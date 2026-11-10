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Sověti poslali na Měsíc osmikolový stroj. Jeho řidiči seděli na Zemi a každé rozhodnutí přicházelo se zpožděním

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V listopadu 1970 odstartovala sovětská sonda Luna 17 s nákladem, který na Měsíci ještě nikdo nevyzkoušel: samohybným robotickým vozidlem. Lunochod 1 měl kamery, osm kol, solární panel a posádku, která zůstala stovky tisíc kilometrů daleko. Jeho úspěch nespočíval jen v tom, že dokázal jezdit. Ukázal, jak mohou lidé zkoumat jiný svět na dálku.
Sověti poslali na Měsíc osmikolový stroj. Jeho řidiči seděli na Zemi a každé rozhodnutí přicházelo se zpožděním

Sověti poslali na Měsíc osmikolový stroj. Jeho řidiči seděli na Zemi a každé rozhodnutí přicházelo se zpožděním

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 10.11.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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