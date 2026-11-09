Na malém ostrově každý podzim zhasnou světla. Mladí buřňáci totiž pořád neumějí ignorovat lampy

Umělé světlo mladé buřňáky přitahuje a mate. Místo k moři pak mohou skončit na silnici, před domem nebo přímo proti budově. Corvo proto přišel s řešením tak jednoduchým, až působí skoro drzým dojmem:
Když ptáky matou lampy, vypneme lampy.
A tak se jeden z nejmenších obydlených ostrovů Azor na několik podzimních nocí dobrovolně ponoří do tmy, aby jeho nejmladší opeření obyvatelé trefili ven.
Pan Mňau považuje tento přístup za mimořádně sympatický. Místo dalších cedulí, aplikací a osvětových prezentací někdo prostě našel vypínač.
První cesta z hnízda. A hned problém s civilizací
Mladý buřňák stráví první měsíce života v hnízdě. Potom přijde noc, kdy se poprvé vydá ven a zamíří k oceánu. Nemá za sebou žádný tréninkový let s instruktorem, žádnou zkušební trasu kolem ostrova a už vůbec ne rodiče stojící na pobřeží s reflexní vestou.
Jeho navigace spoléhá na přirozené světelné podmínky, horizont a prostředí, ve kterém mořští ptáci létali dávno před první elektrickou žárovkou.
Pak postavíme město. Silnici. Hotel. Lampu. A pro mladého ptáka vznikne úplně nový vizuální signál, který jeho evoluční software vůbec neobjednal.
Umělé světlo může být natolik výrazné, že místo nad temný oceán zamíří k osvětlené části ostrova. Tam narazí do budovy, přistane na silnici nebo prostě skončí na zemi a už nedokáže bezpečně pokračovat.
Z hlediska člověka je to pouliční osvětlení. Z hlediska nezkušeného buřňáka někdo přes noc přestavěl navigační systém planety.
Corvo se rozhodlo nechat vyhrát ptáky
Corvo je ideální místo, kde se dá něco takového řešit téměř laboratorně. Je maličké, má jen jednu hlavní obec a tím pádem i poměrně soustředěný zdroj světelného znečištění. Když tedy místní veřejné osvětlení vypnou, není to symbolické gesto o třech lampách někde za kostelem. Ostrov se skutečně znatelně zatemní.
Kořeny podobných opatření tam sahají až do roku 1991. Pozdější projekty ochrany mořských ptáků zhasínání rozšířily a od druhé poloviny minulého desetiletí se z něj stala pravidelná součást podzimních záchranných akcí. Nezhasne samozřejmě úplně všechno, co má kabel. Nezbytné osvětlení zůstává a obyvatelé jsou zároveň vyzýváni, aby omezili světla, bez kterých se obejdou.
Je na tom cosi osvěžujícího. Člověk vytvořil problém. Člověk si ho všiml. A místo argumentu, že „ptáci si musí zvyknout“, se rozhodl na pár nocí přizpůsobit sám.
Redakce zaznamenává nebezpečný precedens.
Protože buřňák na zemi je buřňák v průšvihu
Mořský pták na dlažbě může vypadat jen trochu ztraceně. Ve skutečnosti se ale ocitl v prostředí, na které není stavěný. Mladí buřňáci jsou uzpůsobeni k letu nad oceánem, nikoli k pěší navigaci mezi zaparkovanými auty.
Po oslnění a pádu mohou být dezorientovaní, vyčerpaní nebo zranění. Na zemi jim navíc hrozí srážka s autem, predátoři a dehydratace. A z hladkého asfaltu se jim nemusí podařit znovu bezpečně vzlétnout.
Proto na Corvu nevzniklo jen zhasínání. Vznikly i noční hlídky. Lidé procházejí ulicemi, hledají uzemněné ptáky, bezpečně je uloží do krabic a pokud jsou v pořádku, další den je vypouštějí zpět u pobřeží.
Bobík si v této chvíli představuje obyvatelstvo malého ostrova, které v noci chodí po ulicích a sbírá buřňáky do krabic. Považuje to za jeden z mála důkazů, že lidstvo ještě není úplně ztracené.
Pan Mňau ho zatím neopravuje.
Jeden ostrov, několik stovek lidí a překvapivě hodně zachráněných ptáků
Rozměry Corva trochu klamou. Ostrov má jen několik stovek obyvatel, ale leží na místě, kudy každoročně prochází obrovské množství mořských ptáků. Azory jsou pro buřňáky mimořádně důležitým územím a během podzimního vyletování mláďat mohou světla zasáhnout tisíce jedinců napříč celým souostrovím.
Jen na Corvu bylo podle údajů citovaných v aktuální reportáži od roku 2015 zachráněno kolem šesti tisíc mladých ptáků. V celých Azorách šlo za stejné období o desítky tisíc.
Najednou tedy několik nocí bez lamp nevypadá jako roztomilá ostrovní tradice. Vypadá jako docela rozumný zásah.
A předběžná data dávají místním další důvod pokračovat. Monitoring na Corvu ukázal, že přibližně 85 procent zaznamenaných případů dezorientace připadalo na dobu, kdy veřejné osvětlení svítilo.
Není to ještě dokonale čistý experiment, protože roli hraje také počasí, fáze Měsíce a počet mláďat opouštějících hnízda. Ale směr výsledků je dostatečně výmluvný na to, aby vypínač zůstal součástí ochrany.
Měsíc je fajn. Lampou na parkovišti ho nepřebíjejte
Světelné znečištění je zvláštní problém právě proto, že člověku často nepřipadá jako znečištění. Nic nesmrdí. Nic neteče z potrubí. Na hladině neplavou mrtvé ryby. Jen je v noci víc světla.
Jenže noční světlo mění prostředí stejně skutečně jako hluk nebo chemické látky. Ovlivňuje hmyz, netopýry, ptáky a řadu dalších živočichů, jejichž aktivita je po miliony let nastavená na střídání dne a tmy.
U mořských ptáků může být problém mimořádně viditelný právě při prvních letech mláďat. Umělý jas na pobřeží vytvoří konkurenční orientační bod a nezkušený pták jednoduše udělá chybu.
Není hloupý. Používá systém vytvořený pro planetu, která v noci bývala podstatně tmavší. To my jsme mezitím změnili zadání.
Nejlepší technologie ochrany přírody? Tentokrát vypínač
Na ochraně biodiverzity jsme si zvykli obdivovat komplikované věci. GPS vysílače. Satelity. Genetické analýzy. Drony. Kamery s umělou inteligencí. A všechny mají své místo. Jenže občas je nejlepší řešení absurdně obyčejné. Nesviťte tam.
Corvo zároveň postupně upravovalo i samotné veřejné osvětlení — důležitá je například orientace světla směrem dolů, jeho intenzita a barevná teplota. Smyslem tedy není vrátit ostrov do devatenáctého století. Smyslem je svítit tam, kde světlo potřebují lidé, a ne polovinu noci do prostoru, který používají zvířata.
Pan Mňau tento koncept označuje za překvapivě radikální: lampy by měly svítit na to, co potřebujeme vidět. Redakce očekává odpor některých lamp.
A obyvatelé? Kupodivu nepožadují světelnou svobodu pro každou žárovku
Možná nejhezčí část celého příběhu není ani samotné zhasnutí. Je to fakt, že místní lidé na něm spolupracují.
V průzkumu portugalské organizace SPEA podpořili oslovení obyvatelé Corva dočasné zhasínání veřejného osvětlení jednomyslně. V malé komunitě navíc ochrana ptáků není abstraktní program vedený někým z kanceláře stovky kilometrů daleko. Lidé je skutečně nacházejí na ulicích, berou je do rukou, ukládají do krabic a druhý den sledují, jak mizí nad Atlantikem.
Světelné znečištění se tím přestává měřit v lumenech. Má peří. Sedí vám před domem. A pokud nic neuděláte, může ho ráno přejet auto. V tu chvíli se o vypínači hlasuje trochu jinak.
Redakční verdikt
Na Corvu se každoročně odehraje neobvyklá výměna rolí. Lidé na několik nocí ustoupí. Ostrov ztmavne. A mladí buřňáci dostanou zpět oblohu, podle které se jejich druh orientoval dávno předtím, než člověk postavil první lampu.
Není to dokonalé řešení. Někteří ptáci se stále dezorientují, záchranné hlídky mají stále práci a vědci dál zkoumají, jak velký efekt jednotlivá opatření skutečně mají. Ale celý princip má v sobě něco, co se v ochraně přírody objevuje možná příliš málo:
nemusíme pokaždé zvíře naučit žít s naším problémem. Občas můžeme ten problém na pár hodin vypnout.
Bobík by byl velmi rád, kdyby se stejná filozofie vztahovala na vysavač. Pan Mňau by ji aplikoval na zvonek. Paní Žofie ji ponechává u světelného znečištění.
Redakční tečka: Corvo na pár nocí zhasne a mladí ptáci dostanou šanci trefit k Atlantiku. Žlutá kočka k tomu nemá moc co dodat. Snad jen, že lidstvo tentokrát zjistilo, že přírodě překáží, a místo dlouhé strategie prostě sáhlo po vypínači. Prosíme, poznamenejte si datum.
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Zdroje: People – This Tiny Island Turns Off Its Streetlights for 5 Nights Each Fall to Help Baby Seabirds Find the Ocean [1], SPEA – Há muitas formas de salvar um cagarro [2], SPEA / LIFE Natura@night – Poluição luminosa: laboratórios e experiências ajudam a estudar impacto nas aves marinhas adultas [3], Sustainable Azores – LuMinAves, pilotní opatření na ostrově Corvo [4], Governo dos Açores – SOS Cagarro [5], img ai generated