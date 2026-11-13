Jak na přípravu kaštanové polévky

Je podzim a pokud hledáte inspiraci na netradiční polévku, která vás příjemně zahřeje a zároveň překvapí svou chutí, vyzkoušejte kaštanovou polévku! Právě pro toto roční období se totiž hodí dokonale.
Jedlé kaštany
Pokud jste po přečtení perexu dostali chuť na sametově jemnou polévku, pak jste na správném místě. Právě kaštany, které mnozí z vás znají především
ze sbírání během podzimních procházek a následného tvoření nejrůznějších zvířátek na špejlích, mají v kuchyni mnohem širší využití. Možná vás překvapí, že se z nich dá připravit také lahodná krémová polévka, která vás okouzlí svou jemnou chutí, příjemnou vůní a dokonale hebkou konzistencí.
Jedlé kaštany mají jemnou, nasládlou a lehce oříškovou chuť.
Připomínají kombinaci lískových oříšků, sladkých brambor a pečené kukuřice. Po upečení nebo uvaření jsou příjemně měkké, moučnaté a lehce nasládlé. I když není jejich chuť příliš výrazná skvěle se hodí do sladkých dezertů, ale také do slaných pokrmů, nádivek, příloh nebo krémových polévek. Právě v kaštanové polévce vynikne jejich jemná oříšková chuť, která pokrmu dodá příjemnou nasládlost a sametovou plnost.
Kaštany dodají polévce lehce nasládlou, oříškovou chuť, která se krásně snoubí s dalšími ingrediencemi. Ve spojení se smetanou, trochou másla a voňavým kořením vznikne pokrm, který
zahřeje nejen během chladných podzimních a zimních dnů. Navíc jde o příjemnou změnu oproti klasickým zeleninovým polévkám, na které jste běžně zvyklí.
Příprava přitom není nijak složitá a zvládne ji i méně zkušený kuchař.
Stačí několik základních surovin a chvilka času, abyste vykouzlili polévku, která se skvěle hodí jak na běžný oběd, tak i jako elegantní předkrm při slavnostnější příležitosti. Pojďme se společně podívat, jak si tuto netradiční, ale mimořádně chutnou kaštanovou polévku snadno připravit. Kaštanová polévka zahřeje i zachutná. Foto: Pixabay Stačí vám půl kila kaštanů
Na přípravu polévky budete potřebovat půl kilogramu jedlých kaštanů, na plody jírovce maďalu v parku proto rychle zapomeňte. Ty nechce raději ležet na zemi. K ruce si připravte tác, na kterém budete kaštany péct.
Zhruba po patnácti až dvaceti minutách se kaštany při 230 stupních Celsia samy rozevřou. Loupat se je vyplácí ještě teplé, jedině tak jde slupka z kaštanů dobře dolů.
Jakmile budete mít kaštany vyloupané, hned se pusťte do práce. Na másle lehce orestujte cibuli. Jakmile šalotka zesklovatí, přidejte na kousky pokrájené kaštany. Krátce je orestujte a zalijte vývarem.
Jakmile uvolní polévka chuť i vůni, přidejte do polévky i potřebné koření. Do hrnce dejte sůl, pepř, i bobkový list. Polévku vařte až do té doby, dokud kaštany pořádně nezměknout.
Než se pustíte do mixování, bobkový list z polévky vyjměte. Jakmile polévka získá na jemné konzistenci, je dobré přidat do obsahu i trochu muškátového oříšku a smetany na zjemnění. Polévku pro lepší efekt můžete zasypat nakonec i trochou petrželky a pár kostičkami opečených krutonů.
Nám nezbývá už nic jiného než vám popřát dobrou chuť. Kaštanová polévka se smetanou vás výborně zahřeje i zasytí. V podzimních dnech přijde řadě rodinám k chuti. FAQ – Nejčastější dotazy o kaštanové polévce
Jaké kaštany jsou vhodné pro přípravu této polévky?
Pro vaření je nutné použít půl kilogramu jedlých kaštanů a zcela se vyhnout nejedlým plodům jírovce maďalu z parku.
Jak kaštany před samotným vařením nejlépe upéct a oloupat?
Kaštany pečte při 230 stupních Celsia zhruba 15 až 20 minut, dokud se samy nerozevřou, a poté je oloupejte ještě teplé, aby šla slupka snadno dolů.
Čím se polévka dochucuje a zdobí na samý závěr?
Po vyjmutí bobkového listu a rozmixování do hladka se polévka zjemní smetanou a muškátovým oříškem a na talíři se zasype petrželkou a opečenými krutony.
Zdroje informací: Autorka
https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/recept-kastanova-polevka/ Náhledové foto: Pixabay
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Jak na přípravu kaštanové polévky
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