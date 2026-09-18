Evropa se připravuje na nejhorší. Vtrhne nad ni anticyklona a teploty vystřelí nad 30 °C

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Zatímco většina Evropanů pomalu vytahuje ze skříní lehké bundy a smiřuje se s příchodem podzimu, atmosféra nad kontinentem chystá překvapení. Přechodné ochlazení z úvodu týdne totiž nepředstavuje definitivní rozloučení s teplými dny – právě naopak. Nad jihozápadem Evropy se formuje rozsáhlá anticyklona, která má potenciál přepsat historické teplotní záznamy pro druhou polovinu září.
Francie se připravuje na tropické teploty
Podle prognóz francouzského meteorologického serveru Météo-Contact zasáhne nejintenzivnější vlna tepla především Francii, a to v období od pondělí 21. září do pátku 25. září. Dominantní tlaková výše účinně zablokuje obvyklé podzimní frontální systémy a promění závěr měsíce v plnohodnotné léto.
Jihozápadní regiony Francie pocítí teplé proudění nejsilněji – zde se očekávají tropické teploty překračující hranici 30 °C. Postupně se však prohřeje prakticky celé francouzské území. Většina oblastí může počítat s denními maximy mezi 25 až 30 °C, přičemž na vrcholu vlny hrozí výstup teploměrů až k 35 °C – a to i v severní polovině země.
„Tento systém se může zařadit mezi historicky nejsilnější anticyklony zaznamenané v této fázi roku a atakovat dlouhodobé měsíční rekordy,“ upozorňují francouzští meteorologové.
Co to znamená pro Česko?
Ačkoliv se v tuzemsku nečekají extrémy dosahující pětatřiceti stupňů, dopady povětrnostní anomálie pocítíme i my. Český hydrometeorologický ústav potvrzuje, že podzim k nám dorazí se zpožděním. Období sahající až do první říjnové dekády bude teplotně nadprůměrné.
Po přechodném ochlazení se teploty budou stabilně držet kolem 20 °C, což je na přelom září a října velmi solidní hodnota. Namísto sychravých plískavic a ranních mrazíků nás tak čeká prodloužené babí léto – ideální čas na poslední výlety do přírody nebo práci na zahrádce.
Proč je letošní situace výjimečná?
Anticyklony v závěru září nejsou ničím neobvyklým, jejich intenzita však ano. Kombinace silné tlakové výše a přetrvávajícího tepla naakumulovaného během léta vytváří podmínky, které meteorologové označují za mimořádné. Pro jihozápad Evropy to znamená potenciální zdravotní rizika spojená s vedry, pro střední Evropu pak příjemný bonus v podobě prodlouženého léta.
Klíčové informace:
- Anticyklona zasáhne Evropu mezi 21. a 25. zářím 2025
- Jihozápad Francie: teploty až 35 °C
- Střední Francie: 25-30 °C
- Česko: stabilní teploty kolem 20 °C až do první dekády října
- Podzimní fronty budou dočasně zablokovány
Zdroje článku: Český hydrometeorologický ústav, tn.nova.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský