVÉ KALHOTY JAKO NOVÝ ZÁKLAD ŠATNÍKU: NAUČTE SE JE NOSIT S LEHKOSTÍ A STYLOVĚ Foto: James Cochrane / CPHFW Zkrácené bundy vytvářejí kontrast k oversized siluetám
Zkrácené bundy patří mezi nejpraktičtější způsoby, jak pracovat s délkami jednotlivých oděvů. Jejich spodní lem zpravidla končí v oblasti pasu nebo těsně nad boky, díky čemuž vytvářejí kontrast k širokým kalhotám, dlouhým sukním i objemným šatům. Zároveň mění vizuální těžiště outfitu a pomáhají zvýraznit jeho horní část.
Velmi dobře fungují krátké kožené bundy, boxy denimové modely, bombery nebo strukturované kabátky s výraznějšími rameny. Pokud je zkombinujeme s balónovými kalhotami, vznikne silueta založená na kontrastu krátkého a širokého. S dlouhou sukní zase můžeme pracovat s rozdílnými délkami a nechat vyniknout její plynulou linii pod kratším svrchníkem.
Zkrácené bundy přitom nemusí být nutně přiléhavé. Právě modely s širšími rameny, rovnějším střihem nebo objemnějšími rukávy dobře zapadají do estetiky
playful proportions. Důležité je, aby jejich délka a tvar vytvářely záměrný kontrast s ostatními částmi outfitu.
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Do popředí se dostávají také takzvané
sculptural coats, tedy kabáty s výrazně modelovanou siluetou. Poznáme je podle zaoblených ramen, širokých rukávů, objemných linií nebo netradičně řešeného pasu. Některé připomínají kokon, jiné pracují s rozšířenou spodní částí či asymetrií.
Inspiraci můžeme hledat v architektonické módě. Kabát nemusí pouze kopírovat postavu nebo volně splývat podél těla. Může kolem ní vytvářet vlastní prostor, zdůrazňovat ramena nebo soustředit objem do jediné části oděvu. Výrazně modelované svrchníky se objevují také v kolekcích podzimu a zimy 2026, kdy návrháři hledají nové způsoby, jak ozvláštnit tradiční šatníkové stálice. Zajímavou inspiraci nabízí například přehlídka Louis Vuitton, na které se objevily kabáty s výrazně rozšířenými rameny a téměř kokonovou siluetou. Podobně lze pracovat také s objemnějšími modely v duchu značek Alaïa nebo Rotate.
Výrazný kabát přitom nemusíme vyhradit pouze pro speciální příležitosti. Objemný model můžeme obléknout přes obyčejné džíny, jednoduchý rolák a kožené boty. Právě kontrast mezi dramatickým svrchníkem a nenápadným základem vytvoří zajímavý výsledek bez zbytečné komplikovanosti.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: VYPADAJÍ JAKO Z JINÉ DOBY, ALE PATŘÍ DO ULIC: ZIMNÍ MÓDĚ LETOS VLÁDNOU KABÁTY, KTERÉ PROMĚNÍ I OBYČEJNÝ OUTFIT Foto: James Cochrane / CPHFW Jak kombinovat objemy, aby outfit nepůsobil přeplácaně?
Největší výzvou trendu
playful proportions je najít hranici mezi kreativním experimentem a vizuálním chaosem. Hravá silueta totiž nemusí automaticky znamenat, že na sebe navrstvíme několik nejvýraznějších kousků ze šatníku. Mnohem zajímavější je přemýšlet o outfitu jako o kompozici, v níž jednotlivé tvary, délky a objemy vytvářejí vzájemný vztah.
Při sestavování kombinace se můžeme zaměřit na tři základní principy:
Kontrast objemů: Široké kalhoty můžeme doplnit přiléhavým topem, zatímco výrazně nabírané rukávy vyniknou vedle rovné nebo úzké spodní části. Pokud se rozhodneme kombinovat více objemných kousků, měly by mít jasně rozlišené tvary a jeden z nich může fungovat jako hlavní dominanta. Hra s délkami: Krátká bunda přes dlouhou sukni, zkrácený svetr s širokými kalhotami nebo dlouhý kabát přes kratší šaty. Rozdílné délky pomáhají vytvořit zajímavé proporce i bez výrazných vzorů nebo barev. Vizuální těžiště: Při stylingu je dobré přemýšlet o tom, kam chceme přitáhnout pozornost. Výrazná ramena, objemné nohavice nebo modelovaný pas mohou fungovat jako hlavní prvek outfitu. Ostatní části pak mohou jeho tvar podpořit, aniž by s ním soupeřily.
Nejde přitom o povinnost dodržovat pravidlo jednoho objemného kousku za každou cenu. Pokud máme chuť experimentovat, můžeme kombinovat i několik výrazných střihů najednou. Pomůže nám však určit, který z nich bude v outfitu hrát hlavní roli a jak jednotlivé části propojit pomocí barev, materiálů nebo doplňků.
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Při experimentování s objemem bychom neměli zapomínat ani na doplňky. Právě obuv, kabelka nebo pásek mohou rozhodnout o tom, zda bude výsledná silueta působit elegantně, ležérně, nebo extravagantně.
U širokých balónových kalhot například dobře fungují boty se špičatou špičkou, které dodají zaoblené linii nohavic ostřejší kontrast. Pokud dáváme přednost pohodlí, můžeme sáhnout po minimalistických teniskách, mokasínech nebo balerínách. Výběr obuvi závisí také na délce kalhot a na tom, zda chceme nechat vyniknout jejich tvar.
Zajímavou roli hrají také pásky. Široký kožený model může zvýraznit pas a změnit tvar volnějšího saka, kabátu nebo šatů. Naopak pásek posazený níže na bocích naruší očekávané proporce a dodá outfitu uvolněnější charakter. Doplňky tak nemusí být pouze praktickým detailem, ale mohou aktivně ovlivňovat výslednou siluetu.
U kabelek se nabízí podobná hra s kontrasty. K objemnému kabátu nebo širokým kalhotám můžeme zvolit malou strukturovanou kabelku, která vytvoří zajímavý protipól. Pokud naopak chceme podpořit celkově uvolněný charakter outfitu, dobře poslouží větší měkká taška. V obou případech je vhodné myslet na to, aby doplňky odpovídaly celkovému záměru kombinace.
Playful proportions tak nejsou o tom, že bychom museli kompletně vyměnit šatník nebo se vzdát osvědčených kombinací. Stačí se na známé kousky podívat trochu jinak, experimentovat s jejich délkou, objemem a vzájemným vrstvením. Právě drobná změna proporcí může i z jednoduchého outfitu vytvořit kombinaci, která má osobitý charakter. Zdroje: Vogue, British Vogue, Vogue Arabia, Who What Wear