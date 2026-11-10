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Spalletti pojmenoval problém Juventusu. Jeho mužstvo umí odpovědět na gól, ale nedokáže převzít zápas

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Juventus proti Fiorentině dvakrát prohrával a dvakrát vyrovnal. Remíza 2:2 přitom podle Luciana Spallettiho odhalila potíž, která přesahuje jeden zápas: jeho hráči střídají slibné úseky s pasivitou a nedokážou držet kontrolu nad hrou. Zkušený trenér tak vlastně vysvětlil, proč samotná bojovnost Juventusu nestačí.
Spalletti pojmenoval problém Juventusu. Jeho mužstvo umí odpovědět na gól, ale nedokáže převzít zápas

Spalletti pojmenoval problém Juventusu. Jeho mužstvo umí odpovědět na gól, ale nedokáže převzít zápas

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 13:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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