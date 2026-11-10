Ve městě vypálili redakci a svrhli zvolenou vládu. Americký převrat z roku 1898 se dlouho vydával za nepokoje

Město, které nezapadalo do představ jeho nepřátel
Na konci 19. století byl Wilmington největším městem Severní Karolíny a významným přístavem. Jeho obyvatelstvo tvořila z velké části afroamerická komunita. Žili zde černošští podnikatelé, řemeslníci, učitelé i novináři a městskou politiku ovlivňovala koalice republikánů a populistů. Po občanské válce a zrušení otroctví šlo o jeden z příkladů toho, že Afroameričané mohli v jižních státech získat veřejný hlas i podíl na správě města.
Tato situace ale vyvolávala odpor části bělošských politických elit. Demokratická strana v Severní Karolíně tehdy rozvíjela kampaň otevřeně založenou na nadřazenosti bělochů a snaze odstranit černošské voliče z politického rozhodování. Je důležité zdůraznit dobový význam stranických názvů: tehdejší politické koalice a postoje se nedají bez dalšího ztotožnit s dnešními americkými stranami. Ve Wilmingtonu se boj o moc propojil s rasovou nenávistí, ekonomickou rivalitou a kontrolou médií.
Jedním z viditelných symbolů sebevědomé černošské komunity byl deník The Daily Record. Vedl jej Alexander Manly, vzdělaný vydavatel, který komentoval místní politiku a odmítal rasistické představy o vztazích mezi bělošskými ženami a černošskými muži. Jeho noviny se staly terčem kampaně, při níž odpůrci černošských práv využívali články jako záminku k podněcování hněvu. Manly nebyl původcem násilí; byl jedním z těch, na něž se násilníci předem zaměřili.
Volby proběhly, ale ozbrojený plán už byl připravený
V roce 1898 se politická agitace měnila v otevřené zastrašování. V Severní Karolíně vznikaly ozbrojené skupiny, často spojované s takzvanými červenými košilemi, které chtěly zabránit černošským voličům v účasti na volbách. Významnou roli sehrál Alfred Moore Waddell, bývalý důstojník Konfederace a politik, který veřejně vybízel k odstranění dosavadního politického uspořádání Wilmingtonu.
Dne 8. listopadu se konaly volby. Demokraté dosáhli vítězství v atmosféře intimidace, manipulace a hrozeb. Výsledek však sám o sobě neodstranil stávající městskou vládu, jejíž představitelé měli své mandáty. Pro organizátory kampaně tedy volební úspěch neznamenal konec operace. Dalším krokem bylo vynutit si skutečné převzetí radnice a odstranit místní černošské veřejné činitele.
Desátého listopadu shromáždil Waddell stovky ozbrojených mužů a vedl je k redakci The Daily Record. Budova byla napadena a zapálena. Alexander Manly už před násilím uprchl. Požár redakce se stal symbolickým útokem na možnost černošské komunity mluvit veřejně vlastním hlasem, nebyl však jediným cílem. Násilí se rychle rozšířilo do ulic města.
Desítky mrtvých a vláda vynucená zbraněmi
Ozbrojený dav zaútočil na afroamerické obyvatele zejména v severních čtvrtích. Lidé utíkali do okolních bažin a lesů, další se snažili skrývat v domech známých. Počet zavražděných dodnes není přesně zjištěn. Dobové úřední záznamy uváděly jen část obětí, pozdější rekonstrukce přinesly vyšší odhady. Oficiální historické materiály Severní Karolíny připouštějí až přibližně šedesát mrtvých, ale upozorňují, že úplný seznam neexistuje.
Zatímco násilí pokračovalo, byli volení městští představitelé donuceni odstoupit. Místo nich nastoupili lidé spojení s převratem a Waddell se stal starostou. Právě tento krok odlišuje událost od neurčitého označení „pouliční nepokoje“. Organizátoři použili teror k odstranění existující vlády a její náhradě vlastními zástupci. Nešlo o spontánní střet dvou davů, nýbrž o politicky motivované převzetí moci.
Z města byli navíc vypovězeni někteří černošští i bělošští obyvatelé, kteří podporovali původní politické uspořádání. Černošská komunita utrpěla nejen ztráty na životech, ale i dlouhodobé materiální škody. Lidé přišli o možnost bezpečně podnikat, publikovat a podílet se na správě města. Tato ekonomická a společenská destrukce se nedá vyjádřit pouze počtem mrtvých.
Jak se převrat přejmenoval na rasovou vzpouru
Jednou z nejdůležitějších součástí příběhu je to, co následovalo v historické paměti. Událost se po dlouhá desetiletí objevovala pod označením „wilmingtonské rasové nepokoje“. Takový název působí dojmem, že proti sobě stály dvě zhruba rovnocenné skupiny a násilí propuklo bez jasného organizátora. Jenže historické dokumenty ukazují jiný obraz: předchozí kampaň zastrašování, konkrétní politické vůdce, útok na noviny a následné vynucené obsazení úřadů.
Toto převyprávění nebylo pouhým stylistickým detailem. Pokud veřejnost považuje převrat za chaotické nepokoje, mizí otázka odpovědnosti za plánované odstranění demokratické vlády. Právě proto se v novějších historických materiálech stále častěji používají pojmy masakr a státní převrat. Severokarolínská státní komise vydala v roce 2006 podrobný přehled, který událost zasadil do politického a sociálního kontextu.
Wilmington také předznamenal další omezování volebních práv Afroameričanů na americkém Jihu. Převrat nebyl izolovaným výstřelkem několika extremistů, nýbrž součástí širšího ústupu od možností politické účasti, které se otevřely po zrušení otroctví. Následná segregace a diskriminace tak získaly nejen právní, ale i názorný násilný precedent.
Proč je důležité popisovat událost přesně
Příběh Wilmingtonu ukazuje, jak se může stát, že i velmi dobře organizovaná politická akce je v kolektivní paměti dlouho vedena pod zavádějícím jménem. Stačí, aby vítězové ovládli veřejný výklad událostí a aby se jejich verze opakovala v učebnicích a místních vzpomínkách. Když se pozdější historici vrátí k dokumentům, často musí nejprve opravit samotné pojmy, než mohou začít vysvětlovat souvislosti.
Desátý listopad 1898 proto není jen datem tragédie jedné komunity. Je příkladem toho, jak může organizované násilí odstranit zvolenou vládu a na celé generace omezit práva obyvatel. A také připomínkou, že přesný historický název není akademická drobnost: rozhoduje o tom, zda dokážeme určit, kdo násilí připravil, kdo z něj získal moc a komu byla odebrána.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Kód Enigma [1], North Carolina Department of Natural and Cultural Resources – 1898 Wilmington Coup [2], New Hanover County – Wilmington Massacre and Coup d'état of 1898, Timeline of Events [3], North Carolina DNCR – Wilmington Coup, historický přehled [4], North Carolina DNCR – Wilmington Coup, Historical Marker D-118 [5], img ai generated