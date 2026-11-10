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Ve městě vypálili redakci a svrhli zvolenou vládu. Americký převrat z roku 1898 se dlouho vydával za nepokoje

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Wilmington v Severní Karolíně měl na konci 19. století prosperující černošskou komunitu, vlastní noviny a společnou vládu bělošských a afroamerických politiků. Dne 10. listopadu 1898 se ale městem prošel ozbrojený dav. Zapálil redakci, zabíjel obyvatele a donutil politiky odstoupit. Po desetiletí se událost označovala za rasové nepokoje, přestože šlo o připravený převrat.
Ve městě vypálili redakci a svrhli zvolenou vládu. Americký převrat z roku 1898 se dlouho vydával za nepokoje

Ve městě vypálili redakci a svrhli zvolenou vládu. Americký převrat z roku 1898 se dlouho vydával za nepokoje

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 10.11.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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