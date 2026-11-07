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Velká banka v neděli na osm hodin omezí své služby. Část klientů se nedostane ke svým účtům

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Klienty ČSOB čeká v neděli 8. listopadu plánovaná odstávka některých bankovních služeb. Po dobu osmi hodin nebude dostupné přihlášení do firemního internetového a mobilního bankovnictví. Omezení začne o půlnoci a skončit má v osm hodin ráno. Běžných osobních účtů se podle zveřejněného rozsahu výluky týkat nemá.
ČSOB potvrdila odstávku firemního bankovnictví na neděli 8. listopadu 2026.

ČSOB potvrdila odstávku firemního bankovnictví na neděli 8. listopadu 2026.

Zdroj: Magnific
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 08:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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