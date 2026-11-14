Zašlé kuchyňské spáry a jejich obnova bez velkého úklidu

Kuchyňské obklady mohou být dokonale čisté, a přesto působit zanedbaně. Často za to mohou zašlé spáry, na kterých se usazuje mastnota z vaření, prach a drobné nečistoty. Nemusíte však hned vytahovat celý úklidový arzenál ani drhnout každou spáru zvlášť. S několika jednoduchými pomůckami lze vzhled obkladů zlepšit i bez zbytečného nepořádku.
Starý kartáček pomůže tam, kam houbička nedosáhne
Běžná kuchyňská houbička vyčistí hladký povrch dlaždic, ale úzké prohlubně mezi nimi často mine. Právě zde se hodí vyřazený měkký zubní kartáček. Jeho menší hlavice umožňuje pracovat přesně a omezit rozstřikování čisticího prostředku do okolí.
Nejprve spáry lehce navlhčete a vyzkoušejte čisticí prostředek vhodný pro daný typ spárovací hmoty. Pracujte po malých úsecích a kartáčkem pohybujte jemně, bez silného tlaku. Nakonec místo otřete vlhkým hadříkem, který zachytí uvolněné nečistoty, a osušte. Nemusíte tak umývat celou kuchyňskou stěnu.
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Mastné skvrny vyžadují jiný postup než běžný prach
Spáry v blízkosti sporáku bývají zatížené mastnotou, která se na ně zachytává spolu s prachem. V takovém případě pomůže vhodný odmašťovací přípravek určený pro obklady a spáry. Nechte jej působit pouze po dobu uvedenou na obalu a poté povrch důkladně setřete.
S octem, kyselinou citronovou a jinými kyselými prostředky raději experimentujte opatrně. Mohou poškodit některé materiály, zejména cementové spáry a přírodní kámen. Vyhněte se také drátěnkám a tvrdým abrazivním práškům, které mohou povrch narušit. Pokud si nejste jistí složením spárovací hmoty, zvolte prostředek doporučený výrobcem obkladů.
Jak obnovit vzhled bez drhnutí celé stěny
Jestliže jsou spáry zašlé dlouhodobě, nemusí běžné čištění vrátit jejich původní barvu. Praktickou možností je speciální renovátor spár nebo barva určená přímo na tento účel. Před aplikací musí být povrch čistý a suchý a vždy je nutné dodržet pokyny výrobce. Výsledek nejprve vyzkoušejte na méně viditelném místě.
Pokud se však spárovací hmota drolí, praská nebo se v ní opakovaně objevují tmavé skvrny, samotné přetření problém nevyřeší. Může být potřeba oprava spár a při podezření na plíseň také odstranění příčiny vlhkosti.
Foto: Pixabay
Tip pro rychlejší údržbu
Při běžném úklidu přetřete okolí sporáku vlhkým hadříkem dříve, než mastnota zaschne. Jednou za čas pak stačí cíleně ošetřit jen nejvíce zatížené spáry. Díky tomu se vyhnete velkému úklidu a kuchyňské obklady budou působit čistěji i bez náročné renovace.
Zdroj: autorka, https://www.homeincube.cz/objevte-tajemstvi-bilych-spar-snadne-a-fungujici-tipy-na-vybeleni-zaslych-spar/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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