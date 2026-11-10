Spalletti pojmenoval problém Juventusu. Jeho mužstvo umí odpovědět na gól, ale nedokáže převzít zápas

Juventus může po nedělní remíze 2:2 na hřišti Fiorentiny říkat, že ukázal charakter. Dvakrát inkasoval, dvakrát se dokázal vrátit a v závěru měl příležitosti dokončit obrat. Jenže právě takové hodnocení by přehlíželo to, co na výkonu turínského mužstva vadí jeho trenérovi Lucianu Spallettimu.
Spalletti po utkání upozornil, že mužstvo občas ztrácí jistotu a klid, přestává přebírat iniciativu a nedokáže být stabilní v individuálních ani týmových výkonech. Na první poslech to může znít jako klasická trenérská nespokojenost. Při pohledu na průběh utkání ale jeho slova dostávají velmi konkrétní podobu.
Dva návraty do zápasu nestačily
Fiorentina udeřila už ve čtvrté minutě, když po rohovém kopu skóroval Mateo Pellegrino. Juventus odpověděl tlakem a ve 32. minutě vyrovnal Nick Woltemade po průniku a centru Randala Kola Muaniho. Ještě před přestávkou mohl Woltemade přidat druhý gól, ale David de Gea jej zastavil.
Po změně stran však domácí znovu převzali vedení. V 54. minutě se prosadil Alieu Njie a Juventus musel opět dohánět. Druhé vyrovnání zařídil v 66. minutě Gleison Bremer, který po rohovém kopu Douglase Luize hlavou dostal míč do sítě.
Útočná reakce Juventusu tedy fungovala. Problém byl jinde: proč se mužstvo vůbec opakovaně dostává do situace, kdy musí reagovat? Zvlášť když po vyrovnání ukazuje, že soupeře dokáže zatlačit a vytvářet si nebezpečné situace.
Rozdíl mezi odvahou a kontrolou
Tým, který se dvakrát vrátí do utkání, si zaslouží uznání. Ale favorité na nejvyšší příčky potřebují něco víc než schopnost hasit vlastní problémy. Musejí umět soupeři zabránit, aby určoval tempo zápasu, a udržet koncentraci i v pasážích, kdy se zrovna nic dramatického neděje.
Spallettiho poznámka o tom, že Juventus někdy ustoupí do pasivity, je v tomto směru výmluvná. Nejde pouze o obránce, kteří nepokryjí jednu situaci. Obrana začíná způsobem, jakým celé mužstvo pracuje bez míče, jak se po ztrátě vrací a jestli dokáže reagovat dřív, než je pozdě.
Stejně tak nelze všechno vysvětlit změnami v sestavě. Proti Fiorentině měla ofenziva různé tváře. Kolo Muani byl nebezpečný v nábězích a soubojích jeden na jednoho, Woltemade nabízel zakončení v pokutovém území a Bremer nakonec pomohl ze standardní situace. Juventus má hráče schopné vytvářet šance. Potřebuje však dostat jejich kvalitu do zápasu častěji než jen ve chvílích, kdy už prohrává.
Co bude Spallettiho skutečný test
Z jedné remízy nelze poctivě vyvodit, že Juventus neumí bránit ani že se Spallettiho práce ubírá špatným směrem. Zápas s Fiorentinou ale poskytl přesný příklad problému, který sám trenér popsal jako nedostatek stability. Právě to je vhodný ukazatel pro další týdny: ne pouze kolik bodů Juventus získá, ale zda dokáže odehrát celé utkání s podobnou mírou aktivity a sebevědomí.
Příští zápasy ukážou, jestli šlo o nepovedený večer, nebo o opakující se vzorec. A pokud Spalletti přiměje svůj tým převzít iniciativu dřív než po inkasovaném gólu, může se zpětně ukázat, že remíza ve Florencii byla důležitá právě proto, jak otevřeně o ní mluvil.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Juventus FC – Bremer and Woltemade score in draw with Fiorentina [2], Juventus FC – Spalletti post-match comments [3], Lega Serie A – Fiorentina Juventus 2-2 [4]