Domácí zásoby na výpadek proudu: Co mít připravené

Zimní počasí může přinést silný vítr, námrazu nebo poruchy elektrického vedení. Výpadek proudu pak nemusí znamenat jen zhasnutá světla. Přestane fungovat internet, některé způsoby vytápění i běžné kuchyňské spotřebiče. Pokud se elektřina neobnoví během několika hodin, hodí se mít doma základní zásoby, díky kterým zvládnete situaci bez zbytečného stresu a nákupů na poslední chvíli. Pamatujte, že kdo je připraven, není překvapen.
Voda a potraviny
Základem jsou zásoby pitné vody a potravin, které nevyžadují vaření ani uchovávání v chladničce. Praktickou volbou jsou konzervy, trvanlivé pečivo, ořechy, sušené ovoce, trvanlivé mléko v neotevřeném obalu nebo hotová jídla určená k přímé konzumaci. Nezapomeňte na ruční otvírák na konzervy, protože elektrický otvírák vám při výpadku nebude k ničemu.
Jako orientační minimum se doporučuje počítat alespoň se dvěma litry pitné vody na osobu a den, přičemž další voda může být potřeba na vaření a hygienu. Množství zásob přizpůsobte počtu členů domácnosti, jejich zdravotním potřebám a možnostem skladování. Pravidelně kontrolujte data použitelnosti a spotřebovávejte starší zásoby průběžně, abyste nemuseli vše pořizovat znovu.
Světlo a nabíjení
Svíčky sice mohou posloužit jako zdroj světla, ale při nesprávném použití představují riziko požáru. Bezpečnější volbou jsou bateriové svítilny, čelovky a LED lampy. Připravte si také náhradní baterie odpovídající jejich typu a uložte je na suchém místě.
Užitečná je nabitá powerbanka, díky které můžete dobít mobilní telefon a zůstat v kontaktu s rodinou. Před zimou zkontrolujte její stav a průběžně ji dobíjejte podle pokynů výrobce. Pokud máte doma rádio na baterie, může se hodit pro příjem důležitých informací v případě, že nefunguje internet. Telefon používejte úsporně a vypněte funkce, které právě nepotřebujete.
Tip: Co dělat, pokud vypadne elektřina jen v určité části domu.
Teplo a základní vybavení
Při delším výpadku může být problémem také pokles teploty v bytě. Připravte si teplé deky, náhradní ponožky, vrstvené oblečení a případně spacáky. Pomoci může také zatažení závěsů a omezení průvanu kolem oken a dveří. V zimě je vhodné mít po ruce i teplé oblečení pro případ, že by bylo nutné domácnost na čas opustit.
Nikdy nepoužívejte venkovní gril, kempingový vařič ani generátor v bytě, garáži nebo jiném uzavřeném prostoru. Hrozí otrava oxidem uhelnatým. Také plynové spotřebiče používejte pouze způsobem, pro který jsou určeny, a vždy dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce.
Léky a důležité dokumenty
Před zimou zkontrolujte zásobu pravidelně užívaných léků a ověřte, zda máte k dispozici potřebné zdravotnické pomůcky. Léky, které vyžadují chlazení, potřebují zvláštní plán pro případ delšího výpadku. Informace o bezpečném skladování si ověřte u lékárníka nebo lékaře a nespoléhejte na to, že je lze po libovolně dlouhé době mimo chladničku znovu používat.
Na jednom místě mějte také důležitá telefonní čísla, základní hotovost, kopie nezbytných dokumentů a klíče. Hodit se může jednoduchá lékárnička, hygienické potřeby, vlhčené ubrousky a pytle na odpad. Pokud máte doma malé děti nebo domácí mazlíčky, připravte jim také dostatek jídla a dalších nezbytností.
Foto: Pixabay
Kontrola před zimou
Vytvořte si krátký seznam zásob a uložte jej na dostupné místo. Jednou za několik měsíců zkontrolujte baterie, stav powerbanky, trvanlivé potraviny i léky. Připravte si také informaci, kde najdete hlavní jistič a jak bezpečně postupovat při obnovení dodávky elektřiny.
Nemusíte pořizovat drahé nouzové vybavení ani skladovat zásoby na dlouhé týdny. I několik základních věcí může výrazně usnadnit zvládnutí krátkodobého výpadku. Nejlepší přípravou je mít vše přehledně uložené a vědět, kde to v případě potřeby najdete.
Zdroj: autorka, https://www.magazinzena.cz/co-mit-doma-pri-vypadku-proudu-a-vody/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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