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Za totality hrálo v každém obýváku a dnes ho sběratelé vykupují až za 40 000 Kč. Nestojí tohle rádio u vás na chalupě?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Skoro každá domácnost jedno takové měla. Dřevěnou nebo bakelitovou bedýnku se svítící […]
Za totality hrálo v každém obýváku a dnes ho sběratelé vykupují až za 40 000 Kč. Nestojí tohle rádio u vás na chalupě?
Zdroj: Extrafit.cz
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Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...Všechny články tohoto autora →
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