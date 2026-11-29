Matěj Hádek slaví narozeniny. Do role otce se vrhl až po čtyřicítce, s mladším bratrem Kryštofem se v dětství pral a kolem jeho soukromí se objevily i pikantní spekulace.
Herec Matěj Hádek patří k mužům, kteří dokážou zaujmout nejen svým hereckým talentem, ale také tím, jak důsledně si střeží soukromí. Na In-Lifestyle nás zaujalo, že zatímco na televizních obrazovkách a ve filmech ho diváci vídají poměrně často, o jeho partnerském životě toho veřejnost mnoho neví. Přitom ani jemu se v minulosti nevyhnuly pikantní mediální spekulace. Herec, který 29. listopadu oslaví 51. narozeniny, si navíc rodičovství dopřál až v pozdějším věku. A zajímavý příběh má také jeho vztah s mladším bratrem Kryštofem, s nímž ho pojí nejen společná profese, ale i velmi silné rodinné pouto.
Bratři, kteří se kdysi prali, jsou dnes nerozlučnou dvojicí
Matěj pochází z umělecké rodiny. Jeho maminkou je filmová režisérka a publicistka Jana Hádková a herectví se nakonec věnuje také jeho mladší bratr Kryštof. Ještě mají staršího bratra Ondřeje, který se vydal úplně jiným směrem a stal se lékařem. S Kryštofem Matěje pojí nejen nápadná fyzická podobnost, kvůli které si je lidé někdy pletou, ale také společná profesní cesta. Oba se dokonce v roce 2015 sešli před kamerou ve filmu Kobry a užovky. A nebyla to ledajaká spolupráce. Matěj získal Českého lva za hlavní mužskou roli, Kryštof za tu vedlejší.
Jejich vztah přitom nebyl vždycky tak idylický jako dnes.
„S bráchou máme skvělý vztah. My se milujeme,“ prohlásil herec v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. Hned ale vysvětlil, že k takové sourozenecké harmonii vedla poměrně divoká cesta. „Do té doby jsem ho bil,“ přiznal s humorem. Zlom podle něj nastal, když bylo Kryštofovi dvanáct a poprvé se staršímu bratrovi postavil. Tehdy Matěj pochopil, že už je lepší být parťáky než soupeři. V jednom starším rozhovoru také prozradil, že se celá rodina pravidelně stýká a případné neshody mezi bratry nikdy netrvaly dlouho.
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Zajímavé je, že to Matěj přivedl Kryštofa k herectví. Mladší bratr se na něj chodil dívat do divadla a postupně ho začalo lákat stejné povolání. Ani v dospělosti se však bratři nevyhnuli vzájemnému porovnávání. Když Kryštof začal herecky výrazně stoupat, Matěje občas napadlo, jestli už náhodou nemá svou profesní kariéru za sebou. Nakonec se ale ukázalo, že oba mají dostatek talentu i prostoru. A společný film Kobry a užovky je toho nejlepším důkazem.
Otcem se stal až po čtyřicítce. Dnes si rodinný život nemůže vynachválit
Zatímco hereckou kariéru budoval už od mládí, na založení vlastní rodiny si Matěj Hádek počkal podstatně déle. Prvního syna Alfonse přivítal na světě v listopadu 2022, když mu bylo 47 let. Otcovství ho ale očividně nadchlo.
„Jsme na začátku, jezdím s kočárkem. Je to pěkné, jsem šťastný. Každý den 15 kilometrů,“ popsal tehdy své nové povinnosti pro CNN Prima NEWS, kde přiznal, že se z něj stal pořádně aktivní tatínek.
Na samotném rodičovství ho ale nejvíc fascinuje samotné dítě.
„Je to skvělý to pozorovat, dostalo mě to stejně tak, jako to dostane kohokoliv jiného,“ svěřil se. Narození prvního syna pro něj také znamenalo ještě jinou zásadní změnu. Prozradil, že úplně přestal pít alkohol. Foto: Nextfoto, Kryštof Hádek Matěj Hádek na TK k filmu Kobry a užovky
Zajímavou kapitolou jeho soukromí jsou také spekulace, které se v roce 2018 objevily kolem zpěvačky a herečky Lucie Vondráčkové. Tehdy bulvární média psala o údajných návštěvách Hádka u zpěvačky v době jejího rozpadajícího se manželství s hokejistou Tomášem Plekancem. Některé titulky dokonce naznačovaly, že mezi nimi může být něco víc. Nakonec však zůstalo jen u mediálních spekulací. Hádek si své soukromí dál střeží a svou současnou rodinu příliš nevystavuje veřejnosti.
O tom svědčí i to, že začátkem října letošního roku v rozhovoru pro
eXtra prozradil, že s partnerkou očekávají narození druhého chlapečka. Porod byl podle jeho slov doslova na spadnutí. „To už může být klidně teď,“ naznačil s tím, že miminko může přijít každým dnem. Od té doby ale uplynula řada týdnů a oficiální oznámení o narození druhého dítěte stále chybí. Matěj Hádek zkrátka nepatří k lidem, kteří by každou rodinnou novinku sdíleli na sociálních sítích, a tak si veřejnost musí na další informace počkat.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Richarda Touše
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Matěj Hádek slaví 51. narozeniny. Po čtyřicítce se vzdal alkoholu, dnes si roli otce nemůže vynachválit byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.