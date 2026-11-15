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Domácí zásoby na výpadek proudu: Co mít připravené

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Zimní počasí může přinést silný vítr, námrazu nebo poruchy elektrického vedení. Výpadek proudu pak nemusí znamenat jen zhasnutá světla. Přestane fungovat internet, některé způsoby vytápění i běžné kuchyňské spotřebiče. Pokud se elektřina neobnoví během několika hodin, hodí se mít doma základní zásoby, díky kterým zvládnete situaci bez zbytečného stresu a nákupů na poslední chvíli. Pamatujte, že kdo je připraven, není překvapen.
blackhout

blackhout

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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