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Na malém ostrově každý podzim zhasnou světla. Mladí buřňáci totiž pořád neumějí ignorovat lampy

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Dennívýzva
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Na portugalském ostrově Corvo mají každý podzim několik nocí zvláštní problém. Tisíce mladých mořských ptáků poprvé opouštějí hnízda a vyrážejí k oceánu. Jejich navigační plán je starý miliony let a v zásadě funguje skvěle — dokud člověk nerozsvítí pouliční lampu.
Na malém ostrově každý podzim zhasnou světla. Mladí buřňáci totiž pořád neumějí ignorovat lampy

Na malém ostrově každý podzim zhasnou světla. Mladí buřňáci totiž pořád neumějí ignorovat lampy

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 09.11.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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