Velká banka v neděli na osm hodin omezí své služby. Část klientů se nedostane ke svým účtům

Plánovaná technická údržba začne v neděli 8. listopadu přesně o půlnoci a potrvá do osmi hodin ráno. Během této doby nebude možné přihlásit se do internetového bankovnictví ČSOB CEB ani do jeho mobilní aplikace ČSOB CEB Mobile. Obě služby slouží především podnikatelům a firmám, které jejich prostřednictvím spravují své účty a provádějí finanční operace. Uživatelé tak po dobu odstávky nebudou mít přístup k běžné správě firemních financí prostřednictvím těchto systémů. Omezení se může projevit například při kontrole pohybů na účtu, zadávání platebních příkazů nebo schvalování připravených transakcí. K obnovení přihlašování by mělo dojít po dokončení plánovaných prací v neděli ráno.
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Běžné platby kartou nejsou součástí oznámené výluky
Důležité je rozlišovat mezi firemním bankovnictvím a službami určenými běžným klientům. Zveřejněné upozornění se vztahuje konkrétně na systémy ČSOB CEB a ČSOB CEB Mobile, nikoliv na všechny elektronické služby banky. V oznámení není uvedena odstávka osobního internetového bankovnictví, aplikace ČSOB Smart ani plošné omezení platebních karet. Samostatné služby pro běžné klienty tak nejsou součástí ohlášeného rozsahu technických prací. Podnikatelé a firmy by si přesto měli důležité příkazy připravit před sobotní půlnocí, pokud potřebují mít jistotu jejich včasného zadání. Zejména u plateb vyžadujících schválení další oprávněnou osobou může nedostupnost firemního bankovnictví zkomplikovat plánovaný postup.
Další omezení přijde také v úterý
Nedělní odstávka není jediným plánovaným technickým zásahem ČSOB v nejbližších dnech. Na úterý 10. listopadu banka oznámila další údržbu, tentokrát od 17 do 20 hodin. Během tohoto časového úseku mohou vznikat problémy s přihlašováním, autorizací nebo elektronickým podepisováním dokumentů pomocí čipové karty a certifikátu. Na rozdíl od nedělní výluky se nejedná o oznámené úplné vypnutí firemního bankovnictví, ale o možnost přechodných technických potíží při konkrétních úkonech. Pokud se některou operaci nepodaří dokončit, bude vhodné její provedení odložit a následně zopakovat. Klienti využívající certifikáty pro podepisování firemních dokumentů by proto měli s tímto omezením počítat při plánování své práce.
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V neděli omezí služby také další banka
Technické práce na stejný den připravila rovněž Fio banka, její odstávka však proběhne až pozdě večer. V neděli 8. listopadu od 22:30 do 23:00 nebude možné podávat platební příkazy ani provádět okamžité platby v českých korunách a na Slovensku. Dočasně nebudou fungovat ani převody mezi obchodními a bankovními účty, některé možnosti správy platebních karet a potvrzování internetových plateb prostřednictvím oznámení v aplikaci. Alternativní potvrzování plateb pomocí SMS zůstane dostupné. Běžné placení kartou v obchodech a výběry hotovosti z bankomatů mají fungovat bez omezení. Klienti budou mít také možnost nahlížet na zůstatky a historii transakcí, přestože zadávání nových plateb bude během půlhodinové odstávky nedostupné.
csob.cz