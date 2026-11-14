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Zašlé kuchyňské spáry a jejich obnova bez velkého úklidu

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Kuchyňské obklady mohou být dokonale čisté, a přesto působit zanedbaně. Často za to mohou zašlé spáry, na kterých se usazuje mastnota z vaření, prach a drobné nečistoty. Nemusíte však hned vytahovat celý úklidový arzenál ani drhnout každou spáru zvlášť. S několika jednoduchými pomůckami lze vzhled obkladů zlepšit i bez zbytečného nepořádku.
kuchyně

kuchyně

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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