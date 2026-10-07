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Dynamo má soudu předložit seznam majetku, závazků a počet zaměstnanců

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Dennívýzva
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Krajský soud vyzval fotbalový klub Dynamo České Budějovice, aby předložil seznam majetku, závazků a zaměstnanců. Soud tím pokračuje v insolvenčním řízení, které s klubem v pondělí zahájil. Dynamo má soudu písemně dodat všechny podklady do 15 dnů.
Dynamo má soudu předložit seznam majetku, závazků a počet zaměstnanců

Dynamo má soudu předložit seznam majetku, závazků a počet zaměstnanců

Zdroj: SK Dynamo České Budějovice
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 18:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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